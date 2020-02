Mỗi ngày đi bộ đủ và đúng số bước này không chỉ giúp giảm cân mà còn giảm 40% nguy cơ tử vong

Ảnh minh họa.



Nghiên cứu mới nhất trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ đã lấy số liệu ghi lại số lượng bước chân và tốc độ đi bộ của 18.000 phụ nữ cao tuổi ở Mỹ trong nhiều năm. Các nhà khoa học phát hiện, mỗi ngày đi bộ 1000 bước sẽ giảm 15% nguy cơ tử vong. Do đó, càng chăm chỉ đi bộ thì nguy cơ đột tử cũng sẽ càng thấp.

Kết quả cũng tiết lộ, những người đi bộ khoảng 4400 bước chân mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 40% so với những người chỉ đi 2700 bước. Nhiều người khi biết đến nghiên cứu này đã quyết tâm đi 20.000 bước mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, giới hạn của việc đi bộ theo như nghiên cứu thì chỉ dừng lại ở 7500 bước thôi. Do đó, dù có đi nhiều hơn 7500 bước thì cũng không nhận thêm được lợi ích, thậm chí còn khiến khớp thêm tổn thương.



Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, không có mối tương quan nào giữa tốc độ đi bộ và tỷ lệ tử vong. Bởi vậy, đi bộ nhanh hay chậm cũng được, mỗi ngày chỉ cần đi đủ 7500 bước sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.

Ảnh minh họa.



Quan trọng là, phải biết tập luyện đúng cách, duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên và kết hợp với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học nếu muốn sống lâu sống khỏe.

