Chẳng cần chế độ ăn khắc nghiệt, bạn vẫn dễ dàng giảm cân trong dịp Tết nhờ những mẹo đơn giản

Khi cố gắng giảm lượng calo tiêu thụ, nên ngừng ăn các loại thực phẩm như các loại hạt, phô mai và bơ. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để chất béo tiêu hóa hơn protein và carbs, vì vậy cảm giác đói sẽ không làm phiền bạn trong một thời gian dài hơn.



Ngoài ra, chất béo không bão hòa đơn giúp cơ thể tiêu hóa lycopene, lutein và beta-carotene.



Phải, bạn nên ăn sau khi hoạt động, nhưng đừng quá lạm dụng lượng calo nạp hàng ngày. Nếu không kết quả tập luyện của bạn sẽ không được như mong muốn.



Rau quả có thể là nguyên nhân tăng cân nếu bạn không rửa kỹ càng. Lí do vì lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng có thể ảnh hưởng tới sự trao đổi chất gây nên tình trạng tích mỡ thừa. Hóa chất có thể bảo vệ thức ăn khỏi sâu bọ, nhưng chúng cũng ảnh hưởng không tốt tới Sức Khỏe con người.

Các nhà khoa học người Đức phát hiện, thêm dầu oliu vào đồ ăn có thể khiến bạn nhanh no hơn. Ngoài ra, mùi dầu oliu sẽ kéo dài thời gian lượng đường tồn tại trong cơ thể, nên bạn sẽ không có cảm giác đói, từ đó hạn chế việc ăn vặt.

Sự thèm ăn được kiểm soát bởi hormone ghrelin. Mức độ thèm ăn tăng lên khi bạn đang căng thẳng, giảm xuống khi bạn cảm thấy vui vẻ. Nói cách khác, nếu vui khi ăn một cái gì đó, bạn sẽ không cảm thấy đói trong thời gian tới.



Chỉ số glycemic tượng trưng cho sự gia tăng lượng đường trong máu của một người 2 giờ sau khi ăn. Chỉ số càng thấp, lượng đường xâm nhập vào máu càng chậm. Vì vậy, cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra lượng insulin nhỏ để xứ lí lượng đường đó.



Tuy nhiên, nếu quá nhiều đường nạp vào cơ thể cùng một lúc, cơ thể sẽ phải sinh ra một lượng lớn insulin để gửi tín hiệu cho não rằng đã tới giờ ăn. Vì vậy, thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ tốt hơn cho những người đang cố gắng giảm cân.



Do đó, các loại mì khác nhau có chỉ số đường huyết khác nhau. Theo nghiên cứu, lựa chọn tốt nhất là mì spaghetti, tồi tệ chính nhất là mì ống.



Rất nhiều người có hội chứng không dung nạp được lactoso, cho nên họ đã loại những sản phẩm từ sữa ra khỏi bữa ăn của mình. Nhưng phô mai, sữa đều là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cân nặng của nhưng người tham gia thử nghiệm dùng vitamin canxi giảm từ 26% lên tới 70%.



Vì vậy nếu bạn không hấp thu được tốt lactoso, có thể thử vitamin canxi hoặc vitamin D.



Khoa học chứng minh rằng bữa sáng rất cần thiết cho con người. Tuy nhiên, hiệu quả của protein tăng lên khi được nạp vào cơ thể dưới dạng rắn. Vậy nên đơn giản là, nếu ăn phô mai tươi thay vì phô mai dạng lỏng, bạn sẽ lâu cảm thấy đói hơn.



Hóa ra là socola không chỉ có ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe mà còn giúp bạn giảm cân và duy trì cân nặng. Ngoài ra người theo chế độ ăn low-carb mà ăn lượng nhỏ socola đen không bị tăng cân trở lại.



Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.