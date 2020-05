Mô hình kinh tế độc đáo của chàng trai từng lặn lội sang Israel học làm nông

Trăn trở giấc mơ thay đổi bộ mặt nông nghiệp Việt



Anh Nguyễn Tá Đông (30 tuổi, quê Đắk Lắk) vốn được đào tạo và có kinh nghiệm trong những ngành nghề không liên quan đến nông nghiệp. Từ khi còn chưa tốt nghiệp đại học, anh Đông đã được một công ty trong lĩnh vực logistics "nhắm" để mời về làm việc. Sau này, khi ra trường, anh Đông đã đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau, tại các công ty khác nhau. Trong đó, thời gian làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu đã dẫn dắt anh đến với cơ duyên làm nông nghiệp.

Anh Đông kể, thời điểm đó, anh được giao công việc phụ trách mảng giấy tờ về nông sản. Khi ấy, 9x nhận thấy giá trị nông sản Việt Nam ở mức quá thấp, không xứng với công sức người nông dân bỏ ra, đã vậy, còn luôn phải đối mặt với vấn đề được mùa mất giá. Từ đó, anh Đông luôn trăn trở suy nghĩ phải làm đó để thay đổi được những điều trên.



Năm 2015, anh Đông có một quyết định táo bạo, đó là từ bỏ công việc ổn định đang có để để thực hiện ước mơ làm nông nghiệp. Vì chưa có kiến thức, anh Đông lựa chọn đăng ký đi tu nghiệp tại Israel - một đất nước Trung Đông có nền nông nghiệp công nghệ cao. Mục đích của anh Đông là sang học tư duy phát triển nông nghiệp của người Do Thái và đem về áp dụng tại Việt Nam. Thế nhưng, thời điểm ấy, quyết định của anh Đông không nhận được nhiều ủng hộ từ gia đình



"Quyết định đi của tôi là chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng vì lúc nộp hồ sơ cũng đồng thời chuẩn bị kết hôn. Thời điểm ấy thông tin trên mạng rất ít, gia đình, bạn bè đều phản đối, lo sợ. May mắn được vợ ủng hộ, tôi đánh liều vay 40 triệu đồng làm hồ sơ đăng ký", anh Đông nhớ lại.

Anh Nguyễn Tá Đông (giữa) và các cộng sự

Sau một năm trải nghiệm học tập và làm việc tại Israel, anh Đông trở về nước. Cùng với 3 người bạn 9x khác có cùng đam mê, anh Đông xây dựng mô hình làng nông nghiệp sạch, kết nối với nhau trong sản xuất lẫn phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái. Và thế là, tháng 10-2018, làng nông nghiệp mang tên The Moshav Farm ra đời ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.



Độc đáo mô hình nông nghiệp sạch kết hợp du lịch trải nghiệm



Nông trại anh Đông cùng bạn bè xây dựng là một tổ hợp hàng chục héc-ta được quy hoạch bài bản, vừa có khu sản xuất nông nghiệp, vừa có khu đất phục vụ cho du lịch sinh thái.



40 ha đất xưa trồng mía được quy hoạch bài bản thành các khu trồng từng loại cây khác nhau như: chuối, xoài, bưởi da xanh… Kèm theo đó là một hệ thống vườn ươm hiện đại.



Nếu có cơ hội tham quan, du khách sẽ ngạc nhiên với cách làm nông nghiệp tại đây khi thấy dưới mỗi gốc cây được lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, phủ thêm lớp rơm và đặc biệt là ở các khoảng đất trống… đầy cỏ dại. Lý giả về sự "khác lạ" này, anh Đông cho biết đất ở nông trại rất khô cằn, cỏ dại mọc tự nhiên và rơm phủ ở mỗi gốc sẽ giúp giữ ẩm cho đất và cây.



Với định hướng phát triển nông sản sạch, tất cả các cây trồng ở nông trại đều được bón bằng loại phân hữu cơ đặc biệt. Đây là loại phân do nông trại tự sản xuất từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương như: phân bò, rơm rạ kết hợp với ủ men. Do áp dụng mô hình phát triển sạch nên các cây ăn trái trong nông trại đều đang phát triển tốt, ít sâu bệnh. Dự kiến khoảng 2-3 năm sẽ cho thu hoạch quả



Để lấy ngắn nuôi dài, nông trại đang trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như: rau, đậu, bí, dưa, mướp… và rau má. Hiện mỗi ngày vườn rau má của nông trại cho thu hoạch từ 100 -150 kg, các loại đậu mỗi vụ thu được 4-5 tấn.



"Các sản phẩm nông trại bán ra đều nhận phản hồi tốt từ khách hàng, thậm chí có một số mặt hàng không đủ cung cấp nên chúng tôi phải từ chối 1 số đơn hàng", anh Hoàng Nam - một trong số những cộng sự của anh Nguyễn Tá Đông tự hào khoe.

