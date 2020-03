Mẹo khắc phục chứng đau mỏi hông cho bà bầu những tháng cuối thai kỳ

Chứng đau mỏi hông khi mang thai thường xuất hiện vào những tháng cuối thai kỳ đặc trưng là cảm giác nóng ran lan, đau âm ỉ từ hông lên thắt lưng và xuống phía sau chân bao gồm cả hông, đùi, bẹn, tử cung. Các triệu chứng này dù không gây nguy hiểm nhưng khiến bà bầu cực kỳ khó chịu. Có một số mẹo khắc phục chứng đau mỏi hông cho bà bầu cực đơn giản mà hiệu quả.

Đau mỏi hông khi mang thai do đâu?



Có 50% phụ nữ mang thai gặp tình trạng đau mỏi hông ở những tháng cuối thai kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do cơ thể sản sinh các loại hormone trong thai kỳ.



Các hormone tác động lên dây chằng ở vùng chậu khiến chúng mềm và lỏng lẻo hơn, các các khớp như khớp xương cùng, bộ phận nối liền xương cùng chậu cũng bị lỏng ra. Sự thay đổi này nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ, khớp cùng chậu giãn ra phục vụ quá trình sinh tự nhiên được thuận lợi.



Tuy nhiên, sự tác động quá mức của hormone có thể khiến dây chẳng lỏng quá làm cho các khớp đau mỏi, đi lại khó khăn.



Bên cạnh đó, ở giai đoạn cuối thai kỳ, thai nhi to nhanh, nặng hơn khiến trọng lực cơ thể đổ dồn về phía trước. Người mẹ buộc phải cong phần hông lên khiến tổ chức mô ở khu vực này bị kích thích gây ra hiện tượng đau mỏi.



Thai phụ có thể bị đau mỏi hông do tiền sử chấn thương, mắc các bệnh về thoái hóa xương khớp, dây thần kinh xương chậu sẽ gây đau nhức dữ dội hơn.

Triệu chứng đau mỏi hông khi mang thai



Các triệu chứng điểm hình của đau mỏi hông là bà bầu cảm giác vùng hông, đùi, bẹn, tử cung đau âm ỉ hoặc dữ dội, cảm giác nhức nhối lan từ thắt lưng xuống phía sau chẳng chân. Đôi khi vùng xương mu, đầu gối, các khớp hay mắt cá chân phát ra tiếng kêu lách nhách.



Cảm giác đau có thể khiến bà bầu đi lại khó khăn, đau nặng hơn về đêm, đau khi trở mình gây mất ngủ, đau đớn cho thai phụ. Bà bầu bị đau nhiều khi đi bộ, leo cầu thang, lúc xoay người hay đi vệ sinh.

Mẹo khắc phục chứng đau mỏi hông cho bà bầu



Các bác sĩ cho rằng hiện tượng đau mỏi hông ở bà bầu cũng tương tự như Các bác sĩ cho rằng hiện tượng đau mỏi hông ở bà bầu cũng tương tự như chuột rút hay phù chân đều là các hiện tượng sinh lý khi mang thai không thể tránh khỏi. Bà bầu sẽ phải sống chung với những đau đớn, khó chịu và bất tiện này và nó không ảnh hưởng gì tới thai nhi. sau sinh , cảm giác đau mỏi hông cũng không còn.



Chị em có thể thử một số mẹo khắc phục chứng đau mỏi hông cho bà bầu những tháng cuối vô cùng đơn giản sau.

Dùng gạc ấm chườm

Chị em lấy miếng gạc thấm nước ấm chườm vào các vị trí bị đau như vùng bẹn, vùng xương cụt, vung hông hay bên, thắt lưng...



Tắm nước ấm

Nước ấm có thể xoa dịu mọi cơn đau. Các mẹ hãy trnah thủ ngâm mình trong nước ấm, xối nước ấm từ vòi sen xuống người vào các vị trí bị đau và thả lỏng để thư giãn cơ thể.



Mang đai hỗ trợ: Sử dụng dây đai để nâng đỡ cho bụng bầu của chị em, khi đó, đôi chân và phần hông của mẹ bầu được giảm tải, áp lực giảm đi thì phần hông sẽ bớt đau mỏi. Bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn loại đai nâng đỡ phù hợp nhất.



Massage



Massage là phương pháp đơn giản mà hiệu quả để xua tan mọi cơn đau. Mẹ bầu có thể nhờ chồng xoa bóp ở những vùng bị đau hoặc tìm đến các spa để được massage chuyên nghiệp kết hợp châm cứu.



Tư thế ngủ



Với thai phụ bị đau nhức hông nên nằm ngủ trên giường phẳng không nên dùng gường mềm như giường lò xo. Các cơn đau mỏi hông thường nặng hơn vào ban đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ bầu. Các chuyên gia cho rằng bà bầu có thể bù đắp bằng cách ngủ trưa 30 phút.



Vào ban đêm chú ý tư thế ngủ như sau: khi mới có cảm giác đau, bà bầu nên nằm nghiêng về 1 bên không bị đau để giảm sức ép lên lưng. Nếu bị đau hông bên phải, chị em hãy nằm nghiêng về hông bên trái và ngược lại.



Một cách khác là kê gối dưới khuỷu tay hoặc kẹp một chiếc gối nhỏ giữa hai đầu gối để giảm áp lực lên hông và xoa dịu cơn đau.



Thai phụ chú ý đi giày dép đế bằng vì nếu đế cao sẽ làm cho thân thể lao về phía trước, càng gây đau mỏi hông và lưng. Khi mang thai tránh làm việc nặng nhọc hoặc đứng lâu; nên tập Thai phụ chú ý đi giày dép đế bằng vì nếu đế cao sẽ làm cho thân thể lao về phía trước, càng gây đau mỏi hông và lưng. Khi mang thai tránh làm việc nặng nhọc hoặc đứng lâu; nên tập thể dục vừa phải.



Ngoài ra, phụ nữ mang thai cần chú ý bổ sung canxi và vitamin D như uống sữa và ăn các loại thực phẩm để đề phòng chuột rút. Nếu cảm giác đau buốt khó chịu tới mức không thể chịu nổi, bà bầu hãy nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ.

Hà Ly (t/h)