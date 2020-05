Một loạt Cục trưởng, Chi cục trưởng Dự trữ nhà nước bị đình chỉ công tác để điều tra sai phạm

Mới đây, Bộ Tài chính đã thông tin về kết quả kiểm tra việc mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu năm 2020 tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) và 22 Cục DTNN khu vực. Bộ Tài chính cho biết những sai phạm được phát hiện sau quá trình kiểm tra sẽ được chuyển sang Cơ quan Điều tra - Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định của Pháp luật



Trước đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã thành lập Đoàn Kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc tổ chức và thực hiện đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020. Kết quả kiểm tra cho thấy, quá trình mở thầu ngày 12/3/2020 của Tổng cục DTNN, tổng cộng có 28 doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đợt 1 năm 2020 với số lượng 178.000 tấn.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn phải ký hợp đồng đã có 24 doanh nghiệp từ chối ký, 2 doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp một phần số lượng gạo đã trúng thầu là 1.800 tấn. Chỉ có 2 doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp đủ số lượng gạo trúng thầu là 5.900 tấn.

Đối với doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng dù đã trúng thầu, các Cục DTNN khu vực đã nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đảm bảo dự thầu của nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Tổng số tiền đã nộp là hơn 27,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính tại các điểm kho dự trữ của 22 Cục Dự trữ nhà nước khu vực lại cho thấy, có 7/22 Cục đã để các tổ chức, cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của nhà nước không đúng với qui định của Luật Dự trữ Nhà nước và văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, kho dự trữ quốc gia của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Các Cục DTNN để xảy ra sai phạm gồm: Cục DTNN Khu vực Hà Bắc, Khu vực Đông Bắc, Khu vực Bắc Thái, Hà Nội, Khu vực Hà Nam Ninh, Khu vực Bình Trị Thiên và Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả kiểm tra nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm, bao gồm: Lãnh đạo Tổng Cục DTNN và các Vụ chức năng của Tổng cục trong việc thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các sai phạm trên.

Các Cục trưởng, Chi cục trưởng DTNN cho gửi hàng vào Kho dự trữ nhà nước trái quy định cũng bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm.

Các cá nhân của các Cục DTNN và Chi cục dự trữ nhà nước có liên quan đến các sai phạm trên cũng sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm.

Cũng theo Bộ Tài chính, đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Điều tra - Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

