Mẹo trị nám da cho bà bầu an toàn tại nhà, không cần mỹ phẩm

Hiện tượng nám da mặt xuất hiện phổ biến ở phụ nữ mang thai khiến chị em tự ti về ngoại hình của mình. Nguyên nhân gây nám do đâu và mẹo trị nám da cho bà bầu an toàn tại nhà.

Thân hình tròn trịa, mũm mĩm cùng làn da chảy xệ, nhiều vết thâm khi mang thai trở thành nỗi ám ảnh với bất kỳ chị em nào. Vậy nguyên nhân gây nám khi mang thai do đâu và tìm hiểu một số mẹo trị nám da cho bà bầu ăn toàn, hiệu quả không cần mỹ phẩm.

Nguyên nhân nám da khi mang thai



Trong thời gian mang thai, phần lớn bà bầu gặp vấn đề về làn da xỉn màu, lỗ chân lông to, vùng chữ T bóng nhờn, môi thâm, vùng da ở gò má xuất hiện các vết nám... Nguyên nhân của những thay đổi này là sự thay đổi nội tiết tố làm ảnh hưởng tới sức năng của các cơ quan nội tạng, các mạch máu và cả làn da.



Nội tiết tố thay đổi làm rối loạn sắc tố da. Lượng hormone estrogen và progesteron tăng khi mang thai cùng lưu lượng máu tăng cao kích thích hình thành các phân tử tyrosine (tiền hắc sắc tố melanin) sinh sản tế bào da bị oxy hóa. Chính những vùng da bị oxy hóa do tiền hắc sắc tố melanin biểu hiện bằng các vết nám đặc biệt trên da mặt.

Yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng tới làn da của các chị em. Trong thời gian mang thai và nghỉ sinh con, chị em phải đối mặt với nhiều nỗi lo, căng thẳng, bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân, Sức Khỏe giảm sút... cũng là các tác nhân khiến nám sậm màu hơn.



Nám da khi mang thai có thể biến mất sau khi sinh. Chị em có thể hoàn toàn yên tâm bởi đây là hiện tượng sinh lý bình thường và nhất thời, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.



Mẹo trị nám da cho bà bầu an toàn tại nhà



Bằng một số nguyên liệu vô cùng đơn giản sau đây, chị em có thể tự chế thành mặt nạ trị nám da hiệu quả. Sử dụng các mặt nạ từ các loại hoa quả được coi là mẹo trị nám da cho bà bầu an toàn, không gây kích ứng da, làm cho làn da bà bầu trở nên mịn màng, sáng hơn và tươi trẻ hơn.



Khoai tây



Khoai tây rửa sạch, luộc chín nhừ rồi nghiền mịn. Bà bầu lấy phần khoai tây đã nghiền đem bọc vào một lớp khăn mỏng và đắp lên mặt. Sau 15 phút rửa mặt thật sạch với nước, đắp 3 lần/tuần sẽ thấy làn da sáng dần.

Lòng đỏ trứng gà



Taasch lấy 2-3 lòng đỏ trứng gà, bỏ vào bát cùng với một ít mật ong, đánh quyện vào nhau. Sau đó dùng thìa tán đều hỗn hợp này trên mặt, đắp mặt nạ này khoảng 25 phút sau đó rửa mặt thật sạch với nước. Chỉ dùng loại mặt nạ này 1 lần trong tuần.



Dưa chuột



Rửa sạch dưa chuột, không cần gọt vỏ, thái lát mỏng rồi đắp từng miếng lên mặt. Đắp 15 phút sau đó rửa mặt thật sạch với nước. Mặt nạ dưa chuột có tác dụng dưỡng ẩm, cấp nước cho da đồng thời thanh lọc làn da, giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.



Cà chua



Lấy một quả cà chua chín mọng, nghiền nát hoặc thái lát mỏng rồi đắp lên mặt trong khoảng 15 phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. Trong cà chua chứa nhiều vitamin A, C, giúp bù nước cho da, cho làn da thêm hồng hào, láng mịn.



Dầu hạt quả nhỏ



Dầu hạt nho giàu chất proanthocyanidins, có tác dụng ức chế sự tiết ra của thành phần oxy hóa da melanin giúp ngăn ngừa các vết thâm nám. Bà bầu trộn một vài giọt dầu hạt nho cùng với dầu dừa thành hỗn hợp đắp lên vùng da bị thâm nám 2 lần/ngày, tuần 3 lần.



Nước ép lựu



Trong quả lựu có chứa axit ellagic, một chất làm sáng da, xóa mờ các vết thâm nám. Quả lựu bỏ vào, cho các hạt vào máy xay, lọc lấy nước uống. Bớt lại một chút nước ép để massage lên vùng da bị thâm nám sẽ thấy làn da sáng dần.



Nha đam



Khi mang thai làn da bà bầu thường bị khô, kết hợp với thâm nám trông làn da thiếu sức sống và xỉn màu. Gel nha đam có tác dụng cấp ẩm, cải thiện thâm nám và khô da đồng thời bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Mẹ bầu lấy lá nha đam, lột vot bỏ gai hai bên rồi thoa phần gel nhựa ấy lên vùng da bị nám. Để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch với nước.



Sữa hạnh nhân



Hạnh nhân rất giàu đạm thực vật và vitamin E có tác dụng nuôi dưỡng làn da, làm sáng da, hạn chế tình trạng khô da. Mẹ bầu ngâm khoảng 50g quả hạnh nhân qua đêm, sáng hôm sau bỏ vỏ cho vào máy xay cùng với chút nước. Lọc lấy nước cốt và lấy phần nước này đắp lên vùng da bị nám.



Ngoài áp dụng một số mẹo trị nám da cho bà bầu kể trên, chị em chú ý luôn giữ tâm trạng thoải mái, duy trì lối sống điều độ, hạn chế căng thẳng để không ảnh hưởng tới làn da.



Thường xuyên tập Thường xuyên tập thể dục nhẹ nhàng để có sức khỏe tốt, giúp làn da điều tiết thêm hồng hào, khỏe mạnh.



Trong chế độ ăn hàng ngày, bà bầu chú ý nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước để chống lại hiện tượng nám da đồng thời hạn chế vết nhăn. Các loại thực phẩm giàu vitamin A, C và E tốt cho làn da như cà rốt, cam, chanh, đu đủ, gấc, giá đỗ, đậu nành. Sử dụng các thực phẩm này để hấp thu những loại có dưỡng chất giúp làm đẹp da, trẻ hóa làn da, chống nám, tàn nhang. Bà bầu cũng chú ý tránh sử dụng rượu, bia, thuốc lá, các loại thực phẩm cay, nóng vừa không có lợi cho sức khỏe và còn làm hại làn da.



Lưu ý, phụ nữ mang thai không nên áp dụng các biện pháp chữa trị nám da hoặc dưỡng da bằng các loại mỹ phẩm bởi nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi là rất lớn. Bà bầu nhất định phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các biện pháp này.



Để phòng ngừa và hạn chế sạm nám da, bà bầu nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bằng cách không ra khỏi nhà vào giữa trưa thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Nên thoa kem chống nắng hàng ngày, loại dành cho bà bầu với chỉ số SPF từ 30 trở lên.

