Mẹo hay giảm đau khi chuyển dạ mẹ bầu nào cũng cần biết

Các cơn co thắt khi chuyển dạ trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ bà bầu nào. Bác sĩ gợi ý một số mẹo hay giảm đau khi chuyển dạ mà mọi bà bầu cần biết.

Chuyển dạ là quá trình các cơn co thắt tử cung dữ dội, lặp đi lặp lại nhằm làm giãn nở lỗ vào âm đạo, thúc đẩy việc đẩy thai nhi ra khỏi tử cung mẹ. Trung bình thời gian chuyển dạ kéo dài 12 đến 18 tiếng. Thông thường lần sinh con đầu tiên có thời gian chuyển dạ dài nhất, các lần sau chuyển dạ nhanh hơn.

Những cơn co thắt tử cung lúc chuyển dạ có thể khiến mẹ bầu đau đớn tới kiệt sức. Do đó, một số mẹo hay dưới đây sẽ giúp giảm bớt cơn đau.



Tập thở



Các chuyên gia sản khoa đánh giá, tập hít thở là cách giảm đau tốt nhất không dùng thuốc cho các Các chuyên gia sản khoa đánh giá, tập hít thở là cách giảm đau tốt nhất không dùng thuốc cho các Bà bầu chuyển dạ. Nhịp thở sâu và thư giãn giúp giảm bớt sự lo lắng, hoảng loạn của những người lần đầu sinh con, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.



Csc bà bầu tập thở theo từng nhịp cơn co thắt. Khi bắt đầu đau hãy hít sâu rồi từ từ thở ra, thư giãn bằng cách hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, giữ cho cằm thoải mái. Bác sĩ khuyên các mẹ không nên la hét khiến cổ họng bị thắt chặt, nhanh mất sức.



Di chuyển nhẹ nhàng



Nhiều bà mẹ bị cơn đau chuyển dạ hành hạ tới mức chỉ nằm bẹp trên giường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên rằng bà bầu nên đi bộ, di chuyển nhẹ nhàng để xua đi cơn đau. Các mẹ có thể lắc lư, hoặc ngồi trên một quả bóng để vận động hông. Việc đi bộ còn cóp tác dụng đẩy thai nhi lọt xuống khung xương chậu của mẹ, giúp sinh thuận lợi hơn.



Nếu không thể đi bộ, chí ít mẹ bầu nên có gắng đứng dậy nhờ chồng hỗ trợ một số tư thế: Đứng và tựa người vào chồng, quỳ gối và tựa người vào một chiếc ghế vững chắc, ngồi trên ghế một lát rồi đứng dậy hay có thể ngồi xổm, ngồi cạnh giường...



Tắm vòi hoa sen



Nước ấm có tác dụng xoa dịu cơn đau rất tốt. Cơn đau khi chuyển dạ khiến mẹ bầu bị căng cứng các cơ. Hãy tự tắm hoặc nhờ chồng dùng vòi hoa sen tắm cho bạn để nước ấm làm các cơ được thư giãn, giảm bớt lo lắng.



Xoa bóp



Các ông chồng hãy giúp bà bầu xoa bóp lưng, hông để giúp các cơ giãn nở, giảm bớt cảm giác lo lắng hồi hộp trước sinh. Ngoài ra, bà bầu có thể nhờ chồng xoa bóp ở cánh tay để giảm nhức mỏi, tăng sức chống chịu.



Chườm ấm



Tương tự như tắm nước ấm, chườm ấm cũng có tác dụng giảm căng cơ, giảm đau tuyệt vời. Bà bầu có thể chườm nóng ở vùng lưng hông, chườm háng.



Có thể sử dụng túi hạt lúa thóc hoặc một chai nhựa, chứa nước ấm để chườm nóng. Nếu sử dụng túi hạt có thể làm nóng qua lò vi sóng để giữ ấm lâu hơn trng cả tiếng đồng hồ. Với chai nhựa đựng nước ấm hãy bọc bên ngoài một lớp khăn hoặc vải mềm để đạt được sự ấm ái nhất khi chườm.



Suy nghĩ tích cực



Các chuyên gia tin rằng, suy nghĩ của các bà bầu quyết định lớn đến cơn đau chuyển dạ. Khi đau đớn, bà bầu thường chỉ nghĩ đến những máu me hay lúc vật vã trên bàn đẻ. Bác sĩ khuyên rằng các mẹ hãy nghĩ đến những điều tích cực như lòng háo hức chờ đón đứa con bé Các chuyên gia tin rằng, suy nghĩ của các bà bầu quyết định lớn đến cơn đau chuyển dạ. Khi đau đớn, bà bầu thường chỉ nghĩ đến những máu me hay lúc vật vã trên bàn đẻ. Bác sĩ khuyên rằng các mẹ hãy nghĩ đến những điều tích cực như lòng háo hức chờ đón đứa con bé bỏng , nhìn gương mặt con, nghe tiếng con khóc... để tạm quên đi cơn đau dày vò. Khi đó bà bầu vừa không thấy đau lại thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.

Quá trình chuyển dạ sinh con diễn ra như thế nào.

Hà Ly (t/h)