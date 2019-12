Món ăn bài thuốc chữa mỡ máu cao, phòng bệnh tim mạch cực hiệu quả

Mỡ máu cao là một trong những yếu tố gây nguy hiểm đến Sức Khỏe bên cạnh tiểu đường , huyết áp. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy các bệnh lý về tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, mỡ máu cao gây ra xơ vữa động mạch dẫn đến 90% trường hợp nhồi máu cơ tim, tỷ lệ tử vong do các bệnh lý liên quan đến mỡ máu cao chiếm hơn 50% tỷ lệ tử vong do các bệnh khác trên toàn thế giới.

Chứng bệnh mỡ trong máu là chỉ một loại hoặc nhiều loại thành phần chất béo trong máu như cholesterol hoặc triglycerit hoặc cả hai tăng cao quá mức bình thường. Chỉ số bình thường của cholesterol trong máu từ 2,82 – 5,17mmol/lit, bình thường của triglycerit trong máu từ 0,23-1,24mmol/lit. Nó phát sinh hoặc do ăn quá nhiều chất béo, do sự tổng hợp trong cơ thể quá nhiều, hoặc do sự tiêu trừ của tổ chức ngoại vi giảm yếu. Bệnh có thể nguyên phát bẩm sinh hoặc do các bệnh khác dẫn tới.

Đông y cho rằng chứng bệnh này là do việc trao đổi vận hóa phân bố nước bọt và mồ hôi khác thường, sinh ra đờm đục trong cơ thể, làm trở ngại sự vận hành, sinh ra và biến đổi của khí huyết. Chức năng của ngũ tạng có sự mất mát, lách mất đi sự vận động của nó, thận mất đi sự biến đổi, gan mất đi sự sơ thông, phổi mất đi sự phân bố, tim mất đi vai trò chủ trì. Nên nói chứng bệnh này thuộc gốc hư ngọn thực, phép trị có thể dùng phương pháp tiêu đờm, tiết đục, vận động kiện toàn, bổ thận, mềm gan hoạt huyết… trong đó việc kết hợp chữa trị bằng ăn uống rất quan trọng.

Món ăn bài thuốc phòng trị mỡ máu

Cháo hải đới đậu xanh: Hải đới tươi hoặc hải đới ngâm nở 100g, đậu xanh 50g, nước 500ml nấu cháo ngày ăn 1-2 bát, dùng cho người mỡ máu cao, Hải đới tươi hoặc hải đới ngâm nở 100g, đậu xanh 50g, nước 500ml nấu cháo ngày ăn 1-2 bát, dùng cho người mỡ máu cao, tăng huyết áp , đờm nhiệt nhiều.

Cháo bột ngô gạo tẻ: Quấy bột ngô trong nước lạnh. Gạo tẻ cho nước vừa đủ, nấu thành cháo, cho bột ngô vào cháo quấy đều, đun sôi thành cháo. Điều trị có hiệu quả bệnh xơ cứng động mạch, bệnh động mạch vành. Người mắc bệnh mỡ máu cao nên ăn thường xuyên.

Cháo cà rốt gạo tẻ: Cà rốt tươi 2 củ, nấu với gạo tẻ thành cháo, ăn vào hai buổi sáng, chiều. Cháo này có thể ăn thường xuyên, kéo dài có lợi chữa và phòng bệnh Cà rốt tươi 2 củ, nấu với gạo tẻ thành cháo, ăn vào hai buổi sáng, chiều. Cháo này có thể ăn thường xuyên, kéo dài có lợi chữa và phòng bệnh tăng huyết áp , giảm lượng mỡ trong máu, tăng cường thể lực người cao tuổi. Những người mắc bệnh đái tháo đường dùng bài thuốc này rất tốt.



Cháo gạo tẻ lá sen: Dùng 1 lá sen to, rửa sạch, sắc kỹ bỏ bã lấy nước. Cho 100g gạo vào nước lá sen, một ít đường phèn, nấu thành cháo. Bài thuốc này chữa bệnh tăng huyết áp, mỡ máu nhiều, chứng bệnh mùa hè cảm nóng, đầu óc choáng váng quay cuồng, tiểu ít, nước tiểu đỏ rất có hiệu quả, có tác dụng thanh nhiệt, Dùng 1 lá sen to, rửa sạch, sắc kỹ bỏ bã lấy nước. Cho 100g gạo vào nước lá sen, một ít đường phèn, nấu thành cháo. Bài thuốc này chữa bệnh tăng huyết áp, mỡ máu nhiều, chứng bệnh mùa hè cảm nóng, đầu óc choáng váng quay cuồng, tiểu ít, nước tiểu đỏ rất có hiệu quả, có tác dụng thanh nhiệt, giảm mỡ





Hành tây thêm gia vị xào không hoặc luộc, kiêng dùng mỡ động vật, mỗi ngày ăn 100g, dùng cho người mỡ máu cao kèm tăng huyết áp, bệnh van tim.

