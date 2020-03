Mẹo trị viêm lợi hiệu quả cho bà bầu, tránh nguy cơ sinh non

Bệnh viêm lợi (viêm nướu) là bệnh do mảng bám trên răng làm kích ứng gây mẩn đỏ dẫn đến sưng nướu. Khi bị viêm lợi, bạn sẽ thấy hiện tượng sưng đỏ, khi chạm vào có cảm giác đau nhức. Đặc bệt khi đánh răng dễ bị chảy máu. Viêm lợi hoàn toàn có thể điều trị nếu ở giai đoạn sớm. Ngược lại, nếu tình trạng viêm lợi kéo dài sẽ gây tụt lợi, viêm lợi mãn tính và nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị viêm lợi

Bà bầu bị viêm lợi tăng nguy cơ sinh non

Theo số liệu thống kê có đến 50% chị em phụ nữ bị viêm lợi khi mang bầu . Bệnh thường thấy rõ từ tháng thứ hai, chuyển biến nặng nhất vào tháng thứ tám và có thể kéo dài tới sáu tháng sau khi sinh. Viêm lợi ở phụ nữ mang thai nguy hiểm nhiều hơn so với người bình thường. Bởi nó là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng sinh non . Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, các bệnh lý răng miệng ở bà bầu thường dẫn đến chứng tiền sản giật – một vấn đề Sức Khỏe nghiêm trọng được biểu hiện bằng huyết áp cao và lượng protein tăng trong nước tiểu.

Phụ nữ mang thai thường dễ bị viêm lợi do lượng máu trong cơ thể đột ngột tăng lên từ 30% - 50%. Qúa trình lưu thông máu cũng nhanh hơn trước để đảm bảo cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi. Quá trình lưu thông máu này dễ khiến cho lợi bị sưng tấy và mắc các bệnh lý về răng miệng. Hơn nữa, các thay đổi về hormone trong quá trình mang thai khiến cho các mô nướu rất nhạy cảm với chứng viêm và chảy máu. Cộng với việc vệ sinh răng miệng không kỹ càng, mảng bám tích tụ xung quanh răng và lợi, lâu dần sẽ gây viêm lợi.

Bà bầu vị viêm lợi làm tăng nguy cơ sinh non

Nếu bệnh viêm lợi không được điều trị kịp thời có thể phát triển thành bệnh nha chu (viêm quanh răng), khi đó viêm nhiễm sẽ đi qua lợi vào đến tận xương và các mô khác hỗ trợ xung quanh răng. Từ đó gây ra những diễn biến phức tạp khác, lâu dần sẽ khó điều trị. Nếu bạn e ngại đến phòng khám, hơn hết bệnh ở giai đoạn sớm, có thể áp dụng các mẹo dưới đây.

Mẹo trị viêm lợi cho bà bầu hiệu quả

Một trong những nguyên nhân chính gây chảy máu lợi, chảy máu chân răng là do cơ thể thiếu hụt vitamin C. Để cải thiện tình trạng này, mẹ bầu có thể bổ sung vitamin C từ nguồn thực phẩm như trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải… Đồng thời, sữa chứa nguồn canxi dồi dào, rất cần thiết cho xương, răng và hạn chế nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến răng lợi. Mẹ bầu có thể uống mỗi ngày 1 ly sữa để tăng cường sức khỏe. Ngược lại, bà bầu nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo.

Mẹ bầu tăng cường bổ sung vitamin C để hạn chế nguy cơ bị viêm lợi

Mẹo phòng chống và hỗ trợ điều trị viêm lợi đơn giản, hiệu quả chị em thường bỏ qua đó là súc miệng nước muối. Nước muối giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại cư trú trong khoang miệng, giảm tình trạng chảy máu chân răng và viêm lợi. Vốn dĩ thuốc lá cực gây hại cho người hít phải khói thuốc, nó còn tiết ra loại khói mà vi khuẩn răng miệng rất ưa thích. Đó là lý do, những người hút thuốc lá thường dễ có nguy cơ mắc bệnh răng miệng hơn những người không sử dụng thuốc lá.

Một số bài thuốc mẹ bầu có thể áp dụng vừa giúp thanh mát cơ thể vừa giúp điều trị viêm lợi hiệu quả. Bài thứ nhất gồm 12g hoài sơn, 12g sơn thù, 10g đan bì, 10g trạch tả, 12g sinh địa, 12g chi tử, 12g đại táo, 12g cam thảo. Ngày dùng 1 thang, sắc 3 lần, uống 3 lần.

Bài thuốc thứ hai, điều trị viêm lợi bằng rau rệu phơi khô. Bạn sử dụng 50g rau rệu phơi khô, 30g chè xanh, 30g rau má, 30g lá đinh lăng. Nấu nước uống trong ngày. Bài thuốc thứ ba gồm có 16g rễ cỏ xước, 16g rễ xấu hổ, 16g nam hoàng bá, 16g nam tục đoan, 12g bạch truật, 12g liên nhục, 12g cam thảo, 10g trần bì. Bài thuốc này dùng 1 thang/1 ngày, sắc 3 lần và uống 3 lần. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng bài thuốc gồm 50g vỏ cây gạo, 50g thạch xương bồ. Hai nguyên liệu sắc lấy nước đặc, ngậm ít phút rồi nhổ đi, tình trạng viêm lợi sẽ thuyên giảm đáng kể.

Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, chị em khi mang bầu nên vệ sinh răng miệng thường xuyên, kỹ càng và đến gặp bác sĩ nha khoa định kỳ để kiểm tra. Thêm vào đó, chị em có thể sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám, thức ăn thừa hiệu quả.

Hướng dẫn vệ sinh răng miệng đúng cách.