Để tiết kiệm tối đa chi phí, nông trại áp dụng quản lý theo hướng hiện đại, hạn chế sử dụng nhiều nhân công. Khu cây trồng được chia thành từng lô và đánh dấu bằng số để quản lý trên máy tính. Từng nhóm người sẽ được phân chia cho các khu vực chăm sóc, quản lý cây trồng cụ thể. Kết quả công việc được báo cáo hàng ngày, hàng tuần và cũng được quản lý trên máy tính. Để đạt được hiệu quả, đòi hỏi các thành viên phải biết kết hợp làm việc theo nhóm, đồng thời tự tìm tòi cách thức chăm sóc phù hợp cho loại cây được giao.



Với mô hình mới này, nông trại của anh Đông và các cộng sự nhận được nhiều thực tập sinh đến học tập kinh nghiệm để khởi nghiệp và thử nghiệm các dự án nông nghiệp khác.



Đáng chú ý, đi cùng với khu sản xuất, nông trại còn quy hoạch các khu đất phục vụ cho du lịch sinh thái như: lều sách, homestay, sân golf, nhà hàng, hội trường, rừng thông, khu chăn nuôi… để phát triển trong tương lai. Dự kiến trong bức tranh về mô hình mơ ước của anh Đông sẽ có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ đi kèm cho người dân sinh sống ở "làng" nông nghiệp như: trường học, y tế, khu thể thao…



Xây dựng hệ thống nông trại vệ tinh



Hiện tại, nông trại của anh Đông đang kết hợp với một số thực tập sinh xây dựng vườn dược liệu, trồng và sản xuất trà đậu biếc… Qua gần 1 năm rưỡi hoạt động, mô hình nông trại đã có sức ảnh hưởng không nhỏ, thu hút một số bạn trẻ ở các tỉnh, thành phố khác tìm đến xã Ninh Thượng mua đất và hình thành các nông trại vệ tinh.



Một trong những nông trại vệ tinh của The Moshav Farm là nông trại hơn 9 ha chọn cây dừa là cây chủ lực phát triển của hai chàng trai 9x Trần Ngọc Minh và Hà Minh Trung.



Được biết, 2 chàng trai trẻ này đều tốt nghiệp ngành cơ khí Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, cả hai đều có được công việc đúng chuyên môn, lương cao. Anh Trung làm trưởng bộ phận với mức lương thu nhập 40 triệu đồng/ tháng, còn anh Minh lương hơn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một lần tình cờ biết đến nông trại The Moshav Farm, hai anh như bị "lạc". Minh và Trung quyết định nghỉ việc, "bắt chước" anh Đông dùng số tiền dành dụm được về vùng núi xã Ninh Thượng làm nông nghiệp.



Rời bỏ một công việc ổn định để đi đầu tư xây dựng một mô hình kinh tế mới hoàn toàn mà bản thân không có thế mạnh, ngoài ý chí dám nghĩ dám làm thì ở hai anh còn có một chút sự liều lĩnh.



"Khi đó, trong mắt bạn bè không ít người còn cho rằng tôi gàn dở. Không riêng gì người ngoài, mà cả bố mẹ cũng phản đối quyết liệt", anh Minh Nói.



Hiện tại hai anh đã gây dựng được trang trại diện tích hơn 9 ha, trong đó có 3 ha cây keo lai đã hơn 1 năm tuổi, dự tính sau này khi cây lớn sẽ quy hoạch làm khu du lịch sinh thái trải nghiệm. 4 ha trồng dừa, còn lại trồng các loại rau ngắn ngày như mướp đắng và đậu.



"Sau gần 1 năm xây dựng, tuy thu nhập từ cây ngắn ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống và tái đầu tư nhưng tôi khá hài lòng về quyết định của mình", anh Minh nói.



Ngoài nông trại của nhóm anh Đông, anh Minh và anh Trung, tại xã Ninh Thượng đã có khoảng 5 nông trại với mô hình tương tự. Dự kiến cuối năm 2021 sẽ có thêm 5 nông trại khác được hình thành.



Nhận xét về mô hình nông nghiệp sạch ở Ninh Thượng, bà Nguyễn Thu Hồng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Startup Khánh Hòa nhận định, đây là một mô hình rất năng động của các bạn trẻ. Các bạn đã ứng dụng công nghệ và mô hình nông nghiệp Israel vào thực tế để hướng đến nâng cao chất lượng cho nông sản Việt. Không chỉ vậy, mô hình còn đào tạo và thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu thích nông nghiệp sạch trên cả nước đến tham gia trải nghiệm, học hỏi. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của giới trẻ về nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm...

Khám phá nông trại The Moshav Farm

Kiều Đỗ (t/h)