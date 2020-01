Mẹo giảm đau nửa đầu không cần thuốc từ những thực phẩm có sẵn trong nhà bếp

Để thoát khỏi nỗi đau nửa đầu khủng khiếp mà không cần đến thuốc, hãy thử hay những liệu pháp đơn giản tại nhà.



Chườm nước đá



Theo Giáo sư Carolyn Bernstein - một giảng viên tại Đại học Y Harvard, nước đá là một chất chống viêm hiệu quả. Bạn có thể đặt một túi nước đá lên trán, đầu hoặc cổ để giảm đau tức thì. Nếu không có túi nước đá, hãy dùng một miếng vải rửa rạch trong nước lạnh rồi chườm lên.



Dầu oải hương



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những người bị đau đầu, đau nửa đầu khi ngửi mùi hoa oải hương sẽ có cảm giác giảm đau nhanh hơn so với những người hít giả dược. Điều này có thể áp dụng bằng cách, ngửi trực tiếp hoa oải hương hoặc dầu hoa oải hương trong 15 phút hoặc bôi dung dịch pha loãng lên cơ thể.

Massage dầu bạc hà lên thái dương và sau gáy để giảm đau nửa đầu. Điều này cũng làm giảm cảm giác buồn nôn và lo lắng. Một nghiên cứu cho, biện pháp này nhiều khi có thể ngăn chặn chứng đau nửa đầu quay trở lại hoàn toàn. Nếu không có dầu bạc hà, bạn có thể lấy lá bạc hà ngửi đến khi cảm thấy tốt hơn thì thôi.



Gừng



Bổ sung magiê vào chế độ ăn uống



Sự thiếu hụt magiê có thể là lý do gây đau đầu và đau nửa đầu. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy rằng, việc bổ sung magiê thường xuyên làm giảm tần suất các cơn đau nửa đầu xuống 41,6%.



Một số nguồn magiê từ thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống gồm: Quả hạnh, hạt hướng dương, hạt điều, bơ đậu phộng, cháo bột yến mạch, trứng, sữa, hạt mè…



Tập yoga



Yoga là một kỹ thuật cổ xưa có thể được sử dụng để chữa lành các bệnh nghiêm trọng. Đây là một liệu pháp không có tác dụng phụ, thực hiện các tư thế yoga đơn giản sẽ giúp bạn giảm tần suất, thời gian và cường độ của chứng đau nửa đầu.



