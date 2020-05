Chế độ dinh dưỡng lành mạnh giúp người viêm ruột thừa nhanh phục hồi

Viêm ruột thừa nên ăn uống như thế nào, thực phẩm nào tốt, giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe là điều khiến nhiều người băn khoăn. Hi vọng, những thông tin gợi ý dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên.

Giảm lượng chất béo

Một chế độ ăn ít chất béo có thể cải thiện và phòng ngừa tình trạng viêm ruột thừa . Thực phẩm béo có thể kích thích đường tiêu hóa, gây viêm, đau, kích thích các phản xạ của ruột và dẫn đến viêm ruột thừa. Ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo góp phần gây đầy bụng và tiêu chảy. Lượng chất béo dư thừa cũng là tác nhân gây nên bệnh tim mạch.



Điểm qua một số đồ ăn có hại cho người viêm ruột thừa: Khoai tây chiên, pizza, bánh mì kẹp thịt, thịt mỡ,… Điểm qua một số đồ ăn có hại cho người viêm ruột thừa: Khoai tây chiên, pizza, bánh mì kẹp thịt, thịt mỡ,…





Chanh

Nhiều loại vi khuẩn có thể gây ra các vấn đề trong đường tiêu hóa, dẫn đến tình trạng viêm ruột thừa. Chanh có đặc tính kháng virus, chống viêm và kháng khuẩn. Axit trong chanh có thể tiêu diệt được những vi khuẩn xấu gây bệnh và cải thiện hệ thống miễn dịch của người bệnh. Bạn có thể uống nước chanh ấm pha với đường hoặc mật ong, uống 2-3 lần mỗi ngày để cải thiện triệu chứng.





Thực phẩm giàu chất xơ

Bệnh nhân viêm ruột thừa nên ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh là những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Các thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích cho đường tiêu hóa và hỗ trợ cải thiện và phòng ngừa các triệu chứng viêm ruột thừa.



Bổ sung chất xơ có thể khiến quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, các loại trái cây, rau xanh có thể cải thiện Bổ sung chất xơ có thể khiến quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, các loại trái cây, rau xanh có thể cải thiện Sức Khỏe tổng thể và cân bằng hệ thống vi sinh trong đường ruột.

Tăng cường bổ sung rau xanh giúp cải thiện hệ thống đường ruột, giảm đau do viêm ruột thừa





Các loại thực phẩm giàu chất xơ, người viêm ruột thừa được khuyên nên bổ sung đó là: Chuối, súp lơ, bắp cải, bông cải xanh, dâu tây, quả mâm xôi, bơ, hạt lanh, nấm, cần tây.

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc là thực phẩm thân thiện với hệ tiêu hóa, giúp cải thiện các triệu chứng viêm đường ruột. Bên cạnh đó, ngũ cốc cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng, giúp duy trì hoạt động hàng ngày.



Hầu hết, tất cả các loại ngũ cốc đều chứa một lượng chất xơ, vitamin, hàm lượng chất Hầu hết, tất cả các loại ngũ cốc đều chứa một lượng chất xơ, vitamin, hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Đây là những hoạt chất có thể thúc đẩy hệ thống tiêu hóa, ruột và hỗ trợ bảo vệ ruột thừa.





Thực phẩm giàu Omega 3

Những thực phẩm chứa nhiều Omega3 như: cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, hàu, bơ, các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, óc chó, đậu nành,… có thể cân bằng hệ thống vi sinh vật trong hệ thống tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc ruột, ngăn ngừa nhiễm trùng.





Mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Những đặc tính này hỗ trợ điề trị các triệu chứng khác có liên quan đến viêm, đau ruột thừa.



Bệnh nhân có thể ăn mật ong 2 lần mỗi ngày, hoặc cũng có thể pha một ít mật ong với trà đen để cải thiện dấu hiệu viêm ruột thừa. Cùng với đó, mật ong có thể giúp kiểm soát sự hình thành axit dư thừa trong thành Bệnh nhân có thể ăn mật ong 2 lần mỗi ngày, hoặc cũng có thể pha một ít mật ong với trà đen để cải thiện dấu hiệu viêm ruột thừa. Cùng với đó, mật ong có thể giúp kiểm soát sự hình thành axit dư thừa trong thành dạ dày . Điều này giúp cân bằng hệ thống tiêu hóa.



Mật ong có thể sử dụng thay đường trong các công thức món bánh, món tráng miệng, đồ uống và các món ăn khác. Điểu này có thể điều trị viêm ruột thừa, alfm dịu cổ họng và chống lại các triệu chứng khác.





Sữa chua

Sữa chua có đặc tính kháng khuẩn, do đó, ăn sữa chua là một cách tốt để giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Sữa chua chứa men vi sinh, vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp chống lại các vi khuẩn gây khó chịu trong viêm dạ dày, ruột, ruột thừa.



Sử dụng sữa chua thường xuyên là cách hiệu quả để tăng cường sự hoạt động của hệ tiêu hóa. Lợi ích mà nó mang lại chính là cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và men vi sinh cần thiết giúp cân bằng và giữ cho hện thống tiêu hóa luôn khỏe mạnh.



Trên đây là những thực phẩm tốt, nên ăn đối với người viêm ruột thừa. Hi vọng quý độc giả có được cho mình những thông tin hữu ích trong việc điều trị bệnh.

Viêm ruột thừa - Sống khỏe mỗi ngày- THDT

Minh Tú (t/h)