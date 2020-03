Mẹo dùng thuốc trị viêm mũi dị ứng cho bà bầu an toàn, không ảnh hưởng tới thai nhi

Việc dùng thuốc trị viêm mũi dị ứng thai kỳ nhằm kiểm soát tốt các triệu chứng nhưng làm sao để an toàn cho cả mẹ và bé. Chuyên gia tư vấn cách dùng thuốc trị viêm mũi dị ứng cho bà bầu an toàn và hiệu quả nhất.



Bao gồm các thuốc dạng xịt mũi như beclometasone, budesonide và fluticasone phù hợp với người khởi phát hoặc tái phát các đợt viêm mũi dị ứng cấp tính với triệu chứng nghẹt mũi trầm trọng. Các thuốc này có tác dụng làm thông thoáng mũi, khai thông đường thở.



Thuốc nhỏ mắt và mũi



Loại thuốc nhỏ mắt và mũi phổ biến cho bà bầu là natri cromoglicate, thường dùng cho viêm mũi dị ứng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thuốc nhỏ mắt natri cromoglicate hấp thu kém qua bề mặt niêm mạc (khoảng 0,03% được hấp thụ) và lượng thuốc hấp thu vào hệ tuần hoàn là rất nhỏ nên tương đối an toàn.



Thuốc kháng histamine đường uống



Thuốc này thích hợp trong trường hợp các triệu chứng gây ra qua chất trung gian histamin, bao gồm chảy nước mũi, nước mắt, hắt hơi và ngứa mũi, nhưng ít gây nghẹt mũi. Tuy nhiên loại thuốc này không được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ vì chúng được hấp thu vào hệ tuần hoàn nhiều, có nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi.



Thuốc kháng histamin dạng xịt mũi



Thuốc này thích hợp trong việc làm giảm các triệu chứng như ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi và nghẹt mũi nhưng không có tác dụng cải thiện các triệu chứng ở mắt. Dù vậy số lượng thuốc kháng histamin dạng xịt mũi được cấp phép trên thị trường còn hạn chế.



Thuốc thông mũi giao cảm dạng uống và dạng xịt



Thuốc thông mũi có khả năng làm giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng nhưng thường chỉ được khuyến cáo để giảm nghẹt mũi trước khi sử dụng corticosteroid tại chỗ.



Phụ nữ mang thai có thể kết hợp việc dùng thuốc, với bổ sung các nguyên tố vi lượng, thảo dược hay châm cứu, bấm huyệt để làm giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng. Dù vậy, thai phụ cần cẩn trọng cân nhắc các yếu tố nguy cơ và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện can thiệp.



