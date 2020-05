Bác sĩ khuyến cáo một vài lưu ý cần nắm rõ trước khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa

Khi nào nên phẫu thuật cắt ruột thừa?

Khi ruột thừa bị viêm và vỡ, các chất của đường ruột và các vi sinh vật gây bệnh có thể rò rỉ trong khoang bụng và gây ra nhiễm trùng ổ bụng (viêm phúc mạc). Nếu ruột thừa bị vỡ, nhiễm khuẩn và sự rò rỉ các chất đường ruột có thể hình thành áp-xe. Vì vậy, ruột thừa áp-xe cần phải điều trị trước khi vỡ ổ áp-xe, gây nhiễm trùng rộng khoang bụng. Do đó, ngay khi nhận thấy những dấu hiệu của viêm ruột thừa, bệnh nhân cần tới các cơ sở bệnh viện để khám và điều trị sớm. Phương pháp để điều trị bệnh viêm ruột thừa chính là phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột thừa bị viêm.



Hiện nay, có 2 phương pháp phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, gồm:

Phương pháp phẫu thuật hở



Phẫu thuật hở: Phương pháp này được thực hiện bằng cách rạch da vùng bụng 5-10 cm.



Còn phẫu thuật nội soi: Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ đưa vào ổ bụng bệnh nhân một camera video hình ảnh và những thiết bị chuyên dùng cho việc cắt ruột thừa.

Những điều cần biết khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa

Theo các bác sĩ chuyên khoa, người bệnh trước khi bước vào phẫu thuật ruột thừa cần lưu ý những điều sau:

Trước khi phẫu thuật:



Người bệnh cần tránh ăn và uống ít nhất 8 tiếng trước khi bắt đầu phẫu thuật. Cần thông báo cho bác sĩ trong các trường hợp: Nếu bạn đang mang thai hoặc nghĩ mê; Dị ứng với một số loại thuốc nhất định như thuốc gây tê, gây mê; bệnh nhân có tiền sử rối loạn chảy máu,…

Đề phòng nguy cơ có thể gặp sau cắt bỏ ruột thừa:

Phương pháp phẫu thuật, cắt bỏ ruột thừa là phương pháp đơn giản và phổ biến. Tuy nhiên, đôi lúc không tránh khỏi các nguy cơ như chảy máu, nhiễm khuẩn, tổn thương các cơ quan xung quanh, tắc ruột,…

Phương pháp mổ nội soi được sử dụng phổ biến và ít để lại sẹo





Theo lưu ý của bác sĩ, những nguy cơ này sẽ ít nghiêm trọng hơn so với việc viêm ruột thừa không được điều trị. Cắt bỏ ruột thừa cần được tiến hành ngay nhằm ngăn chặn áp-xe và viêm màng bụng.





Phản ứng của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa:

Vài ngày sau phẫu thuật, người bệnh có thể cảm thấy hơi đau ở vùng vết mổ. Triệu chứng này sẽ giảm và hết dần sau vài ngày. Bác sĩ có thể sẽ kê đơn thuốc để giảm đau và một số loại thuốc kháng sinh để ngăn chặn cơn đau sau phẫu thuật. bệnh nhân cũng có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng bằng cách giữ vết mổ luôn sạch sẽ.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần chú ý đến các dấu hiệu nhiễm khuẩn như sưng đỏ quanh vết mổ, sốt cao trên 38 độ, ớn lạnh, nôn mửa, mất vị giác, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài hơn 2 ngày.



Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm trùng rất nhỏ, đa số bệnh nhân bị viêm ruột thừa và sau phẫu thuật sẽ hồi phục mà không có khó khăn gì.



Sau mổ viêm ruột thừa, bệnh nhân không nên hoạt động gắng sức, hạn chế các tác động quanh vùng phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, nếu sử dụng thuốc giảm đau mà không có kết quả thì cần gọi bác sĩ để được tư vấn. Không nên thức khuya, hạn chế chơi thể thao trong vòng 2-4 tuần sau mổ.





Mách nhỏ của thầy thuốc

Việc ngăn ngừa bệnh viêm ruột thừa quả thật không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng một cách lành mạnh, khoa học là điều cần thiết để giảm thiểu khả năng phát triển bệnh.



Lúc đó, chúng ta cần uống nhiều nước để giúp đường ruột được thông suốt và hoạt động tốt; ăn nhiều củ cải, cà rốt, dưa chuột và nước ép trái cây; bổ sung nhiều rau để tăng dịch nhầy, ngăn quá trình tích tụ tại ruột thừa và ruột già; ăn nhiều tỏi để kháng viêm; đậu xanh là thực phẩm tốt, nên được sử dụng để làm sạch đường ruột.



Trên đây là một vài lưu ý cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật ruột thừa cần nắm. Chúc quý độc giả có thêm thông tin hữu ích để đảm nảo Trên đây là một vài lưu ý cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật ruột thừa cần nắm. Chúc quý độc giả có thêm thông tin hữu ích để đảm nảo Sức Khỏe tốt.

