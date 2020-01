Trứng vô cùng bổ dưỡng, nhưng kết hợp đúng cách với loại thực phẩm này có thể tiêu diệt ung thư

Đặc biệt, trứng chứa vitamin B2 có thể phá vỡ các chất gây ung thư, phân hủy chất béo và duy trì chuyển hóa bình thường của lipid, ngăn ngừa béo phì. Các nguyên tố vi lượng như selen và kẽm cũng có tác dụng chống ung thư. Trong khi đó, nếu kết hợp với những loại thực phẩm này, trứng sẽ nhân lên gấp nhiều lần tác dụng ngăn ngừa và tiêu diệt ung thư.



Ớt chuông: Ớt chuông chứa chất chống oxy hóa vô cùng mạnh là capsaicin, có tác dụng ngăn chặn quá trình trao đổi chất của các tế bào liên quan, từ đó ngăn chặn quá trình biến đổi tế bào thành ung thư. Ngoài ra, capsaicin có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong cơ thể, giúp ngăn ngừa béo phì và giảm nguy cơ bệnh tật. Do đó, món ớt chuông xào trứng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, tăng cảm giác ngon miệng, bảo vệ dạ dày , tăng cường Sức Khỏe gan và tiêu diệt tế bào ung thư.

Nấm: Nấm tương cũng là loại thực phẩm tự nhiên vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng. Món trứng xào nấm có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, phòng chống cảm cúm, cảm lạnh. Bên cạnh đó, món ăn này còn rất tốt cho trẻ em, chữa các chứng rôm sảy, gầy nóng, tay chân tê mỏi; trị huyết áp cao, ăn ngủ kém, tiểu đường....

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV