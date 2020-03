10 tư thế giảm đau khi chuyển dạ, giúp mẹ bầu nhẹ nhàng vượt cạn

Chuyển dạ là một quá trình sinh lý đặc trưng bởi những cơn gò tử cung và sự xóa mở cổ tử cung nhằm vận động, đẩy thai và toàn bộ phần phụ ra ngoài.

Trung bình quá trình chuyển dạ kéo dài 12 tiếng, với những cơn đau tăng dần từ ngắn đến dài khiến mẹ bầu đau đớn vật vã. Sau đây là hướng dẫn mẹo giảm đau khi chuyển dạ cho Bà bầu bằng 10 tư thế đơn giản để chị em dễ dàng vượt cạn.

Quá trình chuyển dạ diễn ra như thế nào?



Các bác sĩ nhận định, quá trình chuyển dạ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa từng người như lực co bóp của cơn gò, ống sinh dục, tiểu khung chậu của mẹ hay ngôi thai, kích thước đầu thai.

Thông thường sản phụ sinh con so (sinh con lần đầu) thời gian chuyển dạ thường dài hơn trung bình là 16 đến 24 tiếng do cổ tử cung mở chậm hơn và tầng sinh môn còn rắn chắc. Sản phụ sinh con rạ có thời gian chuyển rạ nhanh hơn chỉ 8 đến 16 tiếng.



Toàn bộ quá trình chuyển dạ gồm 3 giai đoạn:



Xóa mở cổ tử cung: Được tính từ lúc xuất hiện cơn gò đầu tiên đến khi cổ tử cung mở trọn.

Sổ thai: Được tính từ lúc cổ tử cung mở trọn đến khi thai nhi được sổ hoàn toàn ra ngoài. Áp suất của trong buồng tử cung tăng lên qua mỗi cơn gò cùng với lực rặn đẩy thai nhi ra ngoài.

Sổ nhau: Được tính từ lúc thai nhi được sổ ra ngoài đến khi phần phụ cũng được sổ hoàn toàn ra ngoài. Quá trình này bao gồm bước tróc nhau và tống suất nhau.



Các cơn gò tử cung tăng dần về cường độ và thời gian qua từng giai đoạn. Bắt đầu chuyển dạ cơn gò tử cung chỉ đau nhẹ, kéo dài 20s/nhịp; tới lúc sắp sinh cơn đau dữ dội hơn, kéo dài khoảng 60s/nhịp.



Kết thúc quá trình chuyển dạ và sổ thai nhi, tử cung người mẹ lập tức co nhỏ lại, làm nhau chùn lại và bong tróc ra. Sau đó, các cơn gò tử cung vẫn tiếp diễn tác động đẩy bánh nhau xuống âm đạo và sổ ra ngoài.



Mẹ bầu hoàn toàn có thể nhận biết cơn chuyển dạ sớm khi có các dấu hiệu: bung nhớt hồng âm đạo, rỉ nước ối với tần suất nhiều hơn và bắt đầu xuất hiện các cơn gò tử cung thưa thớt từ tuần 38 trở đi...



Mẹo giảm đau khi chuyển dạ cho bà bầu với 10 tư thế đơn giản



Nếu chỉ nằm trên giường hay ngồi yên một chỗ mẹ bầu sẽ bị các cơn gò tử cung hành hạ tới mức kiệt sức. Thay vào đó, thai phụ cố gắng thay đổi tư thế thường xuyên và tìm ra tư thế phù hợp nhất, dễ chịu nhất lúc cơn đau xuất hiện sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn rất nhiều. Sau đây là 10 tư thế giảm đau khi chuyển dạ cần thiết cho mọi bà bầu.

1. Tựa vào chồng hoặc người thân



Ở giai đoạn đầu chuyển dạ, các cơn đau còn nhẹ và thưa mẹ bầu có thể đứng thẳng để giúp giả bớt cơn đau. Hãy đứng từa vào chồng hoặc người thân trong tư thế đứng thẳng. Mặt đối diện chồng, tay vòng qua cổ chồng cứ đứng như vậy trong khoảng 15 phút. Nếu thấy quá nhàm chán, hãy để ông xã kể cho bạn nghe những câu chuyện cười, hoặc cả hai đu đưa theo điệu van-xơ nhẹ nhàng, êm ái. Đồng thời hãy để ông xã mát xa phần lưng cho bạn, cơn đau sẽ dịu đi nhiều.



