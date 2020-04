Lưu ngay những mẹo chữa viêm mũi dị ứng theo kinh nghiệm dân gian cực hay ho

Trong dân gian lưu truyền rất nhiều biện pháp chữa viêm mũi dị ứng cực đơn giản, đem lại hiệu quả. Nếu muốn lựa chọn một phương pháp chữa bệnh an toàn, bạn hãy thử xem.

Theo y học cổ truyền viêm mũi dị ứng thuộc phạm vi các chứng “tỳ cừu”, “tỳ trất”... Thường, người ta sẽ căn cứ vào các triệu chứng cụ thể mà phân thành nhiều bệnh khác nhau và tiến hành trị liệu theo nguyên tắc “biện chứng luận trị” của y học cổ truyền. Cách để chữa viêm mũi Dị ứng theo kinh nghiệm dân gian gồm có những phương pháp sau:

Phương pháp dùng thuốc

Bài 1

Dùng hoa cứt lợn tươi: 1 cái, lá khế tươi: 2 cái, lá bạc hà tươi: 2 cái. 3 thứ trên rửa sạch, nghiền nát, gói vào gạc rồi nút vào lỗ mũi mỗi bên, giữ trong vòng 15 phút.

Bài 2

Bài 3

Lá cóc mẳn (nga bất thực thảo) lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát và nút vào lỗ mũi, mỗi bên 10 phút.





Bài 4





Lá cóc mẳn 65g, tân di 15g, sắc lấy nước, lọc qua gạc sạch rồi nhỏ lỗ mũi, ngày 3 lần.





Bài 5

Kim ngân hoa 20g, ké đầu ngựa 10g, bèo cái tía 30g, sắc với 300 ml nước và chắt lấy 150ml, chia 2 lần uống trong ngày.





Bài 6

Tân di 60g, ké đầu ngựa 10g, hành 9g. Tất cả rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô, tán thành bột rồi trộn thêm một chút thạch cao, bột băng phiến và bột lô cam thạch. Mỗi ngày, trưa và tối trước khi đi ngủ, rửa sạch khoang mũi bằng nước muối sinh lí, dùng bông y tế chấm bột này vào lỗ mũi.





Bài 7

Dung dịch nước ép tỏi 1 phần, mật ong 2 phần. 2 thứ hòa đều, nhỏ vào mũi 3 lần mỗi ngày.





Bài 8

Tổ ong một miếng, nhai nát, nuốt nước bỏ bã. Mỗi ngày 2-3 lần.





Bài 9

Dây mướp, tức ty qua đằng, bạn lấy đoạn gần gốc khoảng 1cm, thịt lợn nạc 60g. Đem rửa sạch, thái nhỏ, nấu chín, dùng làm canh ăn hàng ngày. Một liệu trình có 5 ngày, muốn dứt bệnh nên dùng đủ 3 liệu trình.





Bài 10

Tân di 15g, 2 quả trứng gà. Cho tân di vào nấu vớ 2 bát nước, lấy 1 bát. Trứng gà luộc chín, bỏ vỏ, chích 10 lỗ xung quanh rồi cho vào đun với nước tân di, uống nước, ăn cái.





Bài 11

Óc lợn 1 đôi, trứng gà 2 quả. 2 thứ đánh đều, cho thêm chút đường phèn và rượu lâu năm, đem hấp ăn.





Bài 12

Cho một muỗng canh gừng xát nhỏ và một miếng quế nhỏ vào 1 cốc nước, đun sôi trong 5 phút rồi thêm mật ong và nước chanh. Trị viêm mũi dị ứng, uống 3 lần trong ngày, hiệu quả sẽ rất tốt.





Bài 13

Lấy nước tỏi và mật ong trộn đều theo tỷ lệ 1:2, dùng bông gòn thấm vào hỗn hợp và nhét vào mũi. Mỗi ngày thực hiện khoảng 3 lần liên tục.



Hoặc, lấy nước tỏi và dầu vừng, chia theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng bông gòn thấm vào hỗn hợp, nhét vào mũi.



Nếu không có thời gian, bạn có thể bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày, bằng cách ăn sống kèm với món chính.





Phương pháp không dùng thuốc

Cách 1

Dùng 2 ngón tay trỏ hướng vào 2 bên lỗ mũi ấn đẩy xuống 2 huyệt Nghinh hương (sát cạnh cánh mũi), làm cho 2 lỗ mũi lúc thu hẹp lại, lúc phồng ra. Đồng thời hít mạnh, tắc bên nào, hít bên đó rồi thở ra bằng miệng.

Nếu vẫn tắc, dùng ngón trỏ và ngón tay cái cùng bên, cầm đầu chót mũi lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa hít mạnh cho đến khi thật thông thì thôi. Cuối cùng, dùng ngón tay cái để vào đầu mũi phía sát đường nhân trung môi, bật ngược mũi lên 5-7 lần. Mỗi ngày làm 3-7 lần.





Cách 2

Dùng nước tép tỏi giã nát đắp vào huyệt Dũng tuyền, mỗi tối 1 lần. Cách xác định huyệt Dũng tuyền: lấy ở điểm nối 2/5 trước và 3/5 sau của đoạn nối giữa đầu ngón chân thứ 2 (kể từ ngón chân cái) và điềm giữa bờ sau gót chân, trong chỗ lõm bàn chân.



Để nâng cao hiệu quả trị viêm mũi dị ứng, bạn có thể dùng kết hợp các bài thuốc và các phương pháp với nhau. Thường, người ta hay dùng kết hợp một bài thuốc nhỏ mũi với một phương pháp không dùng thuốc.

Lưu ý khi chữa viêm mũi dị ứng