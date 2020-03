Mẹo trị hôi miệng cho bà bầu cực đơn giản tại nhà, kiên trì kiểu gì cũng sẽ hết

Khi mang bầu , hệ miễn dịch của cơ thể người phụ nữ trở nên yếu hơn. Chị em cần chú ý áp dụng các mẹo trị hôi miệng hiệu quả nhưng cũng đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé.

Vì sao bà bầu thường bị hôi miệng?

Trong thời gian đang ốm nghén, bà bầu thường không ăn được những bữa ăn chính mà cần phải chia thành những bữa ăn nhỏ nhiều lần trong ngày. Nếu không được vệ sinh răng miệng một cách cẩn thận, đây chính là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sản sinh và phát triển. Từ đó khoang miệng xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Nội tiết tố thay đổi khiến bà bầu dễ mắc chứng hôi miệng

Bên cạnh đó, trong thời gian thai kỳ, nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ thay đổi khiến cơ thể sinh nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến đa số bà bầu bị hôi miệng . Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng thường gặp các vấn đề về Sức Khỏe răng miệng liên quan như chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm nha chu… tình trạng viêm nhiễm này rất dễ dẫn đến chứng hôi miệng ở bà bầu.

Hơn nữa, trong thời gian ốm nghén, chị em có biểu hiện nôn trớ. Nếu như không vệ sinh răng miệng, axit trong khoang miệng có mùi hôi và chua đặc trưng.

Mẹo trị hôi miệng cho bà bầu

1. Dùng dầu tràm trà

Dầu cây trà có tính sát khuẩn. Nó hoạt động như một chất khử trùng mạnh mẽ. Mẹ bầu có thể lựa chọn kem đánh răng có chứa dầu cây trà. Hoặc nhỏ một vài giọt dầu tràm trà lên bàn chải đánh răng hàng ngày. Hoặc, bạn có thể lấy dầu cây trà, tinh dầu bạc hà và tinh dầu chanh với tỷ lệ bằng nhau trộn vào một ly nước, súc miệng hàng ngày.

2. Thì là

Mẹo trị hôi miệng cho bà bầu bằng rau thì là

Thì là là loại rau gia vị được sử dụng rộng rãi. Đặc biệt, trong dân gian, người ta thường sử dụng loại cây này để trị hôi miệng, các bà bầu cũng có thể làm theo. Thì là có đặc tính kháng khuẩn, loại bỏ hơi thở có mùi. Bạn lấy một ít thì là rửa sạch, thái nhỏ, cắt khúc rồi đem nhai kỹ để tuyến nước bọt tiết ra, giúp khoang miệng được vệ sinh sạch sẽ hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng hạt thì là kết hợp với nước ấm để làm nước uống, vừa thanh lọc cơ thể còn là mẹo trị hôi miệng cho bà bầu hiệu quả.

3. Trà xanh

Theo dân gian, trong lá trà xanh có chứa những tinh chất kháng khuẩn giúp giải nhiệt và khử mùi hôi miệng một cách hiệu quả. Phụ nữ mang thai có thể sử dụng lá trà xanh trong mẹo trị hôi miệng, lưu ý phải sử dụng lá trà xanh có nguồn gốc rõ ràng, không có thuốc trừ sâu, được làm sạch… tránh gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Bạn ngậm hoặc nhai một vài lá trà xanh cho đến khi dịch nước bọt tiết ra. Các hợp chất gọi là polyphenol được tìm thấy trong trà xanh có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây hôi miệng.

4. Đinh hương

Đinh hương trị hôi miệng cho bà bầu hiệu quả

Đinh hương có tính sát trùng mạnh, giúp mẹ bầu thoát khỏi mùi hôi miệng hiệu quả. Bạn cho một vài mẩu đinh hương vào miệng và nhai nát. Mùi hôi miệng sẽ được loại bỏ nhanh chóng.

5. Ăn nhiều trái cây họ cam, quýt

Mẹ bầu ăn nhiều trái cây như cam, quýt, bưởi… hàm lượng axit có trong đó làm tăng khả năng hoạt động của tuyến nước bọt. Việc sản sinh ra nhiều nước bọt giúp bảo vệ men răng và tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi. Đồng thời, bổ sung các thực phẩm giàu protein (thịt bò nạc, thịt gà, trứng…) vừa tăng cường sức khỏe cho bà bầu, vừa giúp răng miệng được khỏe mạnh.

Ngoài các mẹo trị hôi miệng như trên, bà bầu cần có chế độ chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng bao gồm đánh răng, làm sạch lưỡi, kết hợp dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng. Trong đó, lưỡi là bộ phận tích thụ nhiều mảng bám thức ăn thừa, vi khuẩn gây hôi miệng mà chị em thường bỏ qua. Đặc biệt, chị em nên uống nhiều nước để ngăn ngừa thức ăn thừa tích tụ và vi khuẩn phát triển khiến miệng có mùi hôi.

Bị nóng khi mang thai - Cách giải nhiệt cho bà bầu. Nguồn: Sức sống mới

Như Quỳnh (t/h)