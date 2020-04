Your browser does not support HTML5 video.

6 mẹo rửa hoa quả giúp loại bỏ bớt hóa chất 07:12 11/04/2020 Hiện nay nhiều loại rau củ quả không rõ nguồn gốc rất dễ bị tẩm ướp hóa chất, thuốc trừ sâu cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe người dùng. Hãy học ngay 6 mẹo rửa hoa quả dưới đây để loại bỏ bớt độc tố.