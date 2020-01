Mong ước nhỏ nhoi của người đàn ông giết vợ và bạn học cũ vì bị “cắm sừng”

Phạm Văn Hưng vốn là một người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con. Nhưng khi chứng kiến cảnh vợ “hú hí” với người bạn thân trong nhà nghỉ thì nỗi uất hận dâng lên nghẹn họng. Trong cơn điên loạn, Hưng giáng những nhát dao oan nghiệt tước đi mang sống của cặp tình nhân. Kể từ ngày mang án giết người, đêm nào Hưng cũng mộng mị với giấc mơ đầy ám ảnh về quá khứ tội lỗi.

Cố làm người chồng quảng đại

Câu chuyện buồn về cuộc đời của phạm nhân Phạm Văn Hưng (SN 1978, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) được chính anh thuật lại trong ngày mưa gió sụt sùi tại Trạm giam Suối Hai (huyện Ba Vì, TP Hà Nội ). Hưng kể, cuộc đời mình vốn lắm éo le, mồ côi mẹ từ nhỏ, bố tần tảo nuôi 3 anh em khôn lớn. Sống thiếu tình cảm nên Hưng luôn ao ước sau này sẽ có một gia đình êm ấm. Gia đình đó đủ bố mẹ và các con. Vừa tròn đôi mươi, Hưng quen và yêu Linh (người cùng làng). Trong mắt anh, Linh là cô gái xinh xắn, chăm chỉ. Đến năm 2000, được gia đình thuận tình nên hai người tổ chức đám cưới.

Hưng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời: “Những ngày đầu chúng tôi sống êm đềm, hạnh phúc. Một thời gian sau, Linh sinh con trai đầu lòng, cả gia đình nội ngoại đều vui mừng. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, Linh sinh được vài tháng thì bố tôi ốm nặng nằm liệt giường. Để có người chăm bố, Linh nói tôi ở nhà còn cô ấy chạy chợ kiếm tiền nuôi gia đình. Trong hoàn cảnh ấy tôi chỉ biết nghe theo vợ. Chạy chợ được một thời gian thì cô ấy bắt đầu thay tâm đổi tính. Cô ấy ăn diện hơn, hay đi sớm về khuya. Suốt ngày nói với tôi là đi lấy hàng xa, không ngủ ở nhà. Có nhiều lần Linh than thở số không may mắn, rồi đem tôi ra so sánh với những người đàn ông khác. Bị so sánh tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng tự an ủi mình rằng chắc do bán hàng mệt, áp lực cơm áo gạo tiền nên cô ấy mới thế”.

Ảnh minh họa

Về sau Hưng nghĩ chắc vợ không còn yêu mình nữa chứ chẳng nghĩ cô ấy có người đàn ông khác. Thế nên, vợ nói đi thăm bạn ốm, đi sinh nhật, đi đầy tháng con bạn... Hưng đều chấp nhận hết. Thậm chí, Linh “chểnh mảng” chuyện vợ chồng Hưng cũng không ý kiến gì bởi anh lúc nào cũng nghĩ “chắc do vợ phải gánh vác lo toan nhiều nên bê trễ”. Những lần Linh đi về khuya Hưng đều động viên vợ cố gắng cùng vượt qua khó khăn nhưng anh cũng không quên nhắc nhở vợ chơi bời vừa phải, hãy nghĩ đến con cái. Mỗi lần như thế, Linh chỉ ậm ừ cho qua.

Thấy chồng hiền lành Linh càng được nước lấn tới, lúc đầu còn giấu ghiếm chuyện ngoại tình nhưng dần dần công khai hẳn. Hàng ngày, Linh vẫn bày biện hàng hóa ra chợ bán nhưng lại nhờ bạn ở chợ trông cho rồi “lặn” mất tăm. Tin tức Linh “cặp kè” với gã đàn ông lái taxi lọt vào tai Hưng. Lúc đầu Hưng không tin vì anh nghĩ vợ mình rất nết na. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Hưng kể: “Hôm đó, Linh nói với tôi chở con đến nhà bạn chơi nhưng chơi mãi đến tận tối mịt vẫn không thấy về. Tôi sốt ruột nên đến nhà bạn tìm thì thấy hai con đang ngồi chơi mặt mũi nhem nhuốc còn vợ thì đang ngồi hát cùng một người đàn ông lạ. Khi tôi chất vấn thì cô ấy cãi, chỉ là đi hát trong sáng thôi làm gì phải làm ầm lên. Nhưng tôi biết, chuyện không đơn giản như vậy”.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hưng quyết định ly hôn với Linh và đưa ra điều kiện anh sẽ nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Linh ký đơn, Hưng cầm lên xã gửi nhưng vài hôm sau cán bộ xã xuống hòa giải. Họ nói hai vợ chồng phải nghĩ đến con cái đang còn nhỏ, chúng cần sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Nhìn thấy con ngồi khóc trên giường, Hưng mềm lòng tha thứ cho vợ.

Nhát dao oan nghiệt, đáng thương hay đáng trách?

