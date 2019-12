Mỗi ngày uống 1- 2 lít loại đồ uống này, chàng trai chẳng dám cười vì hàm răng sứt mẻ, xô lệch

Đầu tháng 12 vừa qua, anh Bradley (36 tuổi) tới từ Australia đến TP HCM khám răng. Bác sĩ nha khoa Trần Kim Quỳnh Tiên - người trực tiếp thăm khám cho anh Bradley cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kiểu đa sâu răng như của bệnh nhân. Có thể do chế độ ăn uống hoặc men răng yếu bẩm sinh như thiểu sản men, loạn sản ngà... Tuy nhiên trường hợp men răng yếu bẩm sinh thường sẽ bị đa sâu răng dạng đối xứng.





Một phần răng hàm trên của anh Bradley bị hư hỏng nặng. Ảnh: B.T

Còn với trường hợp này, bệnh nhân bị tổn thương răng, hàm không đối xứng do thói quen ăn uống. Cụ thể, bệnh nhân cho biết, anh là người nghiện nước ngọt có ga . Từ tuổi thiếu niên tới tận bây giờ, mỗi ngày anh đều uống tới 1-2 lít. Uống quá nhiều nước ngọt có ga làm hư men răng, chân răng không giữ được sự ổn định khiến răng bị sứt mẻ, hình thành những lỗ sâu lớn.



Gần đây anh không còn uống nhiều nước ngọt nữa nhưng hàm răng thì ngày càng xấu đi, khiến anh không dám hở răng khi cười, không thể tự tin giao tiếp.



Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phúc hình toàn hàm răng, kết hợp với các biện pháp trám răng sâu, chữa tủy và điều chỉnh lệch răng. Sau hơn 2 tuần điều trị, hiện hàm răng của anh Bradley đã cải thiện đáng kể.

Theo bác sĩ Tiên, nước ngọt đặc biệt là nước ngọt có ga với độ pH là 3.1, chứa lượng acid khá lớn làm mòn men răng. Theo phân tích dữ liệu kiểm tra răng miệng của Đại học Michigan (Mỹ), axit trong nước ngọt có ga có khả năng hòa tan men răng. Kết quả kiểm tra ở người lớn uống nhiều hơn 3 lon nước ngọt mỗi ngày sẽ có Sức Khỏe răng miệng tồi tệ hơn người khác.



Việc uống quá nhiều nước ngọt khiến răng mất dần đi lớp bảo vệ nên dễ bị thương tổn bởi các yếu tố bên ngoài, tạo cơ hội thuận lợi cho vi khuẩn tấn công răng gây nên những lỗ sâu răng. Cộng với lượng đường cao trong nước ngọt có ga khiến tình trạng sâu răng càng nhanh và nghiêm trọng hơn.

Nếu răng sâu không được điều trị kịp thời, lỗ sâu có thể ăn tới tủy răng, gây biến chứng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nước ngọt còn làm răng bị xỉn màu, vàng ố răng gây mất thẩm mỹ.



Do đó, bác sĩ khuyến cáo hạn chế sử dụng nước ngọt có ga. Sau khi uống nước ngọt, nên súc miệng thật sạch và uống nước lọc.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể thay đổi thế nào khi uống nước ngọt có ga. Video: VTV 24

Hà Ly (t/h)