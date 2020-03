Mẹo dùng thuốc trị viêm họng cho bà bầu an toàn, không ảnh hưởng đến thai nhi

Trong thời gian mang thai , chị em rất dễ mắc viêm họng đi kèm với sốt, có thể ho khan, mệt mỏi, đau rát cổ họng nhưng áp dụng nhiều phương pháp dân gian không khỏi. Mẹo dùng thuốc trị viêm họng cho bà bầu an toàn nhất.



Viêm họng là bệnh lý thường gặp đặc biệt trong thời gian giao mùa. Bất cứ người nào sức đề kháng suy giảm đều có thể bị viêm họng, đặc biệt là phụ nữ có thai.



Nguyên nhân gây viêm họng chủ yếu do virus hoặc vi khuẩn. Khi sức đề kháng suy giảm, kết hợp với các yếu tố thuận lợi từ môi trường như thời tiết thay đổi khiến virus, vi khuẩn xâm nhập, cơ thể không kịp thích nghi.



Các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài hình thành do môi trường sống không đảm bảo vệ sinh, nhiều khói bụi ô nhiễm hoặc sinh sống gần nơi có ô nhiễm, có mùi hôi thối... Vi khuẩn, virus sinh sống và phát tán trong không khí, khi con người hít phải, chúng xâm nhập vào hệ hô hấp thông qua mũi, miệng,... và gây bệnh.



Viêm họng có thể do nhiễm trùng cấp tính như bệnh cúm, sởi hoặc sốt phát ban. Khi đó, bà bầu bị đau họng kèm cổ họng khô, khàn giọng và ho có đờm.

Phụ nữ mang thai có tiền sử dị ứng có thể dễ bị viêm họng do dị ứng thời tiết hoặc Dị ứng với các tác nhân bên ngoài như nấm mốc, lông động vật.



Viêm họng có thể do thói quen vệ sinh đường hô hấp không tốt. Đánh răng, súc họng không kỹ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trong khoang miệng.



Bà bầu bị viêm họng có ảnh hưởng gì không?



Các triệu chứng viêm họng phổ biến là: Đau, rát ở cổ họng và khó nuốt nước bọt dẫn tới khó nói. Có khi người bệnh khô miệng, hôi miệng, rát lưỡi, đau họng nhói lên tai. Khi bị viêm họng, người bệnh mệt mỏi, chán ăn có thể kèm theo sốt. Khi khám soi họng thấy niêm mạc họng đỏ, tăng xuất tiết.



Bà bầu bị viêm họng sẽ làm thay đổi nội tiết đồng thời làm cho sức đề kháng của niêm mạc mũi họng. Nếu bị viêm họng trong 3 tháng đầu của thai kỳ, lúc này cơ thể người mẹ sức đề kháng bị giảm sút nên không thể tự khỏi. Nếu càng để lâu, nguy cơ biến chứng càng cao. Nhiều trường hợp bắt buộc phải sử dụng thuốc trị viêm họng trong giai đoạn này, nguy cơ cao ảnh hưởng đến thai nhi.



Nếu bà bầu bị viêm họng trong 3 tháng cuối thai kỳ còn nguy hiểm hơn nữa vì đe dọa các biến chứng rối loạn ở phổi, kéo dài thời gian mang thai, chậm quá trình chuyển dạ...



Đó là chưa kể, vi khuẩn virus xâm nhập gây viêm họng ở người mẹ có thể gây ra tình trạng thiếu oxy huyết ở thai nhi và tăng nguy cơ sinh non. Do đó, mẹ bầu này gặp vế đề về tai mũi họng, thường xuyên bị viêm họng cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe.



Mẹo dùng thuốc trị viêm họng cho bà bầu



Thực tế có nhiều mẹo dân gian chữa viêm họng cho bà bầu nhưng hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Không ít chị em bị cảm sốt, viêm họng kéo dài chỉ có thể khỏi bệnh khi sử dụng kháng sinh. Trong khi đó, phụ nữ có thai là đối tượng cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Sau đây là một số tư vấn mẹo dùng thuốc trị viêm họng cho bà bầu để không ảnh hưởng tới thai nhi.



Theo dược sĩ Nguyễn Thị An, bà bầu bị viêm họng do virus không cần thiết phải dùng kháng sinh. Thay vào đó các mẹ có thể sử dụng các loại thuốc điều trị triệu chứng thông thường như thuốc giảm đau hạ sốt paracetamol, không nên dùng aspirin vì nguy cơ biến chứng gây sảy thai, quái thai.



Nếu viêm họng kèm theo ho, bà bầu có thể dùng thuốc dextromethorphan. Nên nhớ chỉ sử dụng thuốc này khi bị ho liên tục, kéo dài, ho tới nỗi không ăn uống được gì.



Để giảm bớt triệu chứng đau rát họng, cách tốt nhất là bà bầu súc họng bằng nước muối pha loãng hoặc điều trị bằng thuốc chấm họng để không ảnh hưởng tới thai nhi.



Một số bài thuốc Đông y trị đau họng lành tính khác có thể sử dụng cho bà bầu như: ngậm từ xạ can, cao cồn xạ can, cát cánh, trần bì, la hán, kha tử... Các vị thuốc này cũng có tác dụng tốt giảm đau, chống viêm tấy, làm mềm và ẩm niêm mạc họng, giảm phản xạ ho...



Nếu viêm họng do vi khuẩn thì buộc phải sử dụng kháng sinh để điều trị. Một số loại kháng sinh có thể dùng cho bà bầu như: nhóm kháng sinh beta-lactam (các penicilin, cefalosporin và car- bapenem). Người có tiền sử dị ứng với các loại thuốc kháng sinh trên có thể thay thế bằng nhóm macrolid như erythromycin, clarithromycin, azithromycin...



Lưu ý quan trọng là bà bầu không tự ý mua thuốc về uống mà nhất định phải có sự tư vấn của bác sĩ.



Bà bầu phòng ngừa viêm họng bằng cách nào?



Bà bầu thường có thân nhiệt cao hơn người thường nên một số người lơ là việc giữ ấm. Phụ nữ mang thai nên mặc ấm, chọn chất liệu thoải mái để cơ thể không bị lạnh, đặc biệt khi làm việc trong môi trường máy lạnh.



Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, hút sạch bụi bẩn và khử trùng nhà để giảm vi khuẩn trong không khí. Khi ra khỏi nhà cần đeo khẩu trang để tránh bụi bẩn.



Tránh tiếp xúc với những người đang bị cảm cúm, viêm mũi, viêm họng. Tránh các khu vực có nhiều khói thuốc lá.



Vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Không tắm nước lạnh vào buổi tối.



Trong thời gian mang thai, sức đề kháng suy giảm khiến bà bầu rất dễ mắc bệnh. Do đó, chị em cần ăn nhiều rau xanh, hoa quả để bổ sung cho cơ thể đầy đủ các vitamin và khoáng chất, nâng cao sức đề kháng.



Không ăn đồ ăn lạnh. Không ăn thức ăn quá cay, mặn hay nóng.



