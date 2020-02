Mẹo trị ho cho bà bầu từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp

Ho ngứa cổ dai dẳng kéo dài trong thai kỳ còn gọi là ho mọc tóc. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến bà bầu bị ho. Việc không thể uống thuốc khi đang mang thai khiến nhiều người ho kéo dài không dứt, ảnh hưởng tới Sức Khỏe và giấc ngủ. Hướng dẫn một số mẹo trị ho cho bà bầu từ những nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp.

Bà bầu bị ho có ảnh hưởng tới thai nhi



Một số nguyên nhân thường gặp khiến bà bầu bị ho là do thay đổi thời tiết, cơ thể mẹ bị suy yếu do sức đề kháng suy giảm, các loại virus gây cảm lạnh, cảm cúm tấn công dẫn đến ho.



Nếu chỉ ho thoáng qua, bà mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì không có gì đáng ngại tới sức khỏe. Nếu cơn ho kéo dài không khỏi, ho tràng dài dữ dội... có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Cơn ho mạnh gây căng tức bụng, khiến nhiều bà mẹ lo ngại con bị tác động.



Trong trường hợp này mẹ bầu nên thăm khám để tìm chính xác nguyên nhân gây ho. Rất có thể do người mẹ mắc bệnh mạn tính như Trong trường hợp này mẹ bầu nên thăm khám để tìm chính xác nguyên nhân gây ho. Rất có thể do người mẹ mắc bệnh mạn tính như hen suyễn , nhiễm trùng phổi,... lúc này những cơn ho có thể gián tiếp ảnh hưởng tới thai nhi.



Mẹo trị ho cho bà bầu từ những nguyên liệu đơn giản



Khi bị ho mà không thể dùng thuốc, bà bầu thường được khuyến cáo súc họng bằng nước muối hàng ngày, giữ gìn vệ sinh nhà cửa để bầu không khí trong phòng ngủ luôn thông thoáng. Ngoài ra, bà bầu hãy tham khảo một số mẹo trị ho rất đơn giản mà có thể tự làm tại nhà.



Uống trà ấm: Khi bị ho nên tránh các loại đồ uống lạnh hay có cồn. Thay vào đó, bà bầu uống một ly trà ấm cho thêm vài lát chanh tươi, gừng, mật ong sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cổ họng thông suốt, giảm đau và ngứa rát cổ họng.



Hấp chanh hoặc quất với mật ong, đường phèn: Đây có lẽ là bài thuốc trị ho quen thuộc với nhiều gia đình. Hãy thái chanh hoặc quất thành những lát mỏng cho vào một chén nhỏ cùng 1-2 thìa mật ong (đường phèn). Đem hỗn hợp này đi hấp trong nồi cơm điện hoặc hấp cách thủy. Sau đó bạn đã có một bài thuốc ngậm cả ngày, liên tục trong 2-3 ngày sẽ thấy giảm ho đi nhiều.



Giá đỗ luộc: Giá đỗ là món ăn rất quen thuộc nhưng không nhiều người biết nó có tác dụng trị ho. Hãy chuẩn bị khoảng 100g giá đỗ, rửa sạch đem luộc lấy nước uống giúp giảm cơn khó chịu ở cổ họng, làm mát và thanh lọc cơ thể, giảm ho hiệu quả.



Mật ong hấp lá hẹ: Lá hẹ vốn có mùi hôi khá khó chịu nên không phải ai cũng biết ăn. Tuy nhiên loại lá này có tác dụng trị ho rất hiệu quả. Lấy 3-5 nhánh lá hẹ, rửa sạch, thái nhỏ cho vào bát rồi cho mật ong với lượng ngập lá, trộn đều. Đem hỗn hợp này hấp cách thủy cho tới lúc lá hẹ nhừ. Làm và ăn hỗn hợp này liên tiếp trong nhiều ngày, mỗi ngày ăn 2-3 lần để giảm viêm họng, giảm ngứa rát, khản tiếng.



Hành tây và đường: Dùng 1 củ hành tây băm nhuyễn cho vào bát, hêm 500g đường vào và để qua đêm. Ngày hôm sau sẽ được một thành phẩm sền sệt như mứt. Bà bầu ăn hỗn hợp này hàng ngày chia làm nhiều lần, 1 thìa cà phê/lần, mỗi lần cách nhau 2 giờ.



Quả ổi nướng: Lấy 1 quả ổi đem đi nướng trên than hoặc trên bếp lửa đều được. Mỗi ngày ăn 1 quả, ăn liên tiếp trong 4-5 ngày, ngày một lần.

Mẹo trị đau rát cổ họng cho bà bầu

