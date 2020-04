Một lao động nam trở thành công dân Việt đầu tiên ở Singapore nhiễm COVID-19

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Singapore, ngày 13/4 nước này xác nhận có thêm 386 ca nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19), đánh dấu số ca mắc lớn nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 2.918 người.



Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới ngày 13/4, Singapore đã phát hiện ra một công dân Việt Nam đầu tiên mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.



Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, bệnh nhân số 2540 của nước này là nam giới, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam mang thị thực lao động. Hiện bện nhân này đang được điều trị tại bệnh viện Khoo Teck Puat.

Người lao động giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng ăn trưa. Ảnh: Reuters



Singapore đã phát hiện ra một công dân Việt Nam đầu tiên mắc COVID-19, trong bối cảnh phần lớn các ca nhiễm mới ở nước này đều liên quan tới các khu ký túc xá của những lao động nhập cư - nơi được coi là một trong các "ổ dịch", nguồn lây nhiễm virus corona lớn nhất trong những ngày gần đây.



Được biết, tại đảo quốc sư tử hiện nay có hàng chục nghìn lao động nhập cư, trong số đó có nhiều người đến từ Nam Á đang sống trong các ký túc xá chật chội. Theo Reuters, Singapore đang chuẩn bị đưa những lao động nước ngoài đến các địa điểm khác rộng rãi hơn để giữ an toàn, trong đó có cả những "khách sạn nổi" trên biển.

Các khách sạn nổi sẽ được sử dụng làm nơi ở cho những lao động nhập cư. Ảnh: Reuters

Theo đó những lao đọng nhập cư khỏe mạnh sẽ được đưa đến nhiều địa điểm như doanh trại quân đội, trung tâm triển lãm, các khu nhà ở công cộng bỏ trống và cả các con tàu thường được sử dụng cho người làm ngành hàng hải...



"Mỗi cơ sở có thể chứa vài trăm người và có thể được tổ chức phù hợp để giữ được khoảng cách an toàn", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Khaw Boon Wan viết trên Facebook hôm 12/4 sau khi ông đến thăm một trong các tàu đang neo đậu tại khu vực hạn chế người ra vào ở một bến cảng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore cũng công bố hình ảnh chụp một buồng ngủ cơ bản, sạch sẽ với ba chiếc giường. Ông Khaw cho biết người đến đây ở có thể sử dụng boong tàu để tập thể dục 1 tiếng/ngày. Thức ăn sẽ được chuẩn bị từ xa và đưa đến từng cabin để giảm thiểu việc tiếp xúc, tránh lây lan virus. Một cơ sở y tế cũng sẽ được thiết lập ở vị trí đất liền gần các con tàu.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Singapore tham quan các con tàu ngày 12/4. Ảnh: Reuters

Được biết, tính đến hết ngày 13/4, Singapore có tổng cộng 2.918 ca nhiễm COVID-19, trong đó 586 ca đã xuất viện, 29 ca đang điều trị tích cực và 9 ca tử vong. Trước tình trạng số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh, Trung tâm Dịch bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Singapore đã cảnh báo số người tử vong tại sẽ còn gia tăng nếu như người dân nước này vẫn tiếp tục coi thường sự nguy hiểm và vi phạm các quy định của Chính phủ về dịch bệnh.

