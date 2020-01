Dọn nhà đón Tết theo phong thủy: Điều đơn giản nhưng không phải ai cũng biết để tài lộc thăng tiến

Dọn nhà đón Tết là công việc quen thuộc của mỗi gia đình , để chào mừng năm mới. Tuy nhiên, việc lau dọn như thế nào, và ra sao để tài lộc “ào ào” tìm về nhà không phải ai cũng biết. Dưới đây, Báo SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả mẹo dọn nhà cuối năm theo phong thủy





Lau dọn bàn thờ tổ tiên, ông bà, các thần, các thánh





Bàn thờ Bồ Tát, Phật Quan âm, … là những nơi cần dọn dẹp tươm tất, cẩn trọng. Việc lau dọn, gia chủ nên thực hiện thứ tự theo vai vế trên dưới, trước sau. Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị phạm húy đối với thần linh. Bên cạnh đó, trước khi lau dọn, bạn nên cúng vái xin phép rồi mới lau dọn. Khi lau tượng thờ của các vị thần linh, nếu phát hiện có hư hại thì không được vứt mà tốt nhất nên cất đi.

Thông thường, vị trí lư hương là nơi cấm xê dịch khi lau dọn





Khăn lau bàn thờ thần linh phải là khăn sạch, dùng nước đun từ lá bưởi, lá hồng bì, … là tốt nhất dùng nước sạch. Gia chủ tuyệt đối không dùng nước bẩn, nước cũ cho việc này. Trên bàn thờ, lư hương không được xê dịch mà chỉ nên lau sạch tàn hương. Các vật trấn phong thủy, nếu đã cũ hoặc hư hại nên thay mới và chớ nên vứt bỏ.





Phòng khách





Phòng khách ngăn nắp, gọn gàng và bố trí thêm những cây xanh, câu đối,...

Trong phong thủy nhà ở, phòng khách được xem là nơi đón tài lộc, vận may vào nhà. Bài trí phòng khách ngăn nắp, rộng rãi, gọn gàng sẽ như là một lời chào mời Thần Tài vào nhà, nhờ đó mà tài lộc dễ dàng ghé thăm hơn. Để thêm phần năng lượng tích cực, cải thiện tâm trạng cho gia chủ thì bạn cũng nên bố trí nhiều đèn nếu cửa sổ không đủ sáng. Một bộ sofa mới, thảm trải sàn, bình hoa tươi, câu đối, tranh treo tường hay cây xanh,… là điểm nhấn chophofng khách thêm sang trọng, tươi mới.





Phòng bếp

Tính cách của chủ nhà cũng được thể hiện qua gian bếp. Để phòng bếp trở nên thoáng đãng, sạch sẽ và chuẩn phong thủy, trước tiên, gia chủ nên lưu ý không treo các vật dụng sắc nhọn trên tường như dao, kéo, bào... Theo phong thủy, đó là những đồ vật mang tính sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi, các thành viên dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn. Vì vậy, nên cất những đồ vật này đúng cách, tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà trong ngày đầu năm mới. Thay vào dó là những vật dụng mang tính trang trí như hộp khăn giấy, giá để rượu, khay trà… sẽ làm đẹp không gian phòng bếp dịp năm mới.

Phòng bếp bài trí nhẹ nhàng, đơn giản và tránh các vật nhọn



Theo các chuyên gia phong thủy, các đồ vật cũ, hỏng như bát, đĩa ,… không tốt, ảnh hưởng tài vận của gia đình, thậm chí thể hiện sự nghèo đói và túng quẫn có khả năng sẽ đeo đẳng theo gia đình mà không chịu rời đi.

Tuy nhiên, gia chủ cũng nên lưu ý: Bàn thờ Thần Tài hoặc các vật trấn phong thủy, cầu tài nên đặt lên những vị trí cao hơn vào dịp đầu năm, nhằm cải thiện vận khí và tiền tài của năm mới. Bên cạnh đó, các loại nước đun từ lá bưởi, lá hồng bì hay nước ngâm các loại cánh hoa dùng để lau nhà sẽ có tác dụng diệt khuẩn, vừa trừ tà, khai vận, tăng thêm cát tường cho gia chủ đấy!

Mẹo dọn nhà đón tết vừa nhanh vừa sạch