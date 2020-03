Mẹ bầu 30 tuần thai nhi chưa chịu quay đầu, thử ngay 7 cách xoay ngôi thai ngược cực đơn giản này

Phụ nữ mang thai gần đến tháng sinh nhưng em bé vẫn không chịu quay đầu khiến mẹ có nguy cơ phải đẻ mổ. Chị em hãy áp dụng một số mẹo xoay ngôi thai ngược cho bà bầu bằng những động tác đơn giản, an toàn.

Thai ngôi ngược hay ngôi mông tức là phần mông của em bé hướng về tử cung của mẹ còn phần đầu hướng lên trên. Tư thế này sẽ tồn tại từ đầu thai kỳ phổ biến cho tới tuần thai thứ 28. Tuy nhiên, ước tính có 15% thai nhi dù đến tuần thứ 28 vẫn ngôi ngược. Một số em bé quay đầu chậm hơn đến tuần 36, vẫn 6% ngôi thai ngược và đến tuần 40, con số này chỉ còn khoảng 3%.

Những mẹ bầu mang thai ngôi ngược chắc chắn phải sinh mổ trong khi sinh thường qua ngả âm đạo dù đau đớn nhưng thuận tự nhiên và có nhiều lợi ích hơn cho trẻ.



Không cần phải quá lo lắng, chị em hãy áp dụng một số mẹo xoay ngôi thai ngược cho bà bầu bằng những động tác đơn giản vừa an toàn và hiệu quả. Lưu ý các động này áp dụng cho mẹ bầu mang thai ngôi ngược từ tuần 30 tới 37.

Tư thế nằm nghiêng



Thay đổi tư thế nằm là một trong số những mẹo xoay ngôi thai ngược cho bà bầu phổ biến nhất. Bà bầu nằm nghiêng cho em bé quay đầu bên trái hay phải đều được, tư thế này giúp cằm thai nhi tì sát xuống ngực (còn gọi là ngôi chỏm), tạo điều kiện để xoay chuyển tư thế.



Mẹ bầu nâng hông cao hơn đầu từ 22 tới 30 cm nhưng nằm trên sàn và nâng hông lên bằng vài chiếc gối hoặc kê một tấm ván vào một đầu giường rồi nằm lên đó theo tư thế hướng đầu xuống dưới đất và phần thân dưới lên cao. Mẹ bầu có thể kết hợp chườm nóng hay lạnh, hoặc cho bé nghe nhạc để tăng hiệu quả.



Bài tập đầu gối - ngực



Đây là bài tập thay đổi trọng lực nhằm đưa em bé đảo lộn vị trí. Mẹ bầu quỳ xuống sàn hay giường và tựa hai cẳng tay lên mặt đất, hướng mông lên trời và ép cằm vào ngực. Khi thực hiện tư thế này, phần tử cung sẽ mở rộng, tạo không gian rộng hơn cho đầu thai nhi quay xuống.



Mẹ bầu tập động tác này hai lần một ngày, mỗi lần giữ yên tư thế từ 5 tới 15 phút. Nên tập lúc bụng đói, để tránh cảm giác đau tức bụng.



Mẹ bầu tập động tác này nên kết hợp sờ vị trí thai nhi để giúp quá trình xoay ngôi thuận tiện hơn. Trong khi tì cơ thể trên một khủy tay, mẹ bầu hãy dùng tay còn lại vuốt nhẹ theo hướng lên vào vị trí cuối cùng của đứa bé ở ngay phía trên xương mu.





Bài tập tì người về phía trước



Bài tập này tương tự tư thế đầu gối-ngực nhưng yêu cầu dùng nhiều sức hơn. Mẹ bầu bắt đầu bằng tư thế đầu gối-ngực ở trên giường hay trên đỉnh cầu thang. Mẹ bầu đặt phần thân dưới ở trên giường hay trên bậc cầu thang (tức là cao hơn phần thần trên) sau đó hạ thấp người, từ từ chống hai tay xuống sàn nhà hoặc trên bậc cầu thang thấp hơn.



Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây, tập 3 tới 4 lần mỗi ngày. Khi tập nhớ ép cằm vào ngực để giúp thả lỏng cơ vùng chậu. Nên tập nhiều lần, mỗi lần trong thời gian ngắn là tốt nhất để tránh mỏi tay. Trong quá trình tập, mẹ bầu có thể nhờ sự trợ giúp của chồng đồng thời cẩn thận trượt tay có thể khiến bụng bầu đập xuống đất.



Bơi lội



Mẹ bầu nếu biết bơi thì hãy đi bơi cũng là một cách giúp xoay ngôi thai ngược hiệu quả. Thực hiện động tác thụp đầu xuống nước hay lộn người khi lao xuống nước có thể giúp thai nhi tự xoay về ngôi thuận.

Cụ thể, mẹ bầu thụp đầu xuống đáy hồ bơi có nước sâu rồi bật lên với hai tay hướng lên trên, giống như đang phá vỡ mặt nước. Mẹ bầu nên bơi theo kiểu bơi sải và bơi ếch đặc biệt hiệu quả.



Một tư thế khác là lộn người về trước hay lộn ngược lại trong nước sâu để thả lỏng cơ bắp và giúp đứa bé dễ dàng đảo lộn bên trong.



Bà bầu có thể lặn xuống nước cùng lúc dùng tay giữ đầu đứa bé nằm ngoài khung xương chậu. Các chuyên gia cho rằng khi đó, cơ thể ở tình trạng không trọng lượng và sóng nước sẽ tác động khiến thai nhi tự động xoay ngược lại.



Thay đổi tư thế trong sinh hoạt



Không chỉ có thực hiện những bài tập mà ngay từ trong mẹ bầu cũng phải thay đổi tư thế vì mọi hành động của người mẹ đều ảnh hưởng tới chuyển động của thai nhi.



Khi đứng thẳng, cằm song song với mặt đất. Để hai vai thả lỏng tự nhiên. Nếu bạn đang đứng thẳng với vị trí cằm song song với mặt đất, tự nhiên hai vai bạn sẽ nằm thẳng hàng và hạ xuống.

Tránh ưỡn vai ra sau. Thóp bụng vào trong, không đứng với tư thế để bụng xệ xuống. Đẩy mông vào trong để trọng tâm cơ thể nằm trên hông.



Khi đứng để hai bàn chân đúng vị trí, mở rộng hai chân ngang vai và phân tán trọng lượng cơ thể lên đều hai bàn chân.

Chườm lạnh hoặc nóng



Mẹo xoay ngôi thai ngược cho bà bầu bằng cách chườm nóng và lạnh cụ thể như sau. Chườm túi ấm ở cuối từ cung, phía trên xương mu đồng thời chườm đá lạnh ở phần đỉnh bụng của mẹ nơi đầu thai nhi. Cách làm này thường xuyên sẽ khiến thai nhi tự động tìm về nơi có hơi ấm, xoay đúng hướng đầu về tử cung mẹ.



Mẹ bầu có thể kết hợp chườm túi đá khi đang nằm trong bồn tắm, mở nước nóng ngập tới nửa dưới bụng sẽ cho hiệu quả tốt hơn.



Kỹ thuật này an toàn có thể thực hiện lâu dài mà không ảnh hưởng tới thai nhi. Mẹ bầu nên kết hợp cách này với tư thế nằm nghiêng để tăng hiệu quả.



Dùng âm thanh kích thích



Mẹ bầu có biết rằng thai nhi đủ lớn để có thể cảm nhận và bị kích thích bởi âm thanh nên đây cũng là một cách hiệu quả trong số các mẹo xoay ngôi thai ngược cho bà bầu. Mẹ hãy đặt tai nghe với bản nhạc yêu thích ở phần bụng dưới gần tử cung để kích thích thai nhi quay đầu tìm tới nơi có âm nhạc.

Chị em có thể sử dụng những bản nhạc cổ điển, êm dịu, các bài hát ru hay nhạc dành cho trẻ sơ sinh và thai nhi sắp sinh. Một cách khác là nhờ ông xã ép miệng vào bụng dưới để nói chuyện với con, vừa tạo ra sự gắn kết còn giúp con tìm về nơi có tiếng nói của cha.



Bác sĩ dùng tay làm thủ thuật xoay ngôi thai cho bà bầu

