Một bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm cho 120 người ở Malaysia, chuyên gia lý giải do virus đột biến

Theo The Star, đó là trường hợp của bệnh nhân số 26 ở Malaysia. Đây là lãnh đạo cấp cao của một công ty có trụ sở ở Kuala Lumpur. Ông ta bắt đầu có triệu chứng ho và sốt vào ngày 27/2. Sau khi được xác nhận dương tính vào ngày 28/2, người đàn ông 52 tuổi này đã được đưa vào Bệnh viện Sungai Buloh.

Bệnh viện Sungai Buloh - nơi bệnh nhân số 26 điều trị. Ảnh: The Smart Local

Khai thác tiền sử dịch tễ được biết, trước đó ông đã tham dự một số cuộc họp có sự tham gia của nhiều người. Do đó, số trường hợp F1 và F2 phải cách ly vì liên quan đến người đàn ông này là rất lớn. Hiện đã có 120 người khác được xác định mắc COVID-19 do lây từ bệnh nhân này.

Đáng nói, bệnh nhân 26 từng đến Thượng Hải (Trung Quốc) vào giữa tháng 1, cách khá xa thời điểm phát bệnh. Malaysia cũng chỉ cấm công dân tới Trung Quốc từ 25/1.

Lý giải về trường hợp siêu lây nhiễm này, ngoài yếu tố bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người, các nhà khoa học còn phát hiện điều bất ngờ. Viện Dựa vào kết quả phân lập và nuôi cấy virus, Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia đã tìm thấy một đột biến khiến virus corona trở nên kích động hơn trong trường hợp của bệnh nhân này.

“Trong trường hợp bệnh nhân 26, chúng tôi đã tìm ra có một sự đột biến. Đó có thể là lý do khiến cho virus này trở nên kích động hơn, lây bệnh cho 120 người”, bác sĩ Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, Tổng giám đốc Y tế (Bộ Y tế Malaysia), giải thích.

Hình ảnh virus SARS -CoV-2 được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân lập thành công ngày 7/2.

Cũng theo bác sĩ Hisham, Viện Nghiên cứu Y khoa không chỉ tiến hành các xét nghiệm nCoV mà còn tập trung nghiên cứu virus và các chủng khác nhau của nó.



Từ đó, các chuyên gia của Viện nghiên cứu nhận thấy, làn sóng lây nhiễm đầu tiên và giai đoạn đầu của làn sóng thứ hai, virus corona gây bệnh thuộc chủng B, có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc). Trong khi đó, chủng A xuất phát từ Mỹ và chủng C từ châu Âu hoành hành trong giai đoạn sau.



Tại Việt Nam hồi đầu tháng 4 vừa qua, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đã phát hiện virus SARS-CoV-2 đột biến thành các biến thể khác nhau.

Hai biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam được xác định: Một là nhóm virus từ những người trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc trong giai đoạn 1 của dịch bệnh (từ tháng 1-2/2020). Và hai là virus từ những người nhập từ Châu Âu về Việt Nam trong thời gian qua (kể từ sau khi phát hiện bệnh nhân số 17).

Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ. Video: VTV