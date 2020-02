Mẹo giảm đau lưng cho bà bầu 3 tháng cuối hiệu quả chỉ sau 5 phút

Khoảng 50-80% chị em phụ nữ bị đau lưng khi mang thai , đặc biệt là vào những tháng cuối thai kỳ. Chuyên gia gợi ý 4 mẹo giảm đau lưng cho bà bầu 3 tháng cuối an toàn.



Theo các chuyên gia có 3 nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng đau lưng khi mang thai.

Áp lực của thai nhi lên cột sống: Thai nhi ngày một lớn dần chèn ép tử cung và cột sống, buộc cột sống của người mẹ phải thay đổi để đỡ lấy thai. Đoạn cột sống thắt lưng của người mẹ phải công về phía trước nhiều hơn trong khi đoạn ngực và cùng cụt cong ra sau, làm trọng tâm cơ thể bị thay đổi.



Thai lớn khiến người mẹ phải ngả nhiều ra sau để di chuyển và giữ thăng bằng. Tư thế này chính là nguyên nhân gây đau lưng.



Các cơ bụng yếu đi



Các cơ bụng vốn có vai trò nâng đỡ cột sống nhưng khi bào thai ngày một lớn làm các cơ căng ra, đồng thời thai nhi chèn ép gây đau đớn, đặc biệt khi mẹ bầu di chuyển, thay đổi tư thế càng đau.





Trong thời gian mang thai, cơ thể người mẹ sản sinh ra nhiều loại hormone tự nhiên. Các nội tiết tố này giúp dây chằng ở khớp khung chậu giãn nở, vô tình làm lỏng lẻo các khớp gây hiện tượng đau.



4 mẹo giảm đau lưng cho bà bầu hiệu quả tức thì



Khi không thể dùng thuốc, hãy tham khảo một số mẹo giảm đau lưng cho bà bầu bằng cách điều chỉnh tư thế và tập luyện.



1. Thay đổi tư thế



Một trong số các nguyên nhân chính gây đau lưng là do sai tư thế ảnh hưởng tới vận động.

Khi ngồi: Bà bầu nên ngồi thẳng lưng, giữ cho cột sống thẳng, vai thẳng. Nên dùng một ghế thấp kê dưới bàn chân. Đảm bảo lưng, hông và thắt lưng vuông góc.



Khi dựa, hãy kê một chiếc gối mỏng vào phần lưng. Bà bầu không nên ngồi quá lâu vì làm cột sống bị căng.



Khi đứng: Bà bầu khi đứng cố gắng giữ cho cột sống và vai thẳng. Không đứng quá lâu, cố gắng duy trì tư thế ngay cả khi đi bộ.



Khi ngủ: Khi bụng bầu ngày một to ra, việc nằm cũng khiến các bà mẹ vô cùng vất vả. Tư thế nằm tốt nhất cho bà bầu là nằm nghiêng về bên trái để tử cung không gây áp lực lên tĩnh mạch chủ, giúp lưu thông máu dễ dàng. Không nên nằm ngửa, khi nằm nên có một chiếc gối đặt dưới bụng.



Nhiều bà mẹ bị đau lưng nên càng ngại vận động. Việc thường xuyên tập luyện ở mức độ nhẹ nhàng giúp các cơ được hoạt động, tăng cường sự dẻo dai, giảm các cơn đau.



Bà bầu có thể tập các bài tập như bơi, đi bộ, yoga trước sinh và các bài tập hỗ trợ lưng và bụng.

Mát xa và chườm túi nóng



3. Chọn kích thước giày vừa vặn



Nghe có vẻ không liên quan nhưng đi giày vừa chân giúp bàn chân cảm thấy thoải mái, giảm đau lưng. Bà bầu hãy tránh xa giày cao gót hoặc dép xỏ ngón, thay vào đó, chọn những đôi giày đế bằng, ôm chân. Vì chân của bà bầu hay bị phù nề nên hãy chọn kích cỡ thật phù hợp để bàn chân thoải mái nhất.



4. Tránh thay đổi tư thế đột ngột



Bà bầu khi bụng to đến việc đi lại cũng khó khăn nên phải tránh thay đổi tư thế đột ngột như cúi xuống nâng đồ dưới sàn nhà, hay đang ngồi rồi đứng lên. Nếu đang ngồi xổm trên sàn, phải xoay người tới vị trí mới chứ không nên nhoài người theo hướng đó. Xoay từ giữa người có thể gây tổn thương lưng và bụng.



