Mỗi ngày ăn 1 củ khoai lang vào thời điểm này giúp ngăn ngừa ung thư vú, điều trị tiểu đường

Trung bình, một củ khoai lang chứa khoảng 2,6g tinh bột (bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng và ½ tinh bột trong khoai tây), vô cùng ít chất béo, 18,443 IU vitamin A, 3mg vitamin C, 0.3mg vitamin B6, 3,9g chất xơ, 438mg kali, 32mg magie, 39mg calcium... Bởi vậy, khoai lang là nguồn thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng giảm cân.



Để có thể hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng có trong khoai lang, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nên ăn hoặc chế biến khoai ngay khi được đào lên. Nếu càng để lâu, lượng nước và khoáng chất giảm trong khi lượng đường tăng, lượng tinh bột bị biến đổi… không còn tốt cho sức khỏe.



Ngoài ra, 2 thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn khoai lang gồm:



Buổi trưa: Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, buổi trưa chính là thời điểm ăn khoai lang tốt nhất trong ngày. Nguyên nhân bởi, sau khi ăn thì lượng canxi trong khoai lang muốn hấp thụ vào trong cơ thể phải mất ít nhất 4 đến 5 tiếng. Ngoài ra, khung giờ 2-5 giờ có ánh nắng mặt trời tác động lớn đến quá trình hấp thụ canxi, do đó việc ăn khoai lang vào tầm 10-12 giờ trưa là hoàn toàn phù hợp.



Trong khoai lang tím có chứa nhiều anthocyanin, có tác dụng làm chậm sự phát triển của một số tế bào ung thư.

Giúp điều trị bệnh tiểu đường: Khoai lang chứa nhiều chất xơ rất tốt cho tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu và chắc bụng. Bên cạnh đó, khoai lang lại có chỉ số glycemic thấp hơn khoai tây nên loại thực phẩm này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Giảm cân: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, ăn 1-2 củ khoai lang thay cho 1-2 bát cơm mỗi ngày có thể giảm 20-25% lượng calo nạp vào cơ thể.



Tăng cường tuổi thọ: Theo một nghiên cứu mới đây, những người dân sinh sống tại thành phố Okinawa (Nhật Bản) vốn được biết đến là có tuổi thọ cao nhất thế giới có thói quen ăn 1 củ khoai lang mỗi ngày. Khoai lang chứa nhiều vitamin A, vitamin C, chất chống oxy hóa , chất xơ, kali, mangan và đặc biệt là hormone chống lão hóa DHEA giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Tăng cường sức khỏe và bảo vệ mắt: Khoai lang giàu chất chống oxy hóa, beta-carotene và anthocyanin rất tốt cho mắt. Khi đi vào cơ thể, beta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A, hình thành các thụ thể phát hiện ánh sáng bên trong mắt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, thiếu vitamin A nghiêm trọng sẽ dẫn đến tình trạng xerophthalmia – một loại mù lòa đặc biệt. Do đó, để bảo vệ mắt hãy tăng cường ăn khoai lang mỗi ngày.



Cải thiện chức năng não: Nghiên cứu đã chỉ ra, chế độ ăn uống với nhiều các loại rau củ, trái cây và chất chống oxy hóa giúp giảm 13% nguy cơ suy giảm tinh thần và mất trí nhớ. Trong khi đó, khoai lang rất giàu anthocyanin, giúp làm giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gốc tự do, từ đó bảo vệ não bộ.



Ngăn ngừa bệnh tim: Tiêu thụ khoai lang thường xuyên giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ nhờ lượng kali, vitamin B6 dồi dào có trong loại thực phẩm này. Ngoài ra, ăn khoai lang còn giúp bạn ổn định huyết áp và cân bằng chất điện giải trong cơ thể.



