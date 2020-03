Một học sinh Hậu Giang sốt ngay ngày đầu học trở lại khiến cả lớp phải nghỉ

Hôm nay (2/3) nhiều học sinh đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng tránh dịch virus corona. Tuy nhiên, một học sinh ở Hậu Giang đã bị sốt khiến nhà trường phải cho cả lớp nghỉ để đảm bảo an toàn.

Tin tức mới nhất ngày 2/3, chiều cùng ngày ông Lưu Văn Lập - Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) chia sẻ với PV Zing.vn cho biết: Buổi sáng đầu tiên đi học lại, một học sinh lớp 12 bị sốt. Vì chưa tìm rõ nguyên nhân khiến em này bị sốt nên nhà trường phải cho cả lớp nghỉ học buổi chiều để đảm bảo an toàn.



Báo VTC News thông tin, em học sinh bị sốt là T.T.K, có người thân từ Hàn Quốc về. Sau khi cho cả lớp nghỉ, em K được cơ quan ngành y tế đưa đi kiểm tra.

Ảnh minh họa.



Tại Tại Bệnh viện , kết quả cho thấy em K chỉ bị viêm họng. Người thân của em cũng về từ Hàn Quốc được hơn 20 ngày nên không thuộc diện phải cách ly. Ông Lập bổ sung: "Đã có kết quả thăm khám và xác nhận từ cơ quan y tế về tình trạng Sức Khỏe của em học sinh này; do đó chúng tôi đã thông báo học sinh trong lớp ngày mai vẫn đi học bình thường".



Ngày 2/3, học sinh khối THPT và giáo dục thường xuyên của tỉnh Ngày 2/3, học sinh khối THPT và giáo dục thường xuyên của tỉnh Hậu Giang cũng như nhiều địa phương khác đã trở lại trường học tập sau một thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch virus COVID-19. Bên cạnh đó, học sinh các cấp từ THCS trở xuống sẽ tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.



Học sinh đi học trở lại tự trang bị khẩu trang, được đo kiểm tra thân nhiệt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường đã chủ động vệ sinh phòng lớp, bố trí nước sạch, bồn rửa tay, xà phòng… cũng như tuyên truyền đầy đủ thông tin cho các em về cách tự bảo vệ bản thân và phòng chống dịch COVID-19.



Your browser does not support HTML5 video.

59 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học trở lại từ 2/3. Nguồn: VTC Now



Thùy Nguyễn (t/h)