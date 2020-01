Mẹo làm môi hồng tự nhiên từ những nguyên liệu rẻ tiền sẵn có

Củ dền: Củ dền chứa nhiều collagen và vitamin giúp làm đẹp da và cải thiện màu môi hiệu quả. Bạn chỉ cần cắt củ dền thành lát mỏng, chà trực tiếp lên môi rồi massage nhẹ nhàng. Duy trì thói quen này thường xuyên để có kết quả tốt.



Nước hoa hồng: Không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, bổ sung nước cho môi, nước hoa hồng còn giúp tái tạo làn môi nẻ bị phục hồi, tăng sắc hồng tự nhiên. Chỉ cần hòa nước hoa hồng với mật ong, xoa đều lên môi, thư giãn và massage nhẹ nhàng trong 15 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.



Lô hội: Mỗi ngày bôi một lượng nhỏ gel trích từ lá cây lô hội sẽ giúp môi căng mọng và mềm mại tự nhiên.



Mật ong: Cho vài giọt mật ong thấm đều lên môi, để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Lượng axit amin dồi dào trong mật ong rất thích hợp để dưỡng môi.



Dưa chuột: Dưa chuột là loại thực phẩm vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Dưa chuột không chỉ làm đẹp da mà còn điều trị nẻ môi hiệu quả, cung cấp độ ẩm cho môi, giúp môi luôn căng mọng, hồng hào. Cắt dưa chuột thành lát mỏng, chà nhẹ lên môi 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm hoặc bôi nước ép dưa chuột, 5-10 phút sau rửa sạch môi là được.

