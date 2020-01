Mỗi ngày uống cả lít rượu ngâm thuốc để chữa xơ gan, người đàn ông mắc thêm đủ thứ bệnh

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai mới đây thông tin về trường hợp một bệnh nhân nghiện rượu lâu năm bị ngộ độc rượu và nhiều biến chứng phức tạp khác do rượu.

Đó là ông H.V. Đ (41 tuổi, Cao Bằng) nhập viện được khoảng 1 tuần với chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thuốc nam. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyên nếu bệnh nhân chỉ đơn thuần là ngộ độc thuốc nam thì không nguy kịch đến vậy.

Bệnh nhân xơ gan và mắc nhiều biến chứng nghiêm trọng khác tất cả vì nghiện rượu

Cụ thể, bệnh nhân bị ngộ độc thuốc nam trên nền bệnh xơ gan rất nặng. Nguyên nhân do bệnh nhân là người nghiện rượu lâu năm, gia đình cho biết mỗi ngày anh uống tới cả lít rượu, loại rượu ngâm thuốc nam với hy vọng chưa bệnh gan.



Cháu Hoàng Đình H., con trai của bệnh nhân Đ cho biết, bố em nghiện rượu rất nặng. Suốt 7 - 8 năm nay, ngày nào bố em cũng uống cả lít rượu tới say bí tỉ rồi hay nói nhảm và bị ảo giác.



H. cho biết cách đây chưa lâu, bố em từng bị đột quỵ, khi nhập viện bác sĩ mới phát hiện bị xơ gan. Thay vì điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bố mẹ lại tự bốc thuốc nam rồi ngâm rượu uống dẫn tới sự việc nghiêm trọng như thế này.



BS Nguyên cho biết, hiện tại bệnh nhân bị hôn mê gan kèm theo rất nhiều biến chứng gan rất nặng. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn gặp rất nhiều vấn đề khác khắp cơ thể đều do rượu gây ra.



Bác sĩ cho hay, trường hợp bệnh nhân này mắc các bệnh lý sẽ được điều trị dễ dàng và nhanh hồi phục. Tuy nhiên, chỉ vì nghiện rượu mà tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trường hợp xấu nhất bệnh nhân tử vong cũng vì nguyên nhân chính là xơ gan nặng lên.



Dự kiến anh Đ. sẽ phải nằm viện rất lâu, cả gia đình coi như mất Tết. Cậu con trai sẽ phải vừa đi học, vừa chăm bố trong viện.



BS. Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, hàng năm vào thời điểm trước và sau Tết, Trung tâm Chống độc tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị ngộ độc rượu.



Ngày Tết mọi người thường chúc nhau chén chú chén anh cho vui nhưng không nên vui quá để mất tết. Đặc biệt người có tiền sử các bệnh mạn tính nên biết kiêng rượu tránh trường hợp phải nhập viện khẩn cấp vào ngày Tết vì xơ gan quá nặng, xuất huyết đường tiêu hóa… Đáng nói những bệnh này phải điều trị dài ngày, có thể khiến cả gia đình ăn tết trong viện.

