Một khách Nhật nhiễm COVID-19 quá cảnh Tân Sơn Nhất, gần 100 người bị cách ly

Thông tin được xác nhận từ Trung tâm Truyền thông thuộc Bộ Y tế cho biết, chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines từ Siem Reap (Campuchia) có 73 hành khách, trong đó nam hành khách người Nhật ngồi ghế 33D được xác định dương tính với Covid-19. Người này sau đó đã chuyển tiếp chuyến bay (transit) đi Nagoya (Nhật Bản) trên chuyến bay VN340, ngồi số ghế 2C.

Du khách đến sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra thân nhiệt

Về tới Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt nên Y tế Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ ngay lập tức, kết quả dương tính với Covid-19. Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách này không ghé quầy chuyển tiếp do được check in thẳng. Tuy nhiên, anh có vào phòng thương gia hạng C lúc 22 giờ 30.



Được biết, tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 sau khi đưa khách tới Nhật Bản gồm 12 người đã quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h55 ngày 4/3. Ngay lập tức, VN341 phải xử lý y tế. Theo đó, 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (có 1 em bé) và toàn bộ tổ bay được đưa về khu cách ly của thành phố. Ngoài ra, 22 khách nối chuyến là khách Nhật đi Kul (8 người), SGN-REP (7 người), SGN-RGN (1 người), SGN-PNH (6 người) cũng được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến.



Bên cạnh đó, tàu bay thực hiện chuyến bay VN341 cũng được khử trùng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.





Các du khách đến từ Trung Quốc bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

2 nhân viên an ninh và 6 nhân viên phục vụ tại Phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm Covid-19; 01 nhân viên phục vụ mặt đất do mở cửa tàu bay chuyến bay VN341 để nhận tài liệu mà không thực hiện các biện pháp bảo hộ cũng được cách ly.



Bộ Y tế xác định bệnh nhân kể trên chỉ đi qua Việt Nam và có tiếp xúc hạn chế nên không thể tính là bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam. Tuy nhiên với tinh thần cảnh giác cao độ, Việt Nam đã cách ly toàn bộ chuyến bay, gồm hành khách, tổ bay và nhân viên phục vụ có liên quan.



Tính đến 4/3, đã 22 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. 16 người nhiễm COVID-19 trước đó đều được chữa khỏi. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh hiện đang theo dõi, cách ly là 92. Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung là 16.191. Trong đó, cách ly tập trung 6.954 người và cách ly tại nhà 9.237 người.

Minh Tú (t/h)