Hưng cứ đinh ninh, sau đợt vợ chồng căng thẳng đó Linh sẽ nghĩ lại chuyên tâm buôn bán, chăm sóc con cái và phụ mình chăm sóc người bố bệnh tật. Để bớt gánh nặng kinh tế cho vợ, Hưng quyết định đi làm phụ hồ. Chủ thầu xây dựng chỗ Hưng làm là Khanh (bạn thân hồi phổ thông). Do là chỗ thân tình nên Hưng hay rủ bạn về nhà chơi rồi rượu chè với nhau. Nhưng có nằm mơ Hưng cũng không tưởng tượng ra được, chính bản thân mình đã tạo cơ hội cho Khanh “đong đưa” vợ mình. Và Hưng cũng không thể tin nổi cái tật lăng nhăng của vợ đã ăn sâu vào máu và chỉ đợi có cơ hội là bùng nổ.

Khanh và Linh lét lút qua lại với, người làng thường xuyên thấy Khanh chở Linh vào nhà nghỉ. Rồi tin đồn vợ “cặp kè” với bạn thân lại đến tai Hưng. Sẵn có vết về chuyện vợ ngoại tình nên Hưng tin thiên hạ không đồn láo. Mối quan hệ vụng trộm giữa vợ và bạn thân như nhát dao cứa ngang tim nhưng Hưng không làm rùm beng mọi chuyện lên vì anh thương các con.

Một mặt Hưng tỉ tê khuyên vợ không nên qua lại với Khanh để tránh hàng xóm dị nghị, lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến cả hai bên gia đình. Mặt khác, Hưng bắt đầu để ý đến những hành động của Khanh mỗi khi đến nhà mình chơi. “Tôi phát hiện họ hay nhắn tin qua lại với nhau. Hễ anh ta cầm điện thoại ra chỗ vắng nhắn tin là kiểu gì tôi cũng thấy điện thoại của vợ kêu ting ting. Mỗi lần như thế cô ấy thường len lén giở điện thoại ra đọc rồi lại tủm tỉm cười”, Hưng xót xa nói.

Phạm nhân Phạm Văn Hưng chỉ mong ước cải tạo tốt để sớm được ra tù trở về làm tròn bổn phận của người con, người cha

Sáng ngày 7/11/2012, Hưng chở quần áo ra chợ cho vợ bán rồi đến chỗ lại. Tại đây, Khanh bảo Hưng đi nhận công trình ở huyện bên cách nhà 30km. Nghĩ đi làm xa phải lâu ngày mới về nên Hưng phóng xe về nhà lấy thêm vài bộ quần áo. Trên đường về có người hàng xóm chặn đầu xe Hưng nói vừa nhìn thấy Khanh chở Linh vào nhà nghỉ Sinh Thái. Cho rằng, Khanh cố tình bảo mình đi làm xa để có cơ hội “hú hí” với vợ nên Hưng phóng xe thẳng đến nhà nghỉ. Khi đạp cửa xông vào, Hưng chết lặng với cảnh tượng vợ và bạn thân không mảnh vải che thân đang nằm ôm ấp nhau trên giường. Trong lúc điên dại, Hưng dùng con dao nhọn đâm nhiều nhát tước đi mạng sống của cả hai người.

Gây án xong, Hưng bỏ về nhà anh trai và kể lại toàn bộ sự việc. Được anh trai khuyên nên Hưng đến Công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Phiên tòa xét xử Hưng diễn ra sau đó không lâu, HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Kể cả khi được đưa xuống trại giam Suối Hai cải tạo, Hưng vẫn khẳng định mình rất yêu vợ. Song anh không thể lý giải nổi, tại sao vợ và người bạn thân lại “cắm sừng” mình? Hưng nói, lần đầu vợ ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi lòng tự trọng của người đàn ông bị trà đạp thì chẳng còn thiết tha gì nữa. “Tôi chấp nhận tất cả chỉ vì không muốn con cái thiệt thòi nhưng càng nhân nhượng cô ấy càng lấn tới. Tôi chỉ không biết khi hai con lớn lên chúng sẽ nghi thế nào về bố mẹ”, Hưng tâm sự.

Hằng đêm nằm trong phòng giam lạnh lẽo, hình ảnh vợ và nhân tình nằm trên vũng máu rồi tiếng con thơ khóc, cảnh bố đẻ nằm liệt giường... lại hiện lên, giày vò khiến anh không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. “Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách đi, nhưng nghĩ còn con thơ, bố ốm đau nên không thể chết được. Giờ tôi chỉ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm ra tù về chăm sóc con cái và người bố bệnh tật. Và nhất định, sau khi ra tù tôi sẽ đến mộ thắp cho cô ấy một nén nhang và nói lời xin lỗi. Giá như, ngày đó tôi bình tĩnh thì kết cục đau lòng sẽ không xảy ra. Biết đâu cô ấy hối cải quay về bên chồng con thì gia đình chúng tôi sẽ không tan đàn xẻ nghé”, Hưng nói.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngẫm lại Hưng thấy chỉ có cách cải tạo tốt để sớm về chăm sóc con cái là cách đúng đắn nhất. Hưng chỉ mong “chúng tha thứ cho người bố tội lỗi này”.

Thu Nga (t/h)