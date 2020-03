Mở hàng sau khi đóng cửa vì COVID-19, nhiều tiệm trà sữa ở Vũ Hán quá tải vì lượng khách gấp 8 lần

Các tiệm trà sữa ở Vũ Hán mới đây đã rơi vào tình trạng quá tải bởi lượng khách gấp 8 lần so với trước khi đóng cửa vì COVID-19.

Trà sữa vốn là một trong những món giải khát, quà vặt hút khách bậc nhất ở nhiều nơi trên thế giới. Kể từ khi xuất hiện ở Đài Loan từ những năm 1980, món đồ uống này đã nhanh chóng trở thành "đồ uống quốc dân" được nhiều người yêu thích. Thậm chí, nhiều người "nghiện" món trà sữa này đến nỗi mỗi tuần hoặc thậm chí là mỗi ngày phải làm 1 cốc trà sữa thì mới thỏa cơn thèm.

Mới đây, các tiệm trà sữa tại Vũ Hán, Trung Quốc đã chính thức mở cửa phục vụ trở lại bằng cách take-way hoặc giao hàng tận nơi sau một thời gian dài đóng cửa vì COVID-19. Sau khi mở cửa trở lại, đơn đặt hàng trà sữa đã tăng một cách vượt bậc, khiến nhiều cửa hàng choáng váng, quá tải vì số lượng đặt hàng quá nhiều.

Nhiều cư dân mạng còn trending hashtag "Đơn đặt trà sữa tại Vũ Hán tăng gấp 8 lần trong 3 ngày" để chứng tỏ độ hot của món đồ uống này. Hashtag này đã thu hút hơn 20.000 bài đăng, hơn 2 triệu lượt xem.

Nhiều cửa hàng đã chụp lại khoảnh khắc hàng chục cốc trà sữa được chuẩn bị đem giao cho khách, lượng người mua chỉ tăng theo từng ngày và chưa có dấu hiệu giảm. Từ sáng sớm, nhiều shipper đã tụ tập đông đúc trước cửa hàng chỉ chờ để order và giao trà sữa.

Nhiều người đã vui vẻ bình luận trong hashtag này: "Lấy gì giảm nỗi u sầu trong lúc này? Chỉ có duy nhất trà sữa!"; "Trà sữa thật sự quá tuyệt vời rồi! Vui cũng uống mà không vui cũng uống!!", "Chỉ cần trà sữa vẫn còn thì cuộc sống có héo mòn vẫn ít nhiều lay lắt tia hy vọng!"... Quả thật đối với hội "fan cuồng" trà sữa, sau một thời gian dài không được uống rất là thèm món đồ uống này. Không chỉ gây nhớ thương bởi hương vị ngọt ngào, những viên trân châu trông xinh xắn, dai dai giòn giòn, trà sữa đã trở một trong những đồ ăn vặt không thể thiếu đối với giới trẻ.

Chi Nguyễn (t/h)