Một người dương tính với COVID-19 sau 23 ngày đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 6/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Đối với các trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, đã có 631 trường hợp được TP di chuyển và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Toàn bộ được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp dương tính, các trường hợp còn lại âm tính.



Đối với tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh (sử dụng bộ kit của Hàn Quốc do Bộ Y tế cung cấp), đến hết ngày 5/4, thành phố đã thực hiện tổng số mẫu test nhanh là 8.909 mẫu; trong đó có 35 trường hợp có kết quả dương tính (còn lại đều âm tính).



35 trường hợp dương tính được lấy mẫu bệnh phẩm ngoáy họng để xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR (trong đó có 34 trường hợp đã có kết quả loại trừ, còn lại 1 trường hợp đang đợi kết quả).



Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về (53 trường hợp chiếm 55,2% số ca mắc). Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều ca mắc tại cộng đồng và lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Ông Hiền cũng lưu ý, tình hình dịch tại Bệnh viện Bạch Mai có diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới có thể có nhiều trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.



Sáng 6/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm bệnh nhân từ chuyến bay SU (Nga) và cách ly ở khu cách ly tại trường Đại học FPT.

"Như vậy, ca này là 23 ngày mới phát hiện nên chúng ta cần nhìn nhận rõ, không được chủ quan. Ca này không giao tiếp với ai từ ngày khám ở Bệnh viện Bạch Mai về", ông Chung lưu ý.





Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội có khoảng 20.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua. Vì vậy, có lẽ phải kéo dài thời gian cách ly, không dừng lại 14 ngày như hiện nay, trước mắt có thể phải cách ly thêm 14 ngày nữa.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện rà soát, cách ly ngay các trường hợp liên quan đến yếu tố Bệnh viện Bạch Mai bởi đây là ổ dịch có nguy cơ tiềm tàng lớn nhất trên địa bàn.

Một trường hợp khác được phát hiện tại khu cách ly tập trung của thành phố tại trường Đại học FPT. Đó là bệnh nhân 35 tuổi (trú tại Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhập cảnh từ 25/3, lần đầu xét nghiệm âm tính nhưng lần 2 lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



