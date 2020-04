Mới ra mắt website fanclub, Yoochun (JYJ) đã phải tiếp tục hầu tòa vì chưa bồi thường cho nạn nhân

Do vẫn dây dưa không trả tiền bồi thường cho nạn nhân sau 4 năm, Park Yoochun (JYJ) phải tiếp tục hầu tòa.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào ngày 22/4 vừa qua, Park Yoochun (JYJ) đã có mặt tại Tòa án TP Uijeoungbu, tỉnh Gyeonggi để dự phiên tòa xét xử việc bồi thường cho nạn nhân bị nam ca sĩ tấn công tình dục. Trước đó, vào năm 2016, nam thần tượng đình đám đã bị 4 cô gái kiện vì hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, Yoochun đã được kết luận trắng án và sau đó quyết định đệ đơn kiện ngược người phụ nữ tên A vì vu khống. Dù vậy, tòa tuyên án Yoochun thua kiện lần này.

Sau đó 2 năm, vào tháng 12/2018, A tiếp tục đệ đơn lên tòa án đòi Yoochun phải bồi thường. Tòa án yêu cầu nam ca sĩ đền bù 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) cho nạn nhân, tuy nhiên nam ca sĩ vẫn im hơi lặng tiếng. Phía cô A đã tiếp tục nộp đơn và yêu cầu tịch thu tài sản của Park Yoochun.

Trong phiên tòa ngày 22/4, nam ca sĩ giữ im lặng, không trò chuyện hay trả lời phỏng vấn báo chí. Trước đó, nam ca sĩ đã nhận án 2 năm tù treo vì tội mua và sử dụng ma túy đá. Nếu trong thời gian nhận án treo mà cực thành viên JYJ vi phạm bất cứ tội danh nào sẽ bị ngồi tù 10 tháng.

Ngôi sao 33 tuổi đã khiến nhiều người vỡ mộng khi liên tục nói dối. Bạn gái cũ – Hwang Hana khai rằng cả hai sử dụng ma túy chung thì nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận, thậm chí còn mở cuộc họp báo khẩn cấp, khăng khăng rằng mình vô tội. Khi đó, Park Yoochun còn lên tiếng đổ lỗi cho bạn gái cũ vu oan. Cựu thành viên JYJ còn mạnh miệng khẳng định: "Nếu cuộc điều tra chứng minh rằng tôi có tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, tôi sẽ rút lui khỏi ngành giải trí". Dù vậy, khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng, nam thần tượng đã nhận tội và hứa sẽ giải nghệ khỏi ngành công nghiệp giải trí và chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý.





Dù vậy, có vẻ như hiện tại Yoochun đã tạm quên lời hứa khi xưa và liên tiếp trở lại với nhiều hoạt động dự án mới. Những hành động như thường xuyên xuất hiện trên kênh Youtube của em trai là Park YooHwan, tổ chức fanmeeting, phát hành photobook, mới đây nhất là lập website fanclub của nam ca sĩ khiến cư dân mạng Dù vậy, có vẻ như hiện tại Yoochun đã tạm quên lời hứa khi xưa và liên tiếp trở lại với nhiều hoạt động dự án mới. Những hành động như thường xuyên xuất hiện trên kênh Youtube của em trai là Park YooHwan, tổ chức fanmeeting, phát hành photobook, mới đây nhất là lập website fanclub của nam ca sĩ khiến cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra bất bình.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)