Một cốc sữa chua mỗi ngày giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ tim mạch

Trong khi các sản phẩm từ sữa đang gây tranh cãi - do chế biến công nghiệp, không phải do nguyên liệu - sữa chua vẫn được coi là thực phẩm ngon miệng và dinh dưỡng tốt nhất cho hệ tiêu hóa. Nghiên cứu còn chỉ ra, ăn sữa chua hàng ngày giúp giảm biến chứng tăng huyết áp.



Tăng huyết áp hoặc huyết áp cao là yếu tố rủi ro lớn gây bệnh tim mạch. Nghiên cứu gần đây trên tạp chí Journal of Hypertension đã phân tích được lợi ích của việc ăn sữa chua đối với triệu chứng cao huyết áp.

Cụ thể, các nhà khoa học từ đại học Boston đã tiến hành thí nghiệm theo dõi 180.000 nam và nữ từ hai nhóm nghiên cứu Y tế (NHS và NHS II) và Nghiên cứu Theo dõi Chuyên gia Y tế (HPFS). Các nhà nghiên cứu cũng đã đo được huyết áp của họ trong vòng 30 năm.



Sữa chua không chỉ ngăn ngừa tăng huyết áp mà còn giữ cho trái tim khỏe mạnh. Dưới đây là 1 loạt lợi ích về sức khỏe mà sữa chua mang lại.



Lượng protein cao: Sữa chua chứa một lượng protein tuyệt vời - khoảng 14g trong 1 cốc nhỏ. Việc nạp đủ protein giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy calo, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân. Ngoài ra, protein khiến bạn có cảm giác nhanh no, đủ năng lượng để làm việc cả ngày dài.



Chứa hàng tỷ lợi khuẩn: Không phải tất cả sữa chua đều chứa lợi khuẩn, bởi có rất nhiều loại đã được thanh trùng, bỏ đi những vi khuẩn có lợi. Tuy nhiên sữa chua chứa vi khuẩn sống mang lại lợi ích rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Sữa chua chứa một số lợi khuẩn nhất định ngăn ngừa triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS), ảnh hưởng tới ruột của bạn.



Sữa uống lên men - "Thần dược" ngay trong khẩu phần ăn thường ngày của người Nhật. Nguồn: VTV24.