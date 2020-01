Mẹo hay phòng ngừa chứng đầy bụng khi mang thai

Sau đây là một số mẹo hay làm giảm triệu chứng đầy bụng khi mang thai.



Cơ thể người bình thường nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày. Với bà bầu việc uống đủ 8-10 ly nước mỗi ngày càng cần thiết. Bà bầu bị đầy bụng có thể do hội chứng ruột kích thích (IBS). Khi đó, bà bầu nên uống đủ nước nhưng không nên uống nước trái cây có chứa nhiều đường vì chỉ khiến đầy hơi nhanh hơn. Thay vào đó có thể uống nước cam, dứa, nho, việt quất.





Vận động nhẹ nhàng với bà bầu có thể là đi bộ mỗi sáng và tối, đi bộ đoạn ngắn đều đặn hàng ngày ví dụ từ nhà tới chợ hay siêu thị hoặc leo vài vòng thang bộ. Việc vận động giúp ích nhiều cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tích trữ khí làm đầy hơi. Đồng thời vận động giúp thai phụ vừa sảng khoái tinh thần vừa tăng tốc độ tiêu hóa.



Không ăn đường tinh luyện



Nhiều người không biết ăn nhiều đường cũng góp phần bị đầy bụng. Do đó, bà bầu nên tránh xa các loại nước ép trái cây ngọt, đồ uống có gas. Đường fructose có trong các loại thực phẩm này khiến bạn dễ bị đầy bụng khi mang thai hơn. Nếu thèm trái cây hãy chọn những loại ít ngọt hơn như: đào, mơ và chuối.



Tránh các món ăn khó tiêu



Các thực phẩm dễ gây sình hơi, đầy bụng như: nước soda, các loại đậu, hành, súp lơ xanh và cải bắp hay đồ chiên nướng. Đồ chiên nước có thể không gây ra khí độc, nhưng gây khó tiêu, làm chậm quá trình tiêu hóa.



Tạo thói quen nhai kỹ, ăn chậm



Nhai thức ăn không kỹ đã nuốt, ăn vội vàng khiến thức ăn chưa được nghiền nát, tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vì thế, bà bầu nên ăn chậm và nhai kỹ để giúp tiêu hóa dễ dàng và giảm được lượng khí.



Đặc biệt không nên ăn khi tâm trạng buồn phiền, căng thẳng, bực tức. Học thói quen hít một hơi sâu và thư giãn tinh thần trước khi bắt đầu ăn bữa ăn để ngăn ngừa đầy bụng.



Bà bầu cần bổ sung một lượng thực phẩm lớn hơn nên việc chia nhỏ bữa ăn là cần thiết. Thay vì ăn ba bữa ăn lớn mỗi ngày, với một lượng lớn thức ă cùng lúc thì bà bầu nên ăn ít nhất 5-6 bữa một ngày, mỗi bữa với lượng thức ăn ít đi. Điều này giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, tránh đầy hơi do quá nhiều thức ăn.



Ăn gì chống đầy bụng ngày tết