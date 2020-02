Một đôi chuột thí nghiệm giá 'ngàn vàng', đắt ngang ngửa xe hơi tiền tỉ

Từ thế kỉ 16, chuột đã được sử dụng như một động vật thử nghiệm phổ biến trong các nghiên cứu về di truyền học, tâm lý học, y học... Chuột được các nhà khoa học "chọn mặt điểm vàng" bởi chúng sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với việc thí nghiệm: kích thước nhỏ, dễ nuôi, sinh sản nhanh, học hỏi tốt và đặc biệt là dễ chỉnh sửa gen, lai tạo.

Chuột dường như là loài vật được sinh ra cho khoa học

Đối với đa số loài động vật, giao phối cận huyết là điều nên tránh bởi điều này gây nguy cơ xuất hiện nhiều dị tật nghiêm trọng ảnh hưởng tới sinh mạng của con non ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, chuột có khả năng vô cùng đặc biệt: chúng không gặp vấn đề khi giao phối cận huyết, thậm chí có thể tạo ra một đại gia đình đông con với hai cá thể anh/em hay chị/em ban đầu. Loại chuột được ưa chuộng nhất phải kể đến chuột bạch, ban đầu chỉ là những cá thể hiếm hoi mắc chứng bạch tạng nhưng đã được nhân giống với nhau.

Chú chuột trông nhỏ bé, nhưng giá trị của chú thì có thể không hề nhỏ

Để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học , càng ngày càng có nhiều dòng chuột thí nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như chuột MRL với khả năng tái tạo mô nhanh được dùng cho các thí nghiệm về phục hồi vết thương; chuột SCID không có hệ thống miễn dịch chuyên để thí nghiệm cấy ghép mô và khối u,... Tất nhiên, mỗi dòng chuột lại mang một mức giá khác nhau, có những loại đắt giá ngang xe hơi tiền tỉ.

Nhiều con có giá ngang bằng xe hơi tiền tỉ

Với những thí nghiệm thông thường, dòng chuột bạch có giá khá bèo, chỉ từ vài chục ngàn tới vài trăn ngàn. Tuy nhiên nếu đó là chuột MRL với khả năng tái tạo mô nhanh chóng khoảng 3 tuần tuổi thì chúng có thể được bán với giá 100 USD (hơn 2 triệu đồng). Những loại chuột đắt giá nhất phải kẻ đến các dòng được tạo bởi công nghệ chỉnh sửa gien bởi chúng được tạo ra theo đợt đặt hàng và sở hữu những đột biến gien cực hiếm.

Trung bình một con chuột biến đổi gien có giá hơn 445 USD (khoảng 10 triệu đồng) theo Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học SAGE ( Mỹ ). Thậm chí, có những con được biến đổi trong phạm vi cho phép theo yêu cầu của khách hàng thì có giá khoảng 95.000 USD/đôi (hơn 2 tỉ đồng). Mức giá của một cặp chuột biến đổi gien như vậy đắt ngang ngửa với một con xe Mercedes-AMG hay Ford Mustang, và nếu quy đổi ra vàng thì chúng chắc hẳn cũng vô cùng đắt giá. Tuy nhiên, so với những đóng góp to lớn của mỗi chú chuột thí nghiệm cho sự phát triển của khoa học, nghiên cứu thì có lẽ mức giá tưởng như "khủng khiếp" kia hoàn toàn xứng đáng.

Chuột là một loài động vật rất thông minh. Clip: Matthias Wandel

Chi Nguyễn (t/h)