Lấy phần cuộng dưới rau cần khoảng 20 gốc cả rễ, khoảng 500ml nước, sắc còn 200ml nước đầu uống hết, cũng như vậy sắc nước thứ hai. Uống lúc đói là tốt nhất. Dùng cho người mỡ máu cao nhất là cholesterol máu cao, gan dương huyết cao, huyết ứ, đờm ẩm nhiều.

Ngưu tất thái lát mỏng 12g, hằng ngày có thể sắc hoặc hãm bằng phích nước nóng, uống thay nước trong ngày. Tác dụng của ngưu tất làm giảm cholesterol và triglycerit đã được nhiều nhà khoa học trong nước nghiên cứu và kết luận, đã được áp dụng vào điều trị ở Việt Nam trong vài chục năm nay. Bài thuốc này rất đơn giản, sử dụng dưới dạng chè thuốc nên rất hay. Bạn có thể dùng bài thuốc này trong một thời gian dài.

Sử dụng tỏi: Bóc sạch vỏ tỏi tươi, sau đó bạn có thể nuốt vào trong hoặc sau các bữa ăn, mỗi bữa khoảng 2-3 tép tỏi là vừa, không nên ăn quá nhiều tỏi trong ngày vì tỏi có vị cay nóng. Liều lượng hằng ngày chỉ nên ăn dưới 5g tỏi. Ngày nay, tỏi đã được bào chế thành viên thuốc nên cũng dễ sử dụng. Tuy nhiên bạn cũng không nhất thiết quá cầu kỳ, việc sử dụng tép tỏi tươi trong các bữa ăn hằng ngày cũng thuận tiện và hơn nữa lại rất rẻ.

Canh nấm hương, mộc nhĩ: Thỉnh thoảng, bạn có thể kết hợp với y thực trị để làm giảm mỡ máu của mình bằng một phương pháp đơn giản: bát canh thịt nấu với nấm hương thêm một chút mộc nhĩ, cả hai vị lượng bằng nhau, mỗi vị 10g là vừa.

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng gà cũng có tác dụng làm giảm được mỡ máu. Mới nghe tưởng chừng vô lý làm sao khi ai cũng biết trứng gà là một thực phẩm giàu cholesterol, trong khi nhiều thầy thuốc đều có thể khuyến cáo bạn không nên ăn trứng. Nhưng đó lại chỉ là những quan niệm đã lỗi thời, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng trứng gà như một thứ thuốc để chữa bệnh vữa xơ động mạch trong vài ba năm gần đây. Lecithin có nhiều trong lòng đỏ trứng có tác dụng làm cholesterol không tăng lên trong máu.

Sử dụng gừng, tỏi, chanh: Đây là một bài thuốc điều trị mỡ máu cao khá mới nhưng được đánh giá khá cao về hiệu quả sử dụng, với bài thuốc chữa máu nhiễm mỡ này, người bệnh chỉ cần chuẩn bị tỏi, chanh, gừng, nước sôi để nguội. Tỏi, gừng làm sạch vỏ, rửa sau đó cho vào máy xay sinh tố cùng với chanh, nước sôi để nguội, xay hỗn hợp đến khi nhuyễn ra rồi thì cho vào nồi cùng với 2 lít nước, tiến hành đun sôi. Khi nước sôi đảo đều khoảng 10 phút rồi tắt bếp. Lọc hỗn hợp để lấy nước rồi bảo quản tủ lạnh, mỗi ngày sử dụng 200ml. Kiên trì sử dụng người bệnh sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực về chỉ số mỡ máu của bản thân.

Sử dụng bí đỏ: Với hàm lượng Với hàm lượng vitamin , chất xơ và các khoáng chất dồi dào, bí đỏ không chỉ giúp bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể mà đó còn là cách điều trị mỡ máu nhiễm mỡ.Để sử dụng bí đỏ trong điều trị căn bệnh này, người bệnh gọt vỏ bí, rửa sạch và cắt thành các miếng nhỏ. Cho bí đỏ vào máy say sinh tố cùng với một chút nước, tiến hành xay nhuyễn rồi chắt lấy nước và sử dụng vào mỗi buổi sáng. Sử dụng khoảng nửa tháng, người bệnh sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể.

Lưu ý ăn uống khi mỡ máu cao Tránh thức ăn chứa nhiều chất béo và Tránh thức ăn chứa nhiều chất béo và cholesterol như bơ, thịt lợn mỡ xông khói, nên thay mỡ động vật bằng dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu oliu. Hạn chế bánh quy, kẹo dẻo, đồ ăn vặt, hamburger, bánh kem,... Hạn chế ăn các loại thịt, cá xuống còn 150 – 200g/ngày, không ăn quá 3 quả trứng/tuần và nên ăn cách ngày.

Không ăn thịt mỡ, nội tạng động vật, da của các loại gia cầm, thay bằng đạm thực vật như đậu tương. Uống sữa đã tách bơ, hạn chế ăn kem, phomai,... Hạn chế uống bia rượu, không hút thuốc lá vì các hoạt chất trong đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng mỡ máu. Tăng cường ăn rau, các loại trái cây như cam, bưởi, táo, nho,...

Xem thêm: Món ăn bài thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ

Nguyễn Dung (t/h)