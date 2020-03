Mẹo trị rụng tóc cho bà bầu đơn giản, an toàn tại nhà

Theo các chuyên gia, hiện tượng rụng tóc khi mang thai có nhiều nguyên nhân, chủ yếu do sự thay đổi nội tiết tố. Không ít chị em bị ám ảnh và lo lắng thái quá khi thấy tóc rụng nhiều trong suốt thai lỳ. Chuyên gia gợi ý một số mẹo trị rụng tóc cho bà bầu an toàn và hiệu quả.



Trên đầu mỗi người có trung bình 100-150 ngàn nang tóc. Theo chu kỳ tự nhiên của nang tóc từ quá trình mọc lên, dài ra (trong khoảng 3-5 năm) già đi, rồi rụng. Mức độ rụng tóc trung bình khoảng 50 sợi một ngày là bình thường. Mỗi nang tóc có thể mọc và rụng tới 20 lần. Có những người rụng tóc tới trên 100 sợi/ngày hoặc chỉ vuốt nhẹ tóc cũng rụng từng búi, rất có thể là do bệnh lý.



Có tới 30-50% chị em gặp tình trạng rụng tóc khi mang thai. Nguyên nhân gây rụng tóc khi mang thai chủ yếu do sự thay đổi nội tiết tố. Hàm lượng estrogen tăng trong thai kỳ có khả năng tác động đến tóc, làm thúc đẩy quá trình trao đổi chất, môi trường da đầu bị biến đổi khiến những nang tóc bị thoái hóa nhanh, không nuôi được tóc mới và rụng nhiều hơn.



Trong thời kỳ mang thai, đặc biệt ở giai đoạn đầu, bà bầu bị ốm nghén gây thiếu hụt chất dinh dưỡng cũng là nguyên nhân tóc gãy rụng.



Tóc cũng như nhiều bộ phận khác trên cơ thể, cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mới có thể phát triển. Nếu thiếu protein, tóc chậm phát triển; thiếu vitamin A, vitamin C, sự tổng hợp collagen (để hình thành biểu mô) bị giảm sút làm thay đổi môi trường da đầu, ảnh hưởng tới sự hình thành nang tóc.



Thiếu sắt, acid folic sẽ gây thiếu máu không nuôi được da đầu khiến da đầu khô, tóc khô, giòn và dễ gãy. Nếu thiếu kẽm, nang tóc kém phát triển...



Một số nguyên nhân khác gây rụng tóc có thể do bà bầu trước đó có thói quen uốn nhuộm tóc, gội đầu không đúng cách, sử dụng dầu gội và dầu xả không phù hợp hoặc do một số loại thuốc,... Yếu tố tâm lý của bà bầu cũng tác động tới tóc. Lo âu, căng thẳng nhiều cũng khiến tóc rụng.



Mẹo trị rụng tóc cho bà bầu đơn giản, an toàn



Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng



Trên cơ thể người, tóc là bộ phận cực kỳ nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài. Do đó, chị em cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để nuôi tóc từ bên trong.



Các thành phần protein, sắt, canxi, vitamin C, các acid béo omega-3 và kẽm không chỉ cần thiết cho các cơ quan nội tạng mà cả tóc cũng vậy. Chú ý ăn nhiều hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước. Bà bầu ăn đầy đủ các chất để cung cấp dưỡng chất nuôi thai nhi đồng thời cho mái tóc chắc khỏe.



Tinh thần thoái mái, giảm căng thẳng, bớt lo lắng cũng là các tăng cường lưu thông máu tốt để hỗ trợ tốt việc mọc tóc.



Chăm sóc tóc



Chọn dầu gội thích hợp và chất lượng tốt, phù hợp với thể trạng tóc và da đầu của bạn. Chị em bị rụng tóc có thể thay đổi kiểu tóc ngắn hơn, từ xoăn sang thẳng để tránh tóc bị rối, dễ gây gãy rụng nhiều hơn.



Khi chải đầu, chị em nhớ gỡ tóc rối một cách nhẹ nhàng bằng tay hoặc dùng lược răng thưa. Tránh chải tóc mạnh và sử dụng máy sấy nhiệt độ cao khiến tóc khô, giòn dễ gãy.



Sau khi đã gội đầu thật sạch, bà bầu lấy một lượng mật ong nhất định thoa lên lược rồi chải từ chân tóc đến ngọn tóc. Mát xa da đầu khoảng 10 phút, rồi ủ như vậy trong 30 phút. Ủ tóc với mật ong 2-3 lần/tuần để đạt hiệu.



Baking soda



Bà bầu trộn baking soda cùng với bột lá móng và dầu gội đầu thông thường. Chú ý nên thực hiện cách này khi đầu không quá bẩn. Dùng hỗn hợp này massage nhẹ nhàng lên da đầu khoảng 30 phút rồi gội sạch với nước. Thực hiện cách này 1 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.



Dầu olive



Trộn 1 thìa canh dầu olive cùng 1 thìa canh mật ong và 1 thìa cà phê bột quế cho vào bát đem quay tròng lò vi sóng cho hỗn hợp ấm lên. Lấy hỗn hợp này thoa lên tóc và da đầu, mát xa khoảng 20 phút rồi gội sạch với nước.

