Học lỏm mẹo trị rạn da cho bà bầu cực hiệu nghiệm của các 'hot mom'

80% mẹ bầu bị rạn da và rất khó để khiến các vết rạn mờ đi. Chúng có thể tồn tại mãi mãi khiến da bụng bạn nhăn nheo, chảy xệ. Làm sao mà nhiều người nổi tiếng dù bụng bàu vượt mặt vẫn đẹp không tì vết. Tham khảo một số mẹo trị rạn da cho bà bầu theo kinh nghiệm của các 'hot mom'.

Trị rạn da nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý



Bà xã của ca sĩ Lý Hải với 4 lần sinh con, khiến chị em không khỏi ngưỡng mộ với thân hình thon gọn, cân đối và da bụng không một vết rạn. Minh Hà chia sẻ mẹo trị rạn da cho bà bầu cô học được là nhờ sự tư vấn của bác sĩ và tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học.



Dù Dù mang thai , cần bổ sung dinh dưỡng cho con nhưng Minh Hà tránh ăn nhiều đường, tinh bột, đồ chiên xào, dầu mỡ để không bị tăng cân quá đà. Thực tế không ít bà bầu ăn uống thả phanh, thừa cân khiến thai quá to, rạn da thấy rõ. Bà mẹ trẻ tăng cường bổ sung vitamin A, C, E, omega 3, các chất chống oxy hóa ,… để tăng độ đàn hồi cho da.



Bên cạnh đó, cô tích cực bôi kem chống rạn để da mềm, giảm việc rạn nứt hơn khi da căng do cân nặng thay đổi. Minh Hà đưa lời khuyên các mẹ bầu khi thoa kem không nên mát xa mà chỉ bôi nhẹ nhàng, tránh gây kích thích, dẫn tới sảy thai hoặc sinh non.



Mẹo trị rạn da cho bà bầu nhờ tập luyện thể thao



Là một bà mẹ nổi tiếng trên mạng xã hội, MC Minh Trang luôn thu hút hội chị em bỉm sữa với kinh nghiệm chăm sóc con khoa học. Theo bà mẹ 4 con, rạn da là do cơ địa từng người nhưng bản thân chị chủ động phòng tránh bằng cách tập thể thao.



Khi bầu em bé đầu tiên là Daisy, bôi kem chống rạn từ sớm và vận động thường xuyên. Nhờ vậy mà bà mẹ trẻ chỉ bị rạn nhẹ, vết rạn khá mờ.

Bà mẹ 4 con đưa lời khuyên các mẹ không nên quá buồn vì vết rạn. Hãy suy nghĩ tích cực rằng đó là dấu ấn mà con đã mang đến cho cơ thể của mẹ. Thay vì buồn rầu lo sợ bị xấu đi, các mẹ hãy tập trung lo cho con và nghĩ rằng để đón chào con trong cuộc đời, không có gì xấu xí hay vát vả mà người mẹ không thể vượt qua.



Thần dược dầu dừa của bà mẹ Ngọc Quyên



Vốn là một người mẫu nên Ngọc Quyên rất biết cách chăm sóc cơ thể, nhanh chóng lấy lại vóc dáng Vốn là một người mẫu nên Ngọc Quyên rất biết cách chăm sóc cơ thể, nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh . Người mẫu cho rằng các mẹ nên có ý thức phòng ngừa rạn da từ sớm bởi một khi vết rạn xuất hiện sẽ rất khó mờ đi.



Mẹo trị rạn da cho bà bầu của Ngọc Quyên là bôi kem chống rạn và dưỡng da vùng bụng thật nhiều mỗi ngày cả vòng 1 và vòng 2. Kem chống rạn bụng có collagen và trilastin giúp da không bị nứt, rạn. Bà mẹ trẻ còn có bí quyết sử dụng dầu dừa cho da mềm mịn, căng bóng, không bị nhăn nheo, chảy xệ.

Chăm dùng các sản phẩm từ tự nhiên



Cũng như nhiều bà mẹ khác lo lắng về vấn đề rạn da, Thủy Anh tìm mọi cách để ngăn ngừa vết rạn từ sớm. Bà xã ca sĩ Đăng Khôi rất thích những thành phần từ thiên nhiên sử dụng dầu dừa nguyên chất để phòng ngừa rạn da.



Cô thường xuyên thoa dầu dừa vùng bụng, đùi để làn da được mềm mại, giữ độ ẩm cần thiết. Ngoài ra, bà mẹ trẻ khuyên chị em mang thai nên ăn uống khoa học, tranh tăng cân quá nhiều khiến bụng bầu to nhanh, làm da co giãn dễ bị rạn.