2. Lắc lư người



Sản phụ ngồi trên giường hay chiếc ghế không quá cao, miễn sao có thể chạm được chân xuống đất. Dùng toàn bộ cơ thể lắc lư nhẹ theo bất kỳ chiều hướng nào mà bạn muốn, từ trái qua phải, trước ra sau. Nếu có thể nên chọn một chiếc ghế xoay hoặc ghế có đệm nhún nhẹ nhàng.



3. Ngồi dạng hai chân, cúi đầu vào thành ghế



Cơn chuyển dạ kéo đến cũng là lúc vùng lưng đau mỏi vô cùng khó chịu. Lúc này bà bầu hãy ngồi dạng hai chân qua ghế theo chiều ngược lại, tay ôm hoặc đặt lên thành ghế, đầu hơi cúi xuống thành ghế, hai tay vòng qua ông lưng ghế và nhờ người khác mát xa lưng cho mình.



4. Nhấc 1 chân lên ghế



Thay vì ngồi, bà bầu hãy đứng lên và nhấc hẳn 1 chân lên ghế như động tác đang tập Thay vì ngồi, bà bầu hãy đứng lên và nhấc hẳn 1 chân lên ghế như động tác đang tập thể dục . Chú ý chỉ chọn chiếc ghế cao vừa phải, để nhấc chân lên không ở trong tư thế với, chân còn lại có thể đứng vững trên mặt đất.



Nếu không có ghế thấp, bạn có thể thực hiện động tác này ở bục kê chân hay bất cứ điểm nào vững chắc.

5. Ngồi kê một hay cả hai chân



Dùng một cái bục kê hoặc một chiếc ghế có độ cao vừa phải, sản phụ đặt một chân lên đó. Bạn có thể đổi chân hoặc đặt cả hai chân lên nếu cảm thấy dễ thở hơn.



6. Ngồi xổm



Nhiều người nghĩ rằng khi bụng đang đau quằn quại mà bắt ngồi xổm thì chỉ càng đau đớn hơn. Tuy nhiên, bà bầu hãy thử ngồi xổm, phía trước tựa vào thành giường hay chiếc ghế hoặc người thân của mình. Ngồi xổm và thở đều giúp khung xương chậu của người mẹ rộng mở, tạo điều kiện cho bé lọt xuống dễ hơn.



7. Quỳ gối



Các bác sĩ sản khoa đánh giá tư thế quỳ gối, ôm một vật phía trước phù hợp để giảm đau với nhiều sản phụ. Bà bầu quỳ hai chân xuống, phía trước om vào một quả bóng to, một chiếc ghế hay ôm lưng chồng để giảm Các bác sĩ sản khoa đánh giá tư thế quỳ gối, ôm một vật phía trước phù hợp để giảm đau với nhiều sản phụ. Bà bầu quỳ hai chân xuống, phía trước om vào một quả bóng to, một chiếc ghế hay ôm lưng chồng để giảm đau lưng , thả lỏng phần thân trên và cánh tay.



8. Quỳ gối, chống tay



Khi đã chán tư thế quỳ gối thông thường hãy kết hợp thêm động tác chống tay. Các bác sĩ nói rằng đây là tư thế giúp thai nhi nhận được nhiều oxy nhất trong quá trình chuyển dạ.

Sản phụ có thể thử trên giường hoặc trải thảm dưới sàn nhà. Tư thế này đặc biệt phù hợp với bà bàu bị căng tức xương sống, đau lưng. Bà bầu quỳ hai chân đồng thời chống hai tai xuống đất, hít thở đều hoặc bò đi bò lại nhẹ nhàng để giúp em bé xoay về tư thế thuận lợi.



9. Ngồi tựa lưng vào tường



Nếu bà bầu quá mệt và không còn đủ sức để di chuyển, hãy ngồi dựa lưng vào tường và dạng hai chân ra. Nhớ kê thêm gối vào lưng để tránh bị đau. Hãy cố gắng hít thở theo mỗi nhịp co, đồng thời kết hợp gập – duỗi đầu gối hai chân sao cho cảm thấy dễ chịu nhất.



10. Nằm nghiêng một bên



Nếu đau hơn nữa, bà bầu hãy nằm nghiêng về một bên, tốt nhất là bên trái, kẹp gối vào hai chân giúp vận chuyển máu tối đa từ mẹ vào bào thai đồng thời nâng đỡ bụng bầu, giảm đau lưng cho mẹ.

Hà Ly (t/h)