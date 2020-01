Mẹo hay xử lý cấp tốc quầng mắt thâm đen để gương mặt tươi tắn đón Tết

Quầng mắt thâm đen là kẻ thù với mọi cô gái vì chúng làm gương mặt nhìn già nua và thiếu sức sống. Có nhiều nguyên nhân làm xuất hiện quầng mắt, có thể do tuần hoàn máu xung quanh mắt kém, máu không thông tạo ra ứ huyết.

Với dân văn phòng xuất hiện quầng mắt do áp lực công việc, phải thức đêm nhiều, làm việc với máy tính tia tử ngoại chiếu vào mắt hình thành sắc tố đen lắng đọng. Ngoài ra còn do một số yếu tố khác như tinh thần mỏi mệt, chu kỳ kinh nguyệt hay di truyền bẩm sinh đã có “mắt gấu trúc”.

Có nhiều cách hay để xử lý quầng mắt thâm đen nhanh chóng nhất.

Bù nước bằng đắp mặt nạ



Gương mặt nói chung và đôi mắt nói riêng luôn cần nhiều nước để niêm mạc được tái tạo, tăng tính đàn hồi cho làn da mềm mại, ngăn ngừa nếp nhăn.



Hãy sử dụng một loại mặt nạ đắp mắt để bù nước cho quầng mắt hoặc như dụng các nguyên liệu sẵn có như vỏ dưa hấu, vỏ dưa leo đắp mắt, để nuôi dưỡng vùng da mắt.



Ngoài ra, những ai bị "mắt gấu trúc" nên sử dụng loại kem dưỡng mắt chuyên biệt để tăng hiệu quả.

Bổ sung dinh dưỡng cho mắt



Chuẩn bị một vài nguyên liệu sẵn có trong bếp để làm mặt nạ bổ sung dinh dưỡng cho mắt.

Mặt nạ mật ong: Sau khi rửa mặt xong để mắt khô tự nhiên, thoa mật ong xung quanh vùng mắt trong vài phút đầu. 10 phút sau dùng nước rửa sạch, để khô tự nhiên, rồi thoa kem mặt.

Sữa chua: Cho quầng mắt "uống sữa chua" bằng cách dùng gạc chấm một chút sữa chua bôi lên mắt, đắp xung quanh mắt trong 10 phút.



Khoai tây: Rất đơn giản, khoai tây gọt vỏ thái từng lát dầy khoảng 2cm, đắp lên mắt mỗi lần 5 phút. Nếu không có thể thay bằng táo tây chứa nhiều nước đắp lên hai mắt, nằm xuống nghỉ ngơi 15 phút, đắp 2 lần mỗi tối quầng mắt sẽ mờ dần.



Dùng nước lạnh và sữa bò toàn béo đông lạnh pha chế theo tỉ lệ 1:1 sau đó lấy bông thấm hỗn dịch này đắp lên mắt khoảng 15 phút.



Ngoài ra, chị em nên ăn thêm các thực phẩm chứa nhiều vitamin A và E như: mè, đậu phộng, cà rốt, gan gà, gan heo, lòng đỏ trứng, đậu, hạt…

Xoa bóp



Quầng mắt thâm đen có thể do sự ứ trệ khí huyết và tuần hoàn máu kém. Do đó, hãy thử xoa bóp các huyệt kết hợp bôi kem dưỡng mắt các bằng cách sau.



Nhắm mắt, dùng ngón trỏ day vào huyệt Đồng tử liêu (ở đầu ngoài đuôi mắt), Tứ bạch (1/3 trong, điểm giữa mi dưới), Tình minh (cách đầu trong mắt 1 phân, nơi cộm nổi lên), Ngư yêu (điểm giữa cung lông mày), Nghinh hương (phía ngoài chân cánh mũi). Mỗi huyệt day ấn 3 - 5 giây rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại trong 10 lần.



Cách thứ hai, dùng ngón giữa trên mắt, ngón trỏ đặt dưới mắt, day từ trong ra ngoài một cách nhè nhẹ, day liên tục 10 lần. Dùng đầu ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út gõ nhẹ xung quanh hố mắt, 3 - 5 vòng.

Chườm ấm



Một số mẹo chườm nóng khác giúp xóa tan quầng thâm. Lấy một lượng đường cát vàng cho vào chảo, rang bằng lửa nhỏ. Tới khi bốc khói, vớt đường cát vàng bọc trong khăn tay (hay gạc sạch) rồi chờ đến khi đường còn nóng vừa phải đem chườm lên xung quanh vùng mắt và quầng thâm, chườm chầm chậm, thuận chiều kim đồng hồ như mát xa.

