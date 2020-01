Cảnh báo những kiểu uống nước phá gan hại thận mà 90% người Việt mắc phải, cần bỏ ngay hôm nay

Cứ tưởng uống nước là việc làm đơn giản, ai ngờ uống nước sai cách còn hại gan hại thận, dẫn đến ung thư và độc hại hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.



Đặc biệt, đây là thói quen chung mà rất nhiều người mắc phải. Đây chẳng khác nào chúng ta đang tự tàn phá Sức Khỏe của mình mỗi ngày mà không hề hay biết. Do đó, để bảo vệ bản thân, hãy học cách uống nước đúng cách và bỏ ngay những thói quen có hại dưới đây ngay từ hôm nay.



Không uống nước ngay sau khi thức dậy: Suốt một đêm, các hoạt động của mọi hệ cơ quan trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường nhưng bạn lại không được cung cấp một giọt nước nào. Những lúc như thế, cơ thể đang cần được rửa sạch các chất thải, các tế bào cũng đang rất cần nước nên một cốc nước ngay sau khi thức dậy là một điều vô cùng cần thiết. Để bảo vệ gan thận và sức khỏe tổng thể, hãy uống ít nhất từ 400 đến 500ml nước ấm ngay sau khi thức dậy.

Không uống đủ nước: Mỗi ngày, cơ thể cần ít nhất 1,5 đến 2 lít nước. Nếu uống không đủ sẽ khiến cơ thể không chuyển hóa được các chất thải, lâu dần nó sẽ tích tụ thành chất độc trong nội tạng. Đặc biệt, thói quen uống ít nước trong thời gian dài còn dẫn đến viêm thận, sỏi thận.



Uống nước đun đi đun lại nhiều lần: Trong nước thường có một hàm lượng nhỏ các kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, nitrat và cadimium... Bởi vậy, khi nước đun đi đun lại nhiều lần khiến hàm lượng kim loại tăng lên đáng kể (vì nước bị bốc hơi). Khi hấp thu vào cơ thể sẽ gây hại sức khỏe, đặc biệt muối nitrit được chuyển hóa từ nitrat trong nước sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển máu trong cơ thể, khiến tim đập nhanh, hệ hô hấp hoạt động khó khăn, thậm chí gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.





Chỉ uống khi khát: Thói quen này khiến cơ thể bị thiếu nước, dẫn đến tình trạng không tỉnh táo, dễ bị kích động, hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi và tụt đường huyết. Thường xuyên lặp lại hành động này về lâu dài sẽ tăng nguy cơ mắc sỏi thận

Uống quá nhiều nước: Uống ít nước không tốt mà uống quá nhiều nước cũng không hề có lợi cho sức khỏe. Cơ thể thừa nước sẽ gây rối loạn các chất điện giải trong máu, khiến nồng độ của chúng bị pha loãng, ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào trong cơ thể.



Uống nước không điều độ: Tốt nhất, cứ khoảng 20 phút lại bổ sung cho cơ thể 100ml nước phù hợp.



Uống nước sôi: Uống nước vừa đun sôi khiến clo trong nước kết hợp với các hợp chất hữu cơ có sẵn tạo ra hợp chất halogen hóa hydrocacbon, chloroform, có thể gây ra nhiều loại bệnh ung thư nguy hiểm.





Uống nước ngọt thay nước lọc: Uống nhiều nước ngọt khiến thận phải hoạt động nhiều hơn, rất hại cho thận. Ngoài ra, thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nồng độ axit uric trong máu tăng nguy cơ mắc bệnh gút và tiểu đường

Uống trà đặc thay nước lọc: Thói quen này cực kỳ hại thận, bởi khi uống nhiều trà khiến thận phải hoạt động nhiều hơn do trà có tác dụng lợi tiểu, khiến bạn đi tiểu tiện nhiều, dễ dẫn đến sỏi thận.



Không uống nước trước khi đi ngủ: Nhiều người quan niệm uống nước trước khi đi ngủ sẽ dẫn đến tiểu đêm, điều này chỉ đúng khi bạn uống sai cách. Trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, hãy uống một ngụm nước nhỏ để bảo vệ sức khỏe.



