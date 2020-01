Chân dung nữ quái móc nối trai Tây lừa tình hàng chục phụ nữ nhẹ dạ chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng

Tin tức mới nhất ngày 8/1, Viện KSND tỉnh Hậu Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm lừa đảo qua mạng xã hội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thy (43 tuổi), Phan Thị Thiên Phương (35 tuổi), Nguyễn Đình Duy Tân (26 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) và Nguyễn Thành Ngữ (34 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre, Bến Tre) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Báo Thanh Niên thông tin, theo hồ sơ vụ án, năm 2018 Công an tỉnh Hậu Giang liên tục nhận được đơn tố giác của nhiều người dân về việc bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ nhẹ dạ, bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.



Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thy.



Báo PLO thông tin, vào khoảng tháng 5/2017 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thy quen Ugochukwu (tên thường gọi là James, quốc tịch Nigeria, sinh sống tại Campuchia) qua facebook. Sau đó, 2 người nhanh chóng quen nhau rồi sống cùng như vợ chồng. Vì không có tiền tiêu xài, cả hai bàn nhau dùng mạng xã hội để gạ tình, làm quen những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Sau đó, các đối tượng nói dối tặng quà cho các nạn nhân, nhắn tin yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản do Thy cung cấp để nhận quà và tiền từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Để thực hiện được ý đồ, Thy đã thu gom và cung cấp cho người tình nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có cả tài khoản của mình để các nạn nhân chuyển tiền vào. Sau đó, Thy quản lý biến động số dư thông qua các số điện thoại được đăng ký với ngân hàng. Khi tiền vừa đến, Thy lập tức tự đi rút hoặc báo cho James rút hết tiền trong tài khoản.



Chân dung nhóm đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, Thy còn rủ thêm Tân (con ruột) và Phương, Ngữ tiếp tay cho các vụ lừa đảo thêm trót lọt.



Tháng 6/2017, nhóm sử dụng tài khoản Facebook tên Alex Smith chủ động kết bạn với bà VTH (40 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Đến tháng 10/2017, nhóm báo tin "tặng quà" cho bà H., cung cấp thêm số điện thoại để nạn nhân tin tưởng, yêu cầu bà chuyển số tiền nộp phí là 48,6 triệu đồng.



Cùng một thủ đoạn, nhóm của Thy và James đã lừa đảo và chiếm đoạt được hơn 23 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ năm 2017-2018. Cơ quan điều tra cũng xác định được gần 40 tài khoản ATM được nhóm sử dụng để lừa đảo.



Your browser does not support HTML5 video.

2 nữ quái cấu kết “trai Tây” lừa tình – lừa tiền phụ nữ Việt. Nguồn: ANTV.

Xem thêm: Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nguyên Phó chỉ huy quân sự phường ở Sài Gòn



Thùy Nguyễn (t/h)