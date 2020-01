Một nhà lãnh đạo bị sốc nặng khi phát hiện cô dâu của mình không phải nữ giới sau 2 tuần kết hôn

Một nhà lãnh đạo giáo phái Uganda (một trong 3 imam - người đứng đầu điều hành các nghi lễ Hồi giáo) đã bị đình chỉ chức vụ sau khi phát hiện ra cô dâu mới của mình là một người đàn ông. Người đàn ông số khổ này là Sheikh Mohammed Mutumba (27 tuổi). Anh đã phát hiện mình bị lừa dối sau khi “cô vợ” bị cảnh sát bắt vì hành vi trộm cắp tài sản

Theo tin từ Kayunga, tên trộm này đã hóa trang thành phụ nữ để cưới Mutumba. Sau khi hoàn tất hôn lễ hắn đã ăn trộm tiền của “chồng” mình. Sự việc này khiến Mutumba vô cùng sốc.

Nhưng sự việ trở nên tồi tệ hơn khi tin này nhanh chóng lan truyền khắp các nhà thờ Hồi giáo Kyampisi Masjid Noor - nơi Mutumba làm việc. Ban lãnh đạo nhà thờ Hồi giáo đã quyết định đình chỉ chức vụ của anh tại đây.

Khi mới cưới Mutumba không hề hay biết chuyện này. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cưới được một cô vợ hiền thục. Thế nhưng sau 2 tuần cưới xin mới vỡ lở bởi lẽ “cô dâu” nói rằng đang đến tháng.

Mutumba bị sốc nặng khi phát hiện vợ mình không phải nữ giới

Được biết, vợ của Mutumba tên là Swabullah Nabukeera. Đám cưới hạnh phúc của họ được tổ chức vào hồi tháng 12/2019. Suốt 2 tuần cùng sống anh không hề hay biết vì “cô dâu” che giấu rất giỏi. Chỉ đến khi người vợ bị cảnh sát tình nghi có hành vi ăn trộm TV và quần áo nhà hàng xóm.

Khi cảnh sát tiến hành khám người nghi phạm thì mới phát hiện ra rằng, nghi phạm không phải là phụ nữ. Khi nói về cảm xúc của mình trước tình huống này, Mutumba cảm thấy vô cùng đau lòng, thậm chí anh cần đến sự tư vấn tâm lý.

Bạn bè, đồng nghiệp của Mutumba nói rằng, anh đã bị một kẻ mạo danh lừa gạt. Một đồng nghiệp nói rằng: “Hắn ta có một giọng nói nhẹ nhàng và bước đi thì không khác gì một người phụ nữ đích thực."

Thậm chí người đồng nghiệp này còn cho biết rằng, từng có lần Mutumba phàn nàn rằng, “cô dâu” của anh liên tục từ chối cởi bỏ y phục khi hai vợ chồng ngủ, mặc dù đã đám cưới được một thời gian rồi.

Tại cơ quan điều tra, kẻ lừa đảo này khai tên là Richard Tumushabe. Đồng thời hắn cùng thừa nhận rằng, mình cưới Mutumba để cướp tiền của người này. Mặc dù là sự cố không may song anh chàng Mutumba tội nghiệp vẫn bị đình chỉ chức vụ ở nhà thờ với lý do "đảm bảo trọn vẹn đức tin".

