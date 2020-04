Một gia đình có 4 người mắc COVID-19 liên quan đến BV Bạch Mai, cách ly 1 thôn hơn 1.400 người

Sáng 2/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới trong đó có bệnh nhân 219 là bà P.T.C (59 tuổi), con dâu của cụ N.T.H (88 tuổi, bệnh nhân thứ 161).

Từ ngày 16/3, bà C. có chăm sóc mẹ tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai , cùng phòng bệnh với Bệnh nhân 133 (ở Lai Châu).

Khoa Thần Kinh là một trong 3 ổ dịch bên trong Bệnh viện Bạch Mai



Ngày 25/3, sau khi có thông tin về người mắc Covid-19 tại Khoa Thần kinh, bệnh nhân 219 đã gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để phản ánh. Do có một số triệu chứng, nên bà C. được đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và nhập viện để cách ly ngay.





Theo bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, từ ngày 25/3, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp F1 tiếp xúc với bà C., gồm 7 người, và đưa ngay lên cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm.



Ngoài ra, xác định 34 trường hợp là F2, 36 trường hợp F3. Y tế địa phương cũng đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà bà C. tại thôn Chí Trung, các địa điểm liên quan khác.



Thôn thôn Chí Trung nơi ở của gia đình bệnh nhân 219 được thiết lập vùng cách ly



Còn ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm 219 tại xã Tân Quang, (huyện Văn Lâm), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên đã họp trực tuyến khẩn cấp với huyện Văn Lâm.



Ngay trong sáng 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch COVID - 19 ở thôn Chí Trung, trên diện tích 2,5 ha với 1.404 người gồm 921 nhân khẩu với 302 hộ và 483 người tạm trú.



Khu vực này sẽ được cách ly tối thiểu là 28 ngày, kể từ 2/4, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tân Quang, triển khai thực hiện việc thiết lập vùng cách ly. Sở Y tế, các sở, ban ngành phối hợp thực hiện.



