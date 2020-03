Bài thuốc dân gian chữa tiêu chảy cho bà bầu hiệu nghiệm tức thì

Ngộ độc thực phẩm hay do dùng thuốc có thể là nguyên nhân gây tiêu chảy khi mang thai. Bà bầu bị tiêu chảy có nguy hiểm không, tham khảo một số mẹo chữa tiêu chảy cho bà bầu hiệu quả nhanh sau đây.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu chảy khi mang thai khiến mẹ bầu mất nước, mệt mỏi, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Sức Khỏe . Khi không thể dùng thuốc, hãy ghi nhớ một số mẹo mẹo chữa tiêu chảy cho Bà bầu hiệu quả nhanh bằng bài thuốc dân gian.

Bà bầu bị tiêu chảy do đâu và có nguy hiểm không?



Tiêu chảy được xác định khi bà bầu đi ngoài phân lỏng trên 3 lần trong vòng 1 ngày. Đi ngoài phân lỏng kèm biểu hiện đau bụng, khó chịu mệt mỏi, lả người...



Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tiêu chảy khi mang thai. Thứ nhất do nhiễm khuẩn đường ruột từ một số loại vi khuẩn, virus có trong thức ăn và nước uống hay còn gọi ngộ độc thực phẩm. Phổ biến là các loại virus Rotavirus, Cyptomegalovirus và một số ký sinh trùng gồm Giardia lamblia, Cryptosporidium và Entamoeba histolytica.



Tiêu chảy có thể là tác dụng phụ của một số loại thuốc bà bầu đang dùng như thuốc huyết áp, thuốc kháng axit có chứa magiê và thuốc kháng sinh.



Tiêu chảy do bệnh lý như hội chứng kích thích ruột và các bệnh đường ruột như bệnh Crohn có thể gây tiêu chảy.

Tiêu chảy cũng có thể do sai lầm trong ăn uống như dung nạp quá nhiều thực phẩm có hàm lượng nước cao như dưa hấu, rau củ hay uống quá nhiều nước. Các nguyên nhân khác bao gồm không dung nạp lactose.



Bị tiêu chảy kéo dài trong thai kỳ trước hết ảnh hưởng tới tinh thần của người mẹ, khiến cơ thể mệt mỏi, sa sút tinh thần.



Mẹ bầu đi ngoài ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi do thiếu chất dinh dưỡng, suy kiệt cơ thể, thậm chí có thể làm thai chết lưu.



Mẹo chữa tiêu chảy cho bà bầu bằng bài thuốc dân gian



Khi bị tiêu chảy mà không thể dùng thuốc, thai phụ tham khảo một số bài thuốc dân gian cực hiệu quả sau đây.



Đường đỏ: Dùng 2-3 thìa đường đỏ hoà tan trong nước ấm, uống với 4 hạt tiêu. Uống liên tiếp trong 2-3 ngày, mỗi ngày 3 lần sẽ thấy giảm hẳn tình trạng đi ngoài.



Gừng tươi: Lấy 1 nhánh gừng tươi khoảng 100g (hoặc gừng khô 30) cùng 5g lá chè khô đun chung với gần 1 lít nước. Đun sôi tới khi nào chỉ còn 2/3 số nước thì cho thêm 15g dấm gạo, chia uống 3 lần/ ngày. Uống 1-2 ngày là dứt tiêu chảy.



Nụ sim: Hái nụ sim khi còn chưa nở dùng khoảng 1 nắm rồi sắc với khoảng ba chén nước lấy nước uống. Một ngày uống khoảng 2 lần.



Búp ổi: Nhai một nắm búp ổi với vài hạt muối rồi nuốt cả bã. Trước khi nhai nhớ rửa sạch và để búp ổi ráo nước. Nếu lá đã sạch có thể không cần rửa.



Cách khác dùng búp ổi hoặc lá ổi non 12 – 20g sao sơ cho tái đi rồi kết hợp với gừng nướng hoặc củ riềng khô và vỏ quýt khô mỗi thứ khoảng 10g. Cho các vị thuốc vào ấm, sắc với 500ml nước, chắt lấy 200ml nước cuối, uống ngày 2 lần trước bữa ăn. Bài thuốc này cực hiệu nghiệm chữa tiêu chảy do lạnh bụng.



Lá lựu tươi: Dùng một nắm lá lựu tươi và vài lát gừng tươi cùng vài hạt muối ăn. Cho vào sắc lấy 2 bát nước rồi uống hai lần/ ngày.



Lá mơ và trứng gà: Lá mơ có vị đắng, chát, tính mát, tiêu thực sát khuẩn. Dùng lá mơ ngâm trong nước muối loãng rồi vớt ra để ráo nước. Giã nhỏ lá mơ rồi đập 1 quả trứng gà, thêm chút muối cho vừa miệng rồi mang hấp cách thủy.



Cách khác, nếu không hấp cách thủy, bạn dùng lá chuối, đổ trứng lá mơ lên mặt lá chuối cho thành hình rồi đem rán. Tới khi một mặt chín thì đặt lá chuối vào mặt còn lại và lật, trứng chín 2 mặt là có thể ăn được. Có thể rán mà không cần cho dầu mỡ. Món này có thể ăn ngày 2 lần, liên tục trong 3 ngày.



Nước gạo rang: Lấy một nắm gạp đảo trên chảo nóng cho vàng lên, kết hợp với vài ngọn ngải cứu (nên nhớ chỉ vài ngon) và đường đỏ cho tất cả vào sắc lấy nước uống. Uống ngày 1 lần trong 2 ngày để thấy không còn đi ngoài phân lỏng.



Lá củ cải: 2-4 lá củ cải tươi cùng 30g trầm bì cho tất cả vào đun với không quá 1 lít nước. Đun cạn cho tới khi còn 2/3 chỗ nước, chia thành 2 lần uống trong 1 ngày. Bà bầu thực hiện mỗi ngày, uống liên tục 2 - 3 ngày sẽ hết tiêu chảy.



Vỏ măng cụt: Mua măng cụt về ăn, để lại 6-8 vỏ dầy, đem rửa sạch rồi sắc lấy nước uống trong 2 ngày liên tiếp sẽ thấy cải thiện tình trạng đi ngoài.



Lá bạc hà: Bạc hà có khả năng kháng khuẩn, tiêu diệt một số loại vi khuẩn có hại trong đường ruột. Dùng một nắm lá bạc hà ép lấy nước uống ngày 3 lần trị tiêu chảy rất hiệu quả.



Trong thời gian bị tiêu chảy, bà bầu vẫn cần bổ sung đầy đủ nước, ăn trái cây và rau xanh. Bữa cơm hàng ngày nên hạn chế những loại cá biển, tôm, ốc hoặc các thực phẩm dễ gây đau bụng.



Bà bầu bị tiêu chảy trong 3 tháng đầu thai kỳ nên ăn các thực phẩm như: bánh mì nướng, bánh quy, nước sốt táo, sữa chua, khoai tây nghiền (không có phụ gia), chuối, cà rốt đã nấu chín, bí nấu chín, cháo và bột yến mạch...

Khi bị tiêu chảy nên ăn gì

