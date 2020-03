Khi bị sốt, phụ nữ mang thai lại không thể dùng thuốc bởi lo sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Tham khảo 8 mẹo hạ sốt cho bà bầu bằng phương pháp dân gian an toàn tại nhà.

Trong thời kỳ mang thai , có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bà bầu bị sốt. Hầu hết trường hợp sốt là phản ứng của cơ thể trước phản ứng nhiễm khuẩn do virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng xâm nhập. Sự thay đổi hormone, hệ miễn dịch yếu đi chưa kịp thích ứng với thể trạng mới cũng có thể hây ra tình trạng sốt.

Mỗi khi bị sốt, thông thường mọi người thường dùng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, bà bầu bị sốt lại không thể dùng thuốc bởi nguy cơ ảnh hưởng tới Sức Khỏe thai nhi. Do đó, hãy lưu ngay 8 mẹo hạ sốt cho bà bầu bằng phương pháp dân gian an toàn tại nhà.

1. Khăn ấm và nước



Chườm khăn và lau người bằng nước ấm là phương pháp có thể áo dụng cho mọi lứa tuổi khi bị sốt. Đây là cách hạ thân nhiệt qua da, có tác dụng khá hiệu quả trong trường hợp sốt nhẹ.



Bà bầu làm ướt một tấm khăn bằng nước ấm rồi đắp lên trán. Bên cạnh đó, lấy một khăn khác làm vò với nước ấm rồi lau khắp người, đặc biệt chú ý tới những vùng kín như cổ, ngực, hai nách, bẹn. Lau và thay khăn liên tục kết hợp đo thân nhiệt để kiểm soát cơn sốt.



Lưu ý mẹ bầu dù người đang nóng ran vẫn nên lau người bằng nước ấm, không dùng nước đá hay nước lạnh sẽ gây cảm ngược trở lại. Bà bầu bị sốt hãy tích cực uống nước, đặc biệt là nước trái cây như cam, chanh để bù nước đã mất và tăng sức đề kháng.



2. Mẹo hạ sốt cho bà bầu bằng húng quế



Húng quế là vị thuốc dân gian quen thuộc được dùng để chữa ốm sốt, ho, viêm họng... đặc biệt an toàn với bà bầu. Có hai cách dùng húng quế để hạ sốt gồm:



Giã nhuyễn một nhúm lá húng quế rồi đổ thêm khoảng 200 ml nước nóng vào ngâm khoảng 10 phút. Sau đó lọc lấy nước, bỏ bã rồi cho thêm một chút mật ong vào phần nước để dễ uống. Làm cách này và uống từ 3 – 4 lần/ngày.



Đun sôi khoảng 10g lá húng quế trong 400 ml nước cho thêm 1/4 muỗng cà phê bột tiêu đen, 1/4 muỗng cà phê bột ớt sừng và 5g bột gừng. Đun cho tới khi lượng nước trong nồi chỉ còn khoảng một nửa so với ban đầu thì để nguội, lọc lấy nước, chia làm ba phần và uống trong ngày.



3. Lòng trắng trứng



Lòng trắng trứng có tác dụng như một loại gel làm lạnh, hấp thu nhiệt lượng hiệu quả, hạ sốt cho bà bầu mà không gây tác dụng phụ.



Bà bầu đập từ 2 đến 3 quả trứng, tách lấy lòng trắng rồi đánh đều trong vòng 1 phút. Chị em chỉ cần đánh bằng tay không cần đánh bằng máy sẽ bị bông lên thành kem. Dùng một chiếc khăn tay ngâm vào phần lòng trắng trứng rồi đắp lên lòng bàn chân. Khoảng 20 phút sau, khăn khô và nóng vì đã hút nhiệt thì thay chiếc khăn mới có tẩm lòng trắng trứng. Lặp đi lặp lại 2-3 lần cho tới khi không còn sốt nữa.



4. Giấm táo



Lượng axít trong giấm táo có tác dụng hạ nhiệt nhanh, đó là chưa kể chúng còn cung cấp nhiều khoáng chất cho cơ thể để thúc đẩy sự hồi phục.



Bà bầu dùng 100ml giấm táo cho vào bồn nước ấm rồi ngâm mình trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Sau khi ngâm sẽ bớt cảm giác nóng, thân nhiệt điều hòa hơn. Không ngâm quá lâu kẻo bị cảm lạnh.



Một cách khác là pha hỗn hợp gồm giấm táo và nước lạnh theo tỷ lệ 1:2. Dùng một chiếc khăn ngâm trong hỗn hợp này rồi lau mặt và đắp lên trán, bụng, lòng bàn chân.



5. Hạ sốt bằng lá bạc hà



Lá bạc hà có tác dụng làm mát, hạ thân nhiệt hiệu quả. Cách làm: Lấy một nắm lá bạc hà băm nhuyễn cho vào 200ml nước nóng ngâm 10 phút. Sau đó lọc lấy nước, bỏ bã và cho thêm một ít mật ong để uống từ 3 đến 4 lần/ngày.



6. Nho khô



Trong nho khô rất giàu chất phê-nol có nguồn gốc từ thực vật, có tác dụng chống ô-xy hóa và kháng khuẩn. Cách làm: Ngâm 30 quả nho khô vào 100ml nước khoảng 1 tiếng. Cho đến khi nho mềm ra thì nghiền nát luôn trong nước rồi lọc lấy nước bỏ bã. Lấy nửa cốc nước cốt chanh, mỗi lần uống chia làm 2 phần, uống 2 lần trong ngày.





7. Nghệ



Tinh chất nghệ có chứa curcumin có khả năng chống lại virus và chống ôxy hóa, có tác dụng củng cố hệ miễn dịch, phòng chống bệnh viêm nhiễm.



Cách làm: Bà bầu trộn 1 thìa cà phê bột nghệ cùng 1 thìa cà phê bột tiêu đen vào 200ml sữa nóng uống 2 lần mỗi ngày cho đến khi hết sốt.



8. Hạ sốt bằng chanh



Axit trong chanh có tác dụng tăng cường miễn dịch và chống nhiễm trùng mà mọi lứa tuổi đều có thể áp dụng kể cả bà bầu.



Cách làm: Bà bầu hòa hỗn hợp nước + nước cốt chanh thêm mật ong và muối. Trộn đều hỗn hợp lên, uống thay nước trong ngày.

