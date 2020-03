Mời rượu bạn không uống lại lớn tiếng chửi bới, nam thanh niên bị đâm chết tức tưởi

Cay cú chuyện mời rượu bạn không uống, sau cuộc nhậu, C. tìm đến nhà bạn chửi bới và ném đá. Hậu quả, C. bị bạn đâm chết tức tưởi.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Tô Văn Nguyên (SN 2000, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/3, Tô Văn Nguyên cùng một nhóm bạn đến quán lẩu ở huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) ăn nhậu. Cùng thời điểm, nhóm của anh Tô Văn C. (SN 2001) cũng ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

Tô Văn Nguyên và hung khí gây án

Ngồi nhậu được một lúc, anh C. cùng với bạn là Lê Ngọc Thắng (SN 1999, đều ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) cùng đi sang bà Nguyên mời rượu. Do không uống được rượu nên Nguyên đã từ chối.

Sau lần mời đầu tiên, C và Thắng đi về bàn nhậu tiếp. Khoảng 5 phút sau, C. và Nguyên tiếp tục quay lại bàn Nguyên tiếp tục mời rượu. Lần thứ hai, Nguyên vẫn nhất quyết từ chối uống rượu bạn mời.

Vì trong người có hơi men cộng thêm bản tính bốc đồng, C. cho rằng Nguyên khinh thường mình nên không uống. Lúc này, C. và Thắng có hành vi gây hấn như vuốt má, xoa đầu, tát nhẹ vào mặt Nguyên.

Chưa dừng lại, C. và Thắng còn đánh Nguyên khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó được mọi người can ngăn nên hai bên đã giải tán, ai về nhà nấy.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án này

Về đến nhà, C. vẫn cay tức chuyện bị Nguyên khinh thường không uống rượu nên đã cùng Thắng và một số thanh niên khác đến cổng nhà Nguyên chửi bới, ném đá. Bực tức, Nguyên cầm con dao nhọn ra đuổi đánh cả nhóm thanh niên trên.

Trong lúc rượt đuổi, Nguyên cầm dao đâm 2 nhát trúng vào phía sau người C. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người đã không chế Nguyên, đồng thời đưa C. đến Bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Biết tin C. đã tử vong, Nguyên đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại đây, Nguyên thành khẩn khai báo nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên.

Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành tịch thu hung khí, khám nghiệm hiện tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, cầm kéo đâm bạn nhậu tử vong

Nga Đỗ (t/h)