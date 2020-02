Bà bầu đau đầu do ốm nghén hoặc do chế độ sinh hoạt. Khi không thể dùng thuốc thì mát xa là một phương pháp giảm đau đầu hiệu quả. Xem mẹo trị đau đầu cho bà bầu bằng cách mát xa cực đơn giản.

Trong thời kỳ mang thai , chị em phải đối mặt với những cơn đau bất thường như đau lưng , đau hông và cả đau đầu. Đau đầu thoáng qua hay kéo dài cũng khiến bà bầu mệt mỏi, cáu bẳn, bực bội. Khi không thể uống thuốc, hãy tìm hiểu ngay những mẹo trị đau đầu cho Bà bầu bằng cách mát xa cực đơn giản.

Bà bầu đau đầu do đâu?

Theo các bác sĩ, hiện tượng đau đầu ở thai phụ có nhiều nguyên nhân và phụ thuộc và giai đoạn nào của thai kỳ. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, nồng độ hormone trong cơ thể biến đổi mạnh mẽ kéo theo hàng loạt thay đổi như căng cơ, vóc dáng, ngoại hình, làn da và sự lưu thông máu. Đau đầu có thể là một trong những hệ quả của các yếu tố thay đổi bên trong này.

Ước tính có tới 80% chị em bị đau đầu khi mang thai. Trong số này có tới 58% bà bầu bị đau nửa đầu trong 3 tháng đầu thai kỳ với biểu hiện đau nhói một bên, có thể kèm theo buồn nôn.

Đến tam nguyệt cá thứ hai, bà bầu bị đau đầu thường do ảnh hưởng của kích thước thai nhi gây cản trở lưu thông máu. Đến tam nguyệt cá thứ ba, thai phụ bị đau đầu thường do hệ quả của việc mất ngủ và thói quen sinh hoạt thất thường.

Hầu hết biểu hiện đau đầu khi mang thai là nhẹ, không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên đau đầu khiến bà bầu thêm phần căng thẳng, mệt mỏi, cáu gắt... Các triệu chứng thường tự biến mất khi bà bầu đến tháng thứ 4 hoặc sinh xong. Bà bầu bị đau đầu dữ dội, đặc biệt trong những tháng cuối cần đi thăm khám sớm vì có thể là dấu hiệu của tiền sản giật.

Mẹo trị đau đầu cho bà bầu bằng cách mát xa

Trị đau đầu bằng cách mát xa bàn tay

- Dùng 4 đầu ngón tay, đặc biệt dùng phần dưới ngón tay để ấn vào phần nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Tập trung lực để ấn và xoa nhưng không cần quá mạnh đẻ cơn đau giảm nhanh chóng.

- Dùng tay ấn vùng thái dương, giữ như vậy khoảng 2 phút đến khi bạn cảm thấy hơi khó chịu thì thả tay ra. Lặp lại động tác này 2 - 3 lần.

- Nếu nhức đầu tại khu vực xoang, bà bầu tự xoa bóp và day trên đầu ngón tay, móng tay.

Xoa bóp huyệt trị đau đầu

Lương y Chu Văn Tiến chỉ cách mát xa ở vị trí các huyệt trị đau đầu:

Huyệt phong trì: Xoa bóp vào khoảng lõm ở bờ trong cơ ức đòn chũm và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hộp sọ.

Huyệt thái dương: Xoa bóp và day nhẹ vào hai bên thái dương 5-10 lần trong 1 phút, xoa 3-5 lần, cách nhau vài phút.

Huyệt bách hội: xoa bóp ở điểm gặp nhau của hai đường vuông góc nối giữa hai đỉnh vành tai và đường chạy dọc qua giữa đầu, liệt khuyết. Huyệt này nằm ở dưới đầu xương quay nối với thân xương, cách lằn chỉ ngang cổ tay 1,5 thốn.

Huyệt suất cốc: Xoa bóp huyệt nằm ở ngay trên đỉnh vành tai, trong chân tóc 1,5 thốn.

Huyệt huyết hải: Xoa bóp bờ trong đầu xương bánh chè đo lên 2 thốn.

Huyệt phong phủ: Xoa bóp huyệt nằm ở chân tóc gáy đo lên 1 thốn.

Hướng dẫn tự bấm huyệt trị đau đầu

