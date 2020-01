Chống ngán ngày Tết bằng những món nộm, gỏi thơm ngon, thanh mát

Nộm ổi

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm:



Bao tử bóp sạch với muối, dấm cho hết nhớt, rửa lại nhiều lần bằng nước sạch rồi luộc chín.



Cà rốt và ổi gọt vỏ, rửa sạch, nạo sợi nhỏ. Rau ớt cũng rửa sạch.



Trộn ổi, cà rốt, dạ dày đã thái miếng vừa ăn, rau thơm và gia vị vào nhau. Rưới nước nộm lên trên, trộn đều. Khi ăn có thể rắc lạc lên trên.



Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm:



Chân gà rửa sạch bằng nước muối, cắt bỏ móng.Cho ít sả đập dập vào nước, đun sôi. Cho chân gà vào luộc 30 phút ở lửa vừa. Đổ chân gà ra rổ, xả nước lạnh, dùng dao tách bỏ xương.Cho miến vào nước sôi luộc chín, vớt ra âu.Cho miến, thịt chân gà vào bát to cùng các loại rau củ (trừ mùi và rau răm ). Cho nước sốt, nước cốt 1 quả chanh vào âu thịt, trộn đều. Cho rau mùi, rau răm vào trộn đều.

Chuẩn bị nguyên liệu:



250g tai heo thái mỏng

250g xoài nạo sợi

2/3 củ hành tây cỡ vừa, thái mỏng

1,5 muỗng cà phê bột canh

4 muỗng cà phê đường

1 quả chanh cỡ nhỏ

2-3 quả ớt đỏ, thái nhỏ

6-7 tép tỏi, băm nhỏ.



Cách làm:

Thêm bột canh và đường vào trộn đều. Cho nước cốt chanh vào rồi trộn tiếp.

Chuẩn bị nguyên liệu:



Cách làm:

Đu đủ gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch ngâm nước. Sau đó vớt ra, để ráo, bổ dọc, bỏ hạt rồi nạo sợi, tiếp tục rửa thêm lần nữa và vớt ra. Cà rốt cũng bỏ vỏ, nạo sợi cho vào tô, thêm ít muối và đu đủ đã nạo sợi vào bóp đều tay cho mềm.

Khoảng 15 phút sau, cho nước đun sôi để nguội vào ngập cho bớt mặn, vắt kiệt nước.

Tôm luộc chín, bóc vỏ bỏ chỉ đen, thái thành 2 lát mỏng hoặc thái nhỏ.

Cho hỗn hợp gia vị vào bát, khuấy tan đường, tưới thêm hỗn hợp nước mắm lên đu đủ, thêm rau mùi và tôm vào đảo đều. Trước khi ăn thì cho thêm lạc rang lên trên